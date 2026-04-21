О собачьей миске как автомобильной опции

Конкуренция между автомобильными брендами становится в последнее время все острее. Оно и понятно — многие новинки родом в основном из Поднебесной, базируются на одной и той же платформе, у них одни и же моторы, трансмиссии и набор электронных ассистентов.

Как привлечь покупателя в растущей конкурентной среде на авторынке? Традиционно акцент делается на уникальный дизайн, нюансы управляемости или, скажем, на расширенные внедорожные возможности. Или, случается, в каких-то моделях устанавливают акустику более высокого, чем принято, класса, задействуют провокационно авангардную эргономику либо, наоборот, добавляют консервативные решения в расчете на традиционалистов.

Однако таких базовых акцентов, как видно, становится уже недостаточно. В ход идут куда более неформатные «фишки» — решения, рассчитанные на клиентов с «особыми» предпочтениями. Вот, к примеру, буквально на днях на презентации одного из новоиспеченных кроссоверов массового сегмента представители бренда рапортовали о фирменных опциях для… собачников. Речь идет, в частности, о брендированных «переносках», фирменных мисках для корма, особой сетке, разделяющей багажный отсек и салон, и даже о складном трапе, помогающем животным самостоятельно забраться в багажник.

Игроки премиального и люксового сегментов действуют совершенно в том же ключе, но могут позволить себе чуть больше, чем в масс-маркете. Так, недавно у меня на тесте оказался большой гибридный кроссовер, в котором имелся особый режим климатической системы «Питомец». Электроника здесь поддерживает заданную температуру в салоне, даже когда машина закрыта. А значит, вы можете установить «зеленый», чисто электрический, режим силовой установки, выставить температуру пониже, если на улице жарко, или побольше, если холодно, и отправиться, к примеру, в магазин за покупками. При таком раскладе можно не опасаться, что ваш любимый кот или пес замерзнет или, наоборот, будет страдать от духоты и жары.

Дальше — больше. Любителей приятных запахов премиальные автопроизводители заманивают сегодня целым портфолио фирменных ароматов, интегрированных в штатную климатическую систему. За сердца и кошельки аллергиков борются, предлагая функцию ионизации воздуха (она деактивирует бактерии, вирусы, споры грибков и плесени) и его очистки от мелкодисперсных частиц. Любителям SPA-процедур премиальные разработчики адресуют все более изощренные массажные системы. Так, недавно мы тестировали автомобиль, умеющий массажировать седоков по методике «кошачьи лапки».

Особняком стоят решения, работающие скорее на зрительскую аудиторию, чем на водителя и экипаж. Взять хотя бы камеры-зеркала, смонтированные на передних зеркалах недавно дебютировавшей китайской премиум-модели. Эти стильные «перископы», спору нет, привлекают внимание публики и, быть может, даже сулят некоторые бонусы по части аэродинамики. Однако по факту отслеживать ситуацию за «кормой» машины через небольшие дисплеи на передней панели как минимум неудобно, а как максимум — небезопасно. Хорошо еще, что такие виртуальные «соглядатаи» в этой модели — опция, требующая, к слову, существенной доплаты. В «базе» же идут классические, крупные, без тотального акцента на аэродинамику, внешние зеркала. Еще больше удивила такая редкая опция, как блок накладных «физических» кнопок. Эту фирменную «клавиатуру» один премиальный бренд предлагает разместить под тачскрином медиацентра — так вы получите логичный и быстрый доступ к электронному функционалу машины, и вам не придется рыться в глубинах медиаменю в поисках нужного пункта.

Что же в итоге? Проанализировав актуальный комплекс нестандартных автомобильных опций, хочется рекомендовать автопроизводителям не гнаться за скоротечной автомобильной модой, а внимательнее прислушиваться к реальным запросам клиентов. Внимание к запросам таких сообществ, как собачники, можно только приветствовать, как и заботу о более широких слоях автомобилистов — молодых мамах, людях с аллергией или, к примеру, с больной спиной. В конечном счете, благодаря таким акцентам в передовых моделях сегодня стали нормой анатомические кресла, система креплений детских кресел Isofix, климатические системы, обеспечивающие здоровую среду и расширенный функционал трансформации салона и багажника. Решения же, продиктованные исключительно хайпом, дай бог, отомрут сами собой как менее приспособленные особи в дарвиновской борьбе за существование.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора