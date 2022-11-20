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Одна нога здесь, другая там

Правительство наконец-то разрешило включить в Правила дорожного движения электросамокаты и прочие средства индивидуальной мобильности. Обновленные ПДД начнут действовать 1 марта. Изменения, о которых так давно говорили, мы приветствуем. Или нет?

А.Ч.: Каждое утро я иду пешком до метро. Маршрут включает в том числе пешеходную дорожку рядом с велосипедной. И буквально с каждым месяцем (не только теплого сезона) велодорожка становится все более загруженной. Раньше можно было минут десять идти в одиночестве, а теперь каждые полминуты я слышу приближающееся жужжание, иногда в сопровождении звяканья. Очередной прокатный аппарат с одним, а часто и с двумя самокатчиками опережает меня справа.

А иногда и слева! Я уже привык уворачиваться от электрического двухколесного племени на переходах (между прочим, пешеходных!) и тротуарах в центре Москвы. Но сегодня я буквально еле выпрыгнул из-под колес самоката в парке! Да еще и выслушал что то про глаза и уши, которые надо иметь. Нет, нужно что-то делать, как-то разводить людей, которые идут со скоростью 5 км/ч и едут тут же впятеро быстрее!

И.М.: Согласен. Но для начала надо было определиться с понятиями. То есть прописать в разных документах, что это за штука такая – электросамокат, моноколесо и тому подобное. Ведь для них даже придумали новый термин – «средства индивидуальной мобильности» (СИМы). Только этот термин завис в воздухе: в течение двух лет проект поправок в Правила дорожного движения, который написали в МВД и Минтрансе, лежал без движения в правительстве. Нет, конечно, все понимали – прописать определения для СИМов нужно, только вот правило «регуляторной гильотины» не разрешало вносить точечные поправки в Правила. Можно лишь переписывать документ целиком. И только месяц назад было принято компромиссное решение: пункты про СИМы в ПДД внести сейчас же, а новые Правила подготовить в срок до 2029 года.

Теперь в ПДД должны появиться строки, посвященные именно электросамокатам, гироскутерам, моноколесам, сигвеям и другим подобным «средствам индивидуальной мобильности». Передвигаться на них можно по тротуа­рам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Скорость ограничена 25 км/ч, а вес – 35 кг. Кроме того, разрешается ездить и по правому краю проезжей части дорог, но только когда за «штурвалом» человек старше 14 лет. И лишь там, где максимальная скорость движения ограничена 60 км/ч, а значит, на городских улицах.

А.Ч.: То есть де-факто всю эту электрику отнесли частично к велосипедам, частично к мопедам (а так, собственно говоря, и было до нынешних изменений), прописав для нее аналогичные запреты. Кстати, вы знаете, что в ПДД действительно есть такое определение – «мопед»? А теперь вспомните, когда вы пользовались этим словом последний раз?

Это лучшая иллюстрация к тому, что Правила надо все-таки переписывать целиком. Ввести в них целый комплекс новых понятий, увязать все пункты между собой, навести порядок в прошлых многочисленных поправках (вспомните многострадальный «круг», почитайте определение опасного вождения или найдите запрет оставлять детей в машине). Однако к тришкиному кафтану ПДД пришивают заплату про СИМы, а новые Правила обещают много позже. Мы дорогу Москва – Казань строим за три года, а сотню страничек новых ПДД будем писать семь лет?!

Понимая всю важность определения места СИМам на дорогах и в Правилах, я тем не менее не могу приветствовать такие точечные изменения. Господин Мишустин, дайте уже поручение вашим ведомствам: написать новые российские ПДД за девять месяцев! Нормальный срок, чтобы родить нормальный долгоиграющий документ, написанным понятным русским языком. С СИМами, но без мопедов.

И.М.: Изменения все-таки необходимо было внести как можно быстрее. Базовые определения и правила нужны, потому что без этого не могла начаться большая работа по совершенствованию законодательства. И в ближайшее время, я надеюсь, эта работа будет сделана. Потому что нельзя в КоАПе прописать наказания для нарушителей – чего (?), ведь в ПДД про СИМы не было ни слова. И если бы некий самокатчик наехал на тебя по дороге домой, это оформили бы как… «наезд пешехода на пешехода»!

Кроме того, завис проект ГОСТа, который прописывает правила сертификации электросамокатов, моноколес и подобной техники. Не очень понятно, надо ли будет покупать на эти самые СИМы какой-то страховой полис типа «ОСАГО-лайт», дискуссия об этом обязательно начнется в ближайшее время. И как решить проблему с фиксацией нарушений? Ты же хочешь, чтобы лихача-самокатчика наказали рублем, дабы он не носился по тротуару с бешеной скоростью, пугая старушек?

