Стремительное развитие систем развлечений в авто вступает в противоречие с основными принципами безопасности личных транспортных средств

Еще недавно в автомобиле оценивали двигатель, коробку передач, подвеску, теперь же зачастую главное — скорость интернета, доступ к соцсетям, возможность обновлять софт «по воздуху». А вот безопасность — побоку.

Мой давний знакомый и коллега волею судеб оказался в ритуальном бизнесе. «Дело, конечно, специфическое, но вполне доходное — «клиенты» есть практически всегда», — как-то с иронией поделился он. Об этом разговоре я ассоциативно вспомнил, рассматривая новинки крупного международного автосалона, что прошел недавно. Вдруг подумалось: а не имеют ли некоторые производители легковых машин свою долю в похоронных фирмах?

На крамольную мысль натолкнуло повальное стремление самых разных брендов — как только появившихся на рынке, так и имеющих уже вековой бэкграунд, в угоду интересам новых потребителей пренебрегать важнейшими канонами автоиндустрии. Прежде всего — безопасностью.

Сегодня зачастую во главу угла ставится не автомобиль в классическом понимании этого продукта — надежный, динамичный, с хорошей управляемостью, выверенной подвеской и трансмиссией, а некий гаджет. Компании стремятся перещеголять друг друга в том, кто выпустит более навороченный «девайс на колесах». Такой, чтобы одновременно мог показывать кино, рассказывать о пробках, новостях, погоде, сигнализировать о смене котировок на различных биржах, подтягивать искусственный интеллект да выводить на дисплей перед водителем переписку в двух-трех любимых мессенджерах. И только заодно — в качестве третьестепенной функции — перевозить людей и грузы из пункта А в пункт Б.

Взгляните на модели, которые уже стоят в шоурумах дилеров или появятся там совсем скоро. Внутри — чуть ли не панорамные потолочные дисплеи, стекла с регулируемой прозрачностью, меняющаяся под настроение владельца подсветка интерьера, цифровые зеркала. А обязательная доминанта — огромные, подчас практически во всю ширину передней панели тачскрин-экраны с высоким разрешением. Как вариант — два или три состыкованных друг с другом монитора, каждый из которых запросто даст фору по диагонали телевизору, работающему у вас дома.

С их помощью водителям предлагают регулировать настройки «климата», комфорта, мультимедиа, заряда батарей, шасси, мотора. А также держать дистанцию в потоке, парковаться, задействовать голосовых помощников и прочих электронных ассистентов, варьировать глубину басов в двух дюжинах аудиоколонок, совершать регулярное обновление бортовых систем. И, разумеется, ни на одну секунду не покидать любимую соцсеть. Ну просто хоть живи в машине!

Учитывая то, что современные автомобилисты действительно уже не мыслят жизни без смартфонов и компьютеров, такой функционал в той или иной мере нужен. Вот только есть существенный нюанс: в случае, когда идет речь о водителях машин, подобные «удобства» ни при каких обстоятельствах не имеют права получать приоритет над безопасностью. Иначе — жди беды.

Шофер, во время езды забравшийся в дебри настроек мультимедиасистемы, пытающийся раз за разом охватить взглядом весь суперэкран или активно участвующий в чатах соцсетей, просто неизбежно будет отвлекаться от дороги. А значит, рано или поздно попадет в аварию — вылетит на встречку либо за пределы трассы, совершит наезд на пешехода, врежется в фонарный столб или в другое транспортное средство…

Итог же ДТП всегда непредсказуем: хорошо, если автомобилист и его пассажиры отделаются испугом, хуже, когда дело доходит до серьезных травм или увечий. А ведь и крайний вариант — летальный исход — всегда остается актуальным на дороге. И вряд ли в таком случае семью погибшего утешит, что прямо перед смертью он созерцал любимый сериал да отправлял забавные эмодзи в чат.

Осознают ли эти риски конструкторы и производители машин? Наверняка. Более того, уверен, что многие сотрудники автокорпораций пытаются так или иначе противостоять подобным трендам. Однако маркетологи компаний вместо того, чтобы воспитывать клиентов и формировать разумный спрос, попросту потакают потребителям, бегут за модой. А заодно убеждают своих боссов в том, что только так и никак иначе сегодня можно добиваться прибыли. А может, они и в самом деле имеют свой гешефт в похоронном бизнесе? Очень надеюсь, что последнее — не более чем плод моей разыгравшейся фантазии.

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