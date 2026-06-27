О громком появлении одних китайских марок и тихом исчезновении других

Политика брендирования китайских автомобилей поражает своей непредсказуемостью, калейдоскопичностью и легкостью, если не сказать легковесностью. Есть в ней что-то из анекдота про детей в таборе: «Ну что, новых родим или этих отмоем?»

Производители из Поднебесной жонглируют марками и моделями с лихостью наперсточников, причем без всяких предупреждений-прибауток типа «кручу-верчу, запутать хочу». Что ни день, то в информационном поле появляется сообщение с каким-то новым словом, придуманным той или иной компанией для своего автомобиля, особой линейки или суббренда. Привожу просто навскидку примеры, собранные за последнее время: «стартует производство новых автомобилей Jeland», «холдинг «АГР» и компания Defetoo объявили о выводе на рынок России бренда Esteo», «в сотрудничестве с китайской компанией запускается бренд Tenet Plus», «ВАЗ приступил к сборке коммерческих моделей SKM, переименованных SRM», «GAC вместе с Huawei представил первую модель под брендом Aistaland (на китайском рынке — Qijing)», «еще одна китайская марка открыла в России премиум-бренд — Uni»…

Презентация иных моделей с последнего Пекинского автошоу мне напоминала сцену с Жегловым с Манькой из легендарного фильма: «Ларичева Маня... Она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген…». Репортеры явно путались в названиях одной и той же модели, которая на внутреннем рынке может пойти под одним названием, в Европе — под другим, на Ближнем Востоке — под третьим. И самое смешное, что сам производитель еще не определился с конечным вариантом. В нескончаемом множестве как броских, так и труднопроизносимых образцов — Maextro, Jia Yue, Yangwang, Aiqar — уже не разобрать, где марки, где модели, какие смыслы у индексов. Кстати, уже есть авто, у которых вместо буквенного союза — просто символ. Про эмблемы марок я молчу. Попробуйте сами сравнить знаки, скажем, BAIC и Kaiyi, Rox и Polestone, Leapmotor и Hiphi…

Должность и журналистская специализация обязывают меня быть в курсе событий. Плюс есть врожденная прилежность. И тем не менее мне хочется крикнуть в космос или, точнее, в Поднебесную, откуда и идет безудержный поток: «Да подождите вы! Я только-только запомнил такие сочетания букв, как Dongfeng, Exlantix и Bestune. А вы обрушиваете на меня очередной поток незнакомых вариантов». При таком мультиплицировании брендов мне представляется совершенным издевательством практика присовокуплять к каждой марке почти в обязательном порядке какой-нибудь псевдоисторический или культурный шлейф. Типа это название означает — «глубокий синий, символизирующий безграничный потенциал, инновации и экологичность». В этом кроется указание на мифическую Атлантиду. А вот это в английском варианте расшифровывается как «открытый, надежный и альтернативный и отдает дань уважения знаменитому математику Леонарду Эйлеру». Мне правда стоит держать это в голове? Где гарантии, что все это творчество завтра не исчезнет вместе с маркой?

Я опять же навскидку беру историю про то, как одна китайская корпорация в 2018 году запустила вместе с испанцами один милый бренд. Его название включало испанское слово «солнце», указание на возобновляемые источники энергии и прочее-прочее. Бренд уже через пять лет закатился, как солнце. Никто о нем, как и об испанцах, не вспоминает.

Плодовитость, с которой производители Поднебесной плодят новые марки и бесконечные суббренды, должна настораживать. Как минимум. Если здесь есть стремление избежать ответственности перед возможными санкциями, то это в принципе ставит под сомнение долговечность китайских брендов и надежность их компаний. Какая вера в партнеров, которые «сливаются» при первом же нажиме извне?

Можно предположить, что, тасуя названия, как карты, китайские автокомпании элементарно и цинично страхуют себя от рыночной неудачи. Ну провалились продажи модели N под маркой M — подумаешь! Дескать, забудем эту модель и марку заодно как страшный сон. Выпустим чуть другое или то же самое авто, перевесив шильдики.

Конечно, причины у феномена плодовитости могут быть и другие. Так или иначе в России прямо сейчас наблюдается «перекрашивание», или тихое исчезновение иных китайских марок. Не получится ли так, что вместе с марками исчезнут их представительства и ответственные лица? И никто не будет отвечать за фирменные автомобили перед автовладельцами? Будут ли китайцы отмывать запачкавшиеся марки или новые родят?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

