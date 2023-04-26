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Я сказал алкоголю нет!

Инспекторы ГИБДД останавливают Меня нечасто. Возможно, я просто соблюдаю правила, а быть может, моя личность им просто не интересна. Но так было до тех пор, пока я не поехал в Сочи и не взял там каршеринг. И тут же моя жизнь разделилась на до и после

Ибо не успел я проехать на каршеринге и 100 мет­ров, как первый же инспектор ГИБДД остановил меня для проверки документов. И не просто остановил, а попросил выйти из машины, долго со мной беседовал о времени и о себе, говорил, что Достоевский сродни постимпрессионизму, что апперцепция у Бальзака – неорганична, просил советы по лечению изжоги (рекомендация есть поменьше пельменей на ночь его вполне устроила). Поехал дальше – и уже через 5 минут следующий инспектор останавливает. И точно так же долго беседует, задает какие-то нелепые вопросы. На протяжении всех следующих нескольких дней, пока у меня в аренде был сочинский каршеринг, эти истории повторялись.

Причина такой внезапной любви оказалась простой: все инспекторы ГИБДД в Сочи искренне уверены, что каршеринговые автомобили в их городе берут только приезжие из Москвы или Петербурга. Ну а раз приезжие, то по логике стражей порядка они должны непрерывно употреблять алкоголь с момента прилета в город-курорт и до отъезда из него. Поэтому можно тормозить любой каршеринг и тут же оформлять водителя за «пьянку». Особенно если остановить приезжего утром – наверняка от него будет «фонить» (вот почему со мной так долго беседовали, не понимая, как утром от приезжего может не пахнуть перегаром).

А потому хочется предупредить всех читателей «Автопанорамы»: если вы захотите в Сочи утром взять в аренду каршеринг, не злоупотребляйте алкоголем с вечера. Да и вообще лучше не злоупотребляйте. Ведь если вы вечером выпили – пусть даже и не слишком много, и под закуску, то утром алкотестер может показать неприятные цифры. И не помогут даже так называемые разрешенные промилле, которые на самом деле не разрешенные, а являются лишь допустимой погрешностью прибора (по закону речь идет о том, что в крови водителя может быть до 0,3 г алкоголя на литр, – это и есть 0,3 промилле, а в выдыхаемом воздухе допустимо 0,16 мг алкоголя на один литр, или 0,16 промилле).

И что же делать? Не пить алкоголь в принципе? План прекрасный, но будем откровенны – малореализуемый. Ибо жизнь такая. Можно, конечно, купить себе алкотестер и каждое утро дышать в него. А если нет алкотестера? В этом случае надо запомнить одно простое правило: если ты выпивал, а на утро понимаешь, что последняя стопка была лишней, то за руль садиться однозначно нельзя. И речь не о том, что вас тошнит или трясутся руки. Достаточно ощущения вялости или легкой головной боли. Если они присутствуют, то алкотестер наверняка покажет нехорошие цифры, а с правами можно будет распрощаться на 1,5–2 года.

В интернете найдется немало таблиц, которые покажут время полного вывода алкоголя из организма. Однако слепо им верить глупо – каждый человек индивидуально переваривает алкоголь. Есть профессионалы этого дела, которые вечером могут выпить бутылку водки, а в 7 утра чувствовать себя великолепно.

Однако если вы не такой, то для расчета времени, когда допустимо сесть за руль после застолья, предлагаю пользоваться простой формулой: объем выпивки в литрах умножаем на его крепость. То есть полбутылки виски (0,25 л) умножаем на 40 и получаем 10 часов. И не раньше. Бокал вина: 0,2 × 13=2,6 часа. Ну и так далее. Но внимание, это лишь условная формула, которая годится для взрослого мужчины, не имеющего проблем со здоровьем, выпивающего под хорошую закуску, не курящего и нормально переваривающего алкоголь. А вот у девушек, как говорят наркологи, вывод алкоголя происходит медленнее.

Так что знайте, когда нужно сказать алкоголю нет. Особенно в Сочи.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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