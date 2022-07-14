У действующих сегодня в России Правил дорожного движения в недалеком будущем – юбилей, тридцать лет

За эти годы в них внесли более 50 поправок, родилась даже шутка, что издание ПДД пора делать периодическим, как газету, и объявлять на него подписку. Может быть, ответом именно на эту шутку стал запрет с 1 января вносить в ПДД поправки. Это правильно, на дворе XXI век, поправками уже не отделаться, нужно не дописывать старые правила, а писать с чистого листа новые, которые бы учитывали новые реалии.

Какие именно? Появились новые участники движения, которые сегодня пока – в «серой» зоне. По дорогам уже колесят электросамокаты, гироскутеры. Беспилотные роботы-доставщики спешат по адресам клиентов, не за горами появление в воздухе квадрокоптеров. К том же, новое время – это новые скорости. Не кто-нибудь, а начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников не так давно предложил рассмотреть повышение скорости на отдельных участках автострад – до 150 км/ч. И объяснил, почему: «У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские». Те, кто ездил по немецким автобанам, с уважаемым руководителем могут и не согласиться, но дело тут не только в качестве дорог. Новые правила нужны, потому что изменились сами автомобили.

Помните, в старых фильмах про шоферов их герои, управляя машинами, все время крутят «баранку» туда-сюда? Что это – дань кинематографической условности, когда машина стоит в павильоне, а пейзаж за окном движется благодаря комбинированной съемке, поэтому актеру приходится преувеличенно имитировать напряженную работу по управлению автомобилем? Как бы не так.

Вы сидели когда-нибудь за рулем советского грузовика? Авторы этого текста, главный редактор motorpage.ru Михаил Зиничев и обозреватель Александр Зотиков с них начинали. Про берущий начало в 1940-х ГАЗ-51 с коробкой без синхронизаторов, требующей навыков перегазовки, даже не говорим. Возьмем относительно современный ЗИЛ-130. Руль с колесами словно вообще никак не связан, так что рулить приходится интуитивно. Сначала осторожно тронуться с места, понять, куда автомобиль поедет, а уже потом крутить совершенно «пустую» баранку туда-сюда, пытаясь по положению капота поймать направление, и задать нужное постоянным превентивным подруливанием. Отдельная песня – пневматические тормоза ЗИЛ-130, с компрессором, который периодически сбрасывал избыточное давление, так что заведенный грузовик все время характерно «сморкался». А чтобы пользоваться тяжеленной тормозной педалью, вообще нужны были навыки телепатии: от нажима на нее до начала срабатывания проходила, казалось, целая вечность, поэтому даже при скорости 30 км/ч на сухом асфальте тормозной путь пятитонного грузовика составлял целых 11 метров – это только по паспорту. А что уж говорить о разрешенных в городе 60 км/ч и за городом 90 км/ч – кстати, это была максимальная скорость машины.

При этом мощность шестилитрового V8 составляла всего 150 л.с., словно у нынешней Hyundai Creta. А как вы думаете, почему, например, Волоколамское шоссе, проходя под каналом имени Москвы, ныряет в тоннель, а не проходит поверх него, через эстакаду? Да потому что в 1930-х, когда этот участок шоссе проектировали, ни одной из тогдашних машин просто не хватило бы мощности, чтобы въехать на эстакаду. Ну или пришлось бы делать угол въезда на нее таким пологим, что она должна была начинаться чуть ли не у «Сокола».

Тормоза этих машин были механическими, от педалей до колес – теги, никаких усилителей. Антифриза тогда не было, так что в радиаторы этих машин заливалась вода, которую с наступлением холодов каждый раз надо было сливать на ночь, а утром наливать горячую. Точно так же, по сезону, нужно было менять летнее масло на зимнее – на загустевшем летнем двигатель в мороз было не провернуть, а всесезонного не было в природе. А вот дубеющая на холоде колесная резина-всесезонка, наоборот, была – только она и была, зимней не существовало. Лобовое стекло изнутри натирали солью, чтобы не потело. Обдув – о чем вы? даже дворники стеклоочистителя крутились вручную.

Вот на эти, ушедшие в прошлое, машины и были рассчитаны нормативы, заложенные в нынешние ПДД. На их мощность, динамику, управляемость, тормозной путь. Поэтому нужно писать нынешние с нуля. И дело тут вовсе не в коптерах.

