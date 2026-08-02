В свое время BMW X5 произвел фурор на мировом авторынке. Эта модель стала одним из первых премиальных кроссоверов, который с успехом стал распродаваться среди фанатов баварской марки и завоевывать новых

Участвовал в создании экстерьера BMW X5 Пьер Леклерк — известный бельгийский автомобильный дизайнер. В немецком автогиганте он провел 13 лет, до этого работал в Ford, после трудился на Kia Motors, Citroen, возглавлял направление дизайна в китайской Great Wall Motors, где вместе с командой разрабатывал кроссоверы Haval и Wey. А недавно господин Леклерк попросил российское гражданство и получил его, о чем официально сообщили надзорные органы. Сам Леклерк публично не выступал с объяснениями, зачем он получил паспорт РФ. Также неясно, будет ли он сотрудничать с российским автопромом. Но такой сценарий не исключен, наблюдатели сватают именитого бельгийского специалиста на посты в АВТОВАЗе, ГАЗе, «Соллерсе», хотя пока это только предположения.

Или вот еще случай: российская инжиниринговая компания «Гагаринг» публично заявила, что рассматривает резюме инженеров Volkswagen, чтобы нанять их на работу в России. Недавно совет директоров VW объявил о планах остановки шести заводов в Цвиккау, Эмдене, Ганновере, Неккерзульме и других городах. Под сокращение могут попасть 100 тыс. сотрудников, в том числе высококвалифицированные инженеры. Руководитель конструкторского бюро «Гагаринг», которое работает в области робототехники, публично обратился к германским коллегам. «Ваш опыт и инженерная школа Volkswagen бесценны, и мы готовы предложить им конкретное применение», — заявил в открытом письме глава компании Александр Барашков. По его словам, тем, кто будет готов принять приглашение, бюро гарантирует трудовой договор, конкурентоспособную заработную плату, а также всестороннюю поддержку при переезде специалистам и их семьям.

В бюро «Гагаринг» раскрыли, что работающие в этой компании отечественные специалисты получают месячную зарплату, которая начинается от 200 тыс. рублей, а кто участвует в значимых разработках, может рассчитывать на оплату свыше 1 млн рублей. Объявлено, что в «Гагаринг» уже обратился немецкий специалист. Он запросил зарплату в 350 тыс. рублей, это более трех с половиной тысяч евро, что является приемлемой ценой для иностранца, и в российской компании рассматривают такое предложение.

В нашей истории было несколько волн переезда сюда европейских высококвалифицированных специалистов. В XIX веке, после наполеоновских войн, в Российскую империю хлынули французы, которые готовы были работать гувернерами и учителями у местной аристократии. Под видом такого трудового мигранта под именем Дефорж, например, скрывался Дубровский в одноименном пушкинском произведении. Во времена советской индустриализации в СССР по контракту работали американские инженеры, помогавшие строить ГАЗ, позже при участии компетентных работников из Италии возводили Волжский автогигант, которому, кстати, в июле стукнуло 60 лет.

Сейчас российский автопром поворачивает в сторону очередного этапа своего развития. Грядет ли в этой связи новая волна прихода европейских специалистов в Россию даже при том, что многие европейские страны считаются для нас недружественными? Почему бы и нет? Франция при Наполеоне тоже, мягко говоря, долго не считалась «френдли», то есть, пардон, «конвивьяль» для России. Всем известна немецкая расчетливость. Если у себя на родине германский специалист останется без работы, то идеологические возражения против России (если они есть) необязательно станут препятствием непреодолимой силы, чтобы не приехать за выгодным контрактом. Это закон рынка, по которому перемещаются в том числе инженерные трудовые ресурсы.

А потребность в инженерных компетенциях в России сегодня особенно высока. Это касается как автопрома, так и других высокотехнологичных отраслей, связанных с железнодорожным или водным транспортом, авиацией и многими другими направлениями. Помнится, еще до санкций я встречался с представителями одной крупной германской компании, связанной с производством автокомпонентов. В доверительных беседах немцы тогда рассказывали, что им не очень нравится работать в Китае, где у людей другая психология, специфические подходы к ведению бизнеса. По их словам, российская ментальность им ближе. Так что не исключено, что на отечественных предприятиях скоро будет слышна немецкая речь. А может, еще и французская, как это было в пушкинские времена. К слову, фразу «Спокойно, Маша, я Дубровский!» Александр Сергеевич не писал, это позже киношники придумали.