Важным событием, в том числе и для автомобилистов в России, можно назвать запуск первых спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет», которые по подобию американской системы Starlink нацелены на обеспечение высокоскоростного доступа в интернет

Первые 16 спутников группировки связи «Рассвет» запустила на орбиту независимая российская аэрокосмическая компания «Бюро-1440», которая в ближайшее время обещает с помощью космической связи обеспечить доступом к интернету широкий круг пользователей в России, в частности на удаленных автомобильных дорогах.

Энтузиасты давно говорят о том, что скоро даже в непролазных джунглях или в бескрайнем просторе океана человек сможет без проблем подключиться к интернету и, например, отправить друзьям фоточку или смайлик. Произойдет это с помощью массового запуска космических интернет-спутников. К настоящему времени наиболее успешно эту идею реализовал самый богатый человек планеты, американский предприниматель Илон Маск со своим известным сервисом Starlink, запущенным в коммерческую эксплуатацию в 2020 году. Всего за несколько лет Starlink сумел привести в действие внушительную спутниковую группировку, состоящую из более 9,4 тыс. летающих в околоземном пространстве аппаратов. Они обеспечивают довольно быстрый доступ в интернет со скоростью 1 Гбит/с (эта такая же скорость, как при мобильной связи пятого поколения 5G) и насчитывают свыше 10 млн абонентов в 100 странах мира. Заявления о намерениях повторить успех Starlink делают многие компании. Например, американские Kuiper Systems (подразделение корпорации Amazon), AST SpaceMobile, HughesNet, Viasat или же британская OneWeb, канадская Telesat, китайские «Цяньфань», «Хунху-3», GW, индийская SpaceFiber, европейская IRIS-2 и другие.

Но вот в гонку за спутниковый интернет осязаемо включилась и Россия. Интересно, что первые полтора десятка спутников группировки связи «Рассвет» запустила на орбиту независимая отечественная аэрокосмическая компания «Бюро-1440». Созданная в 2020 году как дочернее предприятие телеком-оператора «Мегафон», в 2022 м она вошла в структуру крупной российской IТ-компании «ИКС Холдинг». В «Бюро-1440» особенно подчеркивают, что спутники разрабатываются и производятся на собственных предприятиях компании, где в общей сложности работает более 3 тыс. инженеров и производственных сотрудников. Одновременно декларируется, что все запущенные спутники созданы на базе собственной инженерной платформы. Эти спутники, в частности их конструкция, отличаются обновленной системой энергопитания, терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения, плазменной двигательной установкой и другими передовыми технологиями.

Еще одной примечательной технологической особенностью российской группировки является то, что она работает на низкой околоземной орбите высотой 800 км. Это выше, чем те же спутники Starlink, которые используют орбиту высотой около 550 км. Российские инженеры указывают, что, с одной стороны, более высокая орбита позволит обслуживать абонентов менее численной спутниковой группировкой, а с другой — высокая орбита характеризуется ослабленным влиянием атмосферы, что увеличивает срок службы космических аппаратов.

Символично, что запуск российских спутников произошел незадолго до празднования 65 летия первого полета человека в космос, который осуществил Советский Союз. А еще 4 октября 1957 года СССР запустил в околоземное пространство первый искусственный спутник, и в следующем году будет отмечаться 70 летие этого события. Кстати, на 2027 год запланирован и старт коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе группировки «Рассвет», которая в общей сложности должна будет насчитывать более 250 космических аппаратов. И да, плохо, что здесь мы пока отстаем от американцев. Но хорошо, что пытаемся догнать.

