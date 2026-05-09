Эпоха езды без правил на двух колесах подходит к концу

Весна 2026 года принесла владельцам электросамокатов три новости, которые складываются в единую картину: эпоха анонимной езды без правил заканчивается

Росстандарт утвердил ГОСТ на номерные знаки для СИМ, МВД готовит систему обязательного учета, а подмосковные города начали полностью запрещать кикшеринг. Становится очевидно: электросамокат постепенно превращается в полноценное транспортное средство со всеми вытекающими обязанностями.

Первый шаг сделал Росстандарт. В феврале ведомство ввело в действие поправку к национальному стандарту ГОСТ Р 50577 2018, добавив новый тип государственного регистрационного знака — 4В. Это квадратная металлическая пластина размером 137 на 137 миллиметров (чуть больше компакт-диска). Как публично пояснили в Росстандарте, новый ГОСТ создает нормативно-техническую основу для будущей обязательной регистрации всех СИМ в едином электронном реестре.

Второе событие подтверждает, что реестр СИМ будет создан. По данным СМИ, МВД и Минтранс согласовали обязательную регистрацию вообще всех электросамокатов — как частных, так и кикшеринговых. И в недалеком будущем каждое новое устройство нужно будет ставить на учет в течение десяти дней с момента покупки, как автомобиль.

Но здесь возникает серьезный нюанс: при регистрации требуется указать мощность двигателя, а большинство популярных моделей оснащены моторами мощнее 250 ватт. По действующему законодательству, такие устройства приравниваются к мопедам, а значит, для управления ими нужны права категории М. Общественная палата уже предложила упрощенную схему для получения прав этой категории: надо будет сдать только теоретический экзамен.

Третье событие локальное, но показательное. С 1 апреля Люберцы полностью запретили кикшеринг на территории округа, включая Дзержинский, Томилино и Малаховку. Через два дня аналогичное решение приняли Котельники. За 2025 год в Люберцах произошло 18 ДТП с участием самокатов: девять пострадавших детей в возрасте от 12 до 16 лет, один погибший взрослый. Причем много жалоб получено от местных жителей. Эти города не первые: с 2025 года кикшеринг запрещен в Благовещенске, Елабуге, Набережных Челнах и двух муниципалитетах Ставропольского края.

События эти отнюдь не совпадение, а три уровня по сути единой конструкции: технический стандарт, федеральная система учета и локальное правоприменение. Они указывают одно направление: всё идет к регулированию электросамокатов по модели, близкой к автомобильной.

Хорошо ли это? Мое мнение, что даже при всех нюансах и редких пограничных кейсах — да. Сейчас в стране около одного миллиона частных электросамокатов, существующих в правовой серой зоне. Если владелец сбивает пешехода и скрывается, то найти его практически невозможно: нет номера, нет привязки к личности, нет записи с камер. Регистрация и номерные знаки решают эту проблему.

Права категории М — тоже разумно. Самокат мощнее 250 ватт разгоняется до сорока и более километров в час. На такой скорости столкновение с пешеходом не царапина, а перелом или черепно-мозговая травма. Требовать от водителя хотя бы знать ПДД — это разумный минимум.

Страхование ответственности — третий элемент пазла. Сейчас, если самокатчик причинил вред здоровью или имуществу, компенсация ложится целиком на него. Полиса нет, накоплений обычно тоже. Обязательное страхование по аналогии с ОСАГО создаст механизм, при котором пострадавший получит выплату, а виновник не окажется в неподъемных долгах. Инициативу уже обсуждают в Госдуме, и ее реализация совершенно логичное продолжение регистрации.

Но все же у реформы есть слабые места. Емкость новых знаков ограничена: около 173 тысяч номеров на регион, и в Москве их может не хватить. Металлические пластины неудобны, и бизнес просит разрешить наклейки. Процедура регистрации через Госуслуги еще не утверждена. Но все это технические вопросы.

Новый, складывающийся прямо на наших глазах принцип прост: транспорт, способный причинить серьезный вред, должен быть идентифицируем, а его водитель подготовлен и застрахован. Автомобили прошли этот путь десятилетия назад. Электросамокатам — приготовиться!

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

