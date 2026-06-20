Стоит ли полагаться на технологии в автомобиле?
«Искусственный интеллект — это прогресс! Наконец-то на подмогу электромобилям подоспел следующий виток технологического совершенства. А потому все, кто против ИИ, это те же отсталые ретрограды, кто до сих пор не вставил два пальца в розетку и не возлюбил электромобиль как ближнего своего». «ИИ нужен, важен, полезен. Именно ради него развивалось человечество в предыдущие века и теперь может передать эстафету ИИ, чтоб отдохнуть от многовековой задумчивости. Отныне совершенствоваться будет не личность, а услуги для нее». Такими высказываниями в поддержку технологии ИИ все больше пестрят просторы интернета. Их авторы, по сути, говорят о том, что задача человечества — развлекаться. И если придется вдруг вместо развлечения остановиться и попытаться подумать, то пусть от умственных усилий страдает ИИ, а люди продолжат превращаться в обезьян.
Стоит признать тот факт, что автомобили, постоянно подключенные к Глобальной сети, напичканные компьютерами, разнообразным программным обеспечением и искусственным интеллектом, становятся все популярнее. И это на самом деле вызывает беспокойство. Поскольку в самом ближайшем будущем машины станут очень зависимыми от связи с сервером, а сбои в подключении приведут не только к ошибкам в работе навигационных и информационно-развлекательных систем автомобиля. Но из-за увеличения числа систем помощи при движении вплоть до автопилота любые задержки в передаче данных и перебои в подключении могут повлиять на машину в движении, что, конечно, приведет к сложным ситуациям.
Совсем недавно некоторые владельцы Tesla, разбросанные по разным странам и континентам, оказались заперты в своих современных электромобилях из-за ошибки в мобильном приложении Tesla, которая не позволяла владельцам выйти из машины. Многие такие клиенты, которые используют смартфоны для входа и запуска своих электромобилей, рванули в социальные сети, чтобы выплеснуть свой гнев и разочарование. В ответ генеральный директор Tesla Илон Маск им написал: «Извините, мы примем меры, чтобы это больше не повторилось».
И теперь, когда мы слышим, что кто-то был заперт в своей машине из-за сбоя в мобильном приложении или его автомобиль вообще превратился в мертвый механизм (как было у нас в стране с Porsche), все это только укрепляет нашу уверенность в том, что мы начали слишком полагаться на технологии. Сегодня автомобили напичканы даже бо?льшим количеством компьютеров, чипов, датчиков и передового программного обеспечения, чем то, что использовалось в космических кораблях, долетевших до Луны.
И это только начало. В будущем связь, программное обеспечение, телекоммуникации, GPS, радары и прочее будут играть гораздо более значимую роль. Да, многое делается для того, чтобы улучшить способность автомобиля во время движения иметь устойчивое соединение с облачным сервером. Но даже лучшие из инженеров и самые оптимистичные техногики не могут отрицать, что проблемы с подключением и передачей данных от движущегося транспортного средства, особенно при проезде через такие места, как туннели или горы, могут и будут возникать.
И это еще не все, некоторые эксперты по программному обеспечению говорят, что подключенные автомобили также столкнутся с угрозой со стороны хакеров, которые могут взломать компьютеры или программы автомобиля, что позволит получить полный контроль над ним, находясь неизвестно где. Одна только мысль об этом ужаснет большинство автомобилистов: задумайтесь на минуту и просто представьте, насколько страшным может быть реальный результат. Производители, конечно, знают об этой слабости и работают над ключевыми аспектами кибербезопасности подключенных авто. Но также фактом является и то, что сегодня злобные хакеры способны подложить свинью самой лучшей цифровой защите.
Учитывая все это, владельцы авто по всему миру испытывают все больше скепсиса по поводу компьютерных изысков в машинах. И они не понимают, почему в погоне за передовыми и интеллектуальными технологиями конструкторы стремятся исключить водителя из игры. Ведь все же многие предпочитают управлять машиной сами и совершенно точно не ждут того дня, когда автомобили будут ездить самостоятельно. Потому что безопасность таких поездок все еще под большим вопросом.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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