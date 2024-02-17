Правый поворот. Что может быть проще для водителя! Ну какие же опасности он скрывает? Стоп, как говорили мудрые, если чего-то не знаешь, это вовсе не значит, что этого не существует

Конечно, правый — это тебе не левый поворот, когда надо выезжать в центр перекрестка и пропускать транспорт, идущий со всех направлений. Тогда только успевай головой вертеть! И жди, пока пройдет встречный, пока со встречного кто-то повернет направо, а кто-то слева кинется наперерез. Но и правый поворот коварен.

Условно его подводные камни можно разделить на две категории: правовые, относящиеся в нашем случае к Правилам дорожного движения, и технические, касающиеся целостности и сохранности автомобиля и умения управлять им.

Начнем с Правил и попытаемся их не нарушать. Подчеркну, что включенный правый поворотник не заменяет проблесковый маячок и не заставляет уступить дорогу.

Предположим, что едем по улице, и вот — поворот во двор. Если параллельно с дорогой нет тротуара, нет и проблем. В противном случае пропускаем всех пешеходов, идущих в попутном и встречном направлениях, а также велосипедистов и самокатчиков. Последние, да на электротяге, особенно опасны. Они быстры, а при повороте все, что двигалось попутно, исчезает из поля зрения зеркал заднего вида. Задачу облегчают камеры кругового обзора — ими все чаще экипируют современные автомобили. Однако глазок камеры может загрязниться.

Зато всегда остаются чистыми линзы камер, фиксирующих нарушения. За непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения можно схлопотать штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Замечу, что это еще меньшее из зол. Хуже, если придется рихтовать и красить боковину машины и компенсировать ремонт двухколесного транспортного средства.

При выезде с прилегающей территории, будь то двор или бензоколонка, осторожно пересекаем пешеходную зону и все внимание переключаем на поток, идущий слева. Ждем, когда можно будет вклиниться. Наконец открывается просвет. Трогаемся и … тут подстерегает другая опасность. Незадачливый водитель проехал поворот и подает задним ходом. Это не железнодорожный переезд, не мост и не тоннель — здесь можно подавать назад. И он подает, но выезжающий сбоку автомобиль, бывает, не замечает. Так, к сожалению, случается нередко, и к таким неожиданностям нужно быть готовым. Подать сигнал и вовремя остановиться — единственное правильное решение.

Мелкая авария не по своей вине — виноват тот, кто ехал задним ходом. Помято крыло, вылетела фара, треснул бампер. Вам легче от своей правоты? Кузовной ремонт — дело не быстрое. Вы лишаетесь машины на неделю, а то и на месяц. В наше время запчасти, особенно оригинальные, не только дороги, но и не достаются быстро. Что касается техники, главная трудность поворота в том, что правая сторона автомобиля наиболее удалена от водителя. Поэтому наезд или соприкосновение с бордюрным камнем встречаются сплошь и рядом. Ощущение габаритов машины приходит не сразу. Спросите у механика, какие диски чаще всего оказываются побиты на автомобиле? Он, не колеблясь, ответит — правые. А рваные боковины покрышек? — те, что стоят на правой стороне. Замечу, что при разрезе боковины шина восстановлению не подлежит.

За городом зимой чуть перебрали с газом на снегу в правом повороте дороги — и улетели на полосу встречного движения со всеми вытекающими. Тогда как при левом — можно отделаться заснеженной обочиной или кюветом. И еще, в зимней городской суете при правом повороте лучше подальше — примерно на метр — держаться от тротуара, чтобы случайно не попал под колеса поскользнувшийся пешеход. Вот тебе и безобидный правый!

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