А.Ч.: Не понимаю, как появившееся определение СИМов и даже возможная фиксация нарушений (камер то у нас и на велодорожки хватит!) этому помогут.

Чтобы наказать нарушителя, надо его найти. Как!? Я еще могу представить такую процедуру для пользователя кикшеринга: человек имеет аккаунт в приложении, а самокат – некий идентификационный признак.

А если эта электромашина частная? А если на ней вовсе не собственник? Старушка глотает валидол на лавочке, а ее обидчик умчал вдаль…

Мы же не верим с тобой, что на велодорожки следом за электросамокатчиками выйдут полицейские патрули на сине-белых сигвеях с мигалками. Хотя, может, и неплохо было бы. Только дайте им еще весы, а то как они определят, что самокат – еще самокат, а не мотоцикл?

И.М.: Тут действительно есть проблема. Предполагается (чиновники так предполагают!), что пока регистрировать нарушения тех, кто управляет электросамокатами, будут сотрудники ГАИ. Это в том числе касается скоростного режима. Только как и кто конкретно будет это делать? Инспекторов ДПС, работающих непосредственно «на земле», осталось не так много. Их и на дорогах встречаешь нечасто, а в парках, в пешеходных зонах много вы их видели? Доверить эту обязанность камерам видеонаблюдения? Но по закону СИМы регистрационных номеров не имеют. И видео с камеры наблюдения может быть лишь дополнительным доказательством совершенного административного правонарушения... Если нарушителя кто-то уже поймал за руку.

Проще всего с прокатными машинками. Они изначально оборудованы электронными чипами, и с помощью системы можно не только отследить их маршрут, но и даже зафиксировать некоторые нарушения ПДД. С частными электросамокатами все сложнее, но и тут уже есть некие предложения. Например, сертифицировать (то есть разрешить ввозить, производить и продавать) только те СИМы, где будут изначально установлены такие чипы-идентификаторы. Их обязательная установка будет прописана в новом ГОСТе, проект которого как раз сейчас обсуждается.

А.Ч.: Как-то все это сложно и неопределенно. Боюсь навлечь на себя гнев всех пользователей электрических СИМов, тем не менее предлагаю идти по пути запретов. Без лишних оговорок насчет массы, скорости, возраста и количества ездоков.

Пример? Полный запрет передвигаться на электросамокатах где-либо, кроме велодорожек или специаль­ных закрытых территорий. Боже упаси ехать по тротуару!

Никакого бесплатного провоза СИМов в метро и в наземном транспорте – только как багаж, причем громоздкий. Во-первых, они там мешают другим пассажирам. Во-вторых, способ доехать на двух колесах до метро, нырнуть под землю и потом продолжить быстрый путь от метро в другой части города должен стать непривлекательным.

И однозначный приоритет всегда и везде пешеходов перед СИМами. И во дворах, и в парках на пересечении с теми самыми велодорожками. А то сейчас только и думаешь, как увернуться.

Подождите, не кидайте в меня колеса от самокатов! Я ведь почему предлагаю такие меры? Потому что вижу, что самые недисциплинированные водители – именно на СИМах. А они именно водители! Представьте, столь же безалаберно относились бы к ПДД (а то и вовсе не читали их никогда) водители автобусов! Страшно? И мне…

И.М.: Вот-вот, ты правильно сделал вывод: дело даже не в правилах, которые только будут написаны, а в… людях. Которые даже давным-давно принятые правила не читают и не соблюдают! Останови сейчас 100 велосипедистов и спроси, знают ли они что-то про специальную главу о правилах езды на велосипеде в ПДД? И про то, что в КоАП о них написано? Уверяю тебя, 95 человек сделают при этом круглые глаза – какие такие правила?

Давай напомним, что мы с тобой уже давно предлагаем идею «сквозного» автомобильного образования, с подобными идеями выступают многие эксперты, а также руководители ГИБДД. Давайте начиная с младших классов школы (или даже с детского сада) проводить занятия по правилам дорожного движения, с каждым годом усложняя занятия. Обязательны практические уроки – сначала на обычных самокатах, на закрытой площадке, потом на велосипедах… Потом на электросамокатах. А в старших классах можно предложить ученикам пройти курс обычной автошколы, чтобы к 18 годам они получили настоящие водительские права. Ведь была у нас в советские времена подобная практика — что же мешает ее возродить, но на современном уровне?

Идею вроде бы поддержали в МВД и Минпросе, но о конкретных шагах я пока ничего не слышал.

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ИЛИ
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