С наступлением весны российский рынок если и не начал демонстрировать оживление продаж, то хотя бы притормозил падение. Но главное, рынок меняется структурно: при продолжающемся росте доли авто локальной сборки неожиданно скакнул спрос на новые автомобили глобальных брендов, поставляемых по схемам параллельного импорта

Восемьдесят тысяч проданных новых автомобилей — с такими результатами российский авторынок завершил февраль 2026 года, сообщает «Автостат». Это на 3% меньше, чем в феврале 2025 го, и всего на 1% уступает показателю 2026 года. В сумме же за первые два месяца наступившего года было продано 160,6 тыс. автомобилей, что на незначительные 4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда рынок падал существеннее: напомним, что по итогам 2025 го он сжался на 15,6%. Таким образом, динамика текущего года вызывает сдержанный оптимизм, позволяющий надеяться на то, что спрос на автомобили в России как минимум стабилизируется.

Перестановка игроков

Впрочем, наиболее интересные изменения на авторынке в этом году происходят не в количественном, а в структурном состоянии продаж, где среди участников наблюдаются примечательные перестановки.

Лидером продаж, как и прежде, остается российская LADA, спрос на машины которой, впрочем, падает заметно сильнее рынка: в последний месяц зимы тольяттинский автогигант сумел реализовать лишь 19,04 тыс. новых авто, что на 22% меньше, чем в прошлом феврале.

Ну а первым среди иномарок снова стал китайский Haval, автомобили этой марки в феврале разошлись тиражом в 10?155 единиц, что показывает рост на 6%. А вот на третье место во многом неожиданно вырвался собирае­мый в Калуге бренд Tenet, достигший показателя в 8,6 тыс. проданных машин. Далее идет белорусский Belgee (4,69 тыс., рост на 134%), который ненамного смог опередить своего собрата — марку Geely (4,66 тыс., минус 8,6%).

На шестое же место настоящий прорыв осуществила японская Mazda с показателем 2,7 тыс. и неимоверным приростом в 1852%. Далее расположились Changan (2,1 тыс., минус 52%) и Jetour (2,03 тыс., плюс 15%). На девятом месте сильные показатели продемонстрировала японская марка Toyota (1,9 тыс., плюс 102%). Наконец, замыкает первую десятку Solaris с результатом 1,5 тыс. и прибавкой в 29%.

Усиление локализации

Трансформация российского авторынка сейчас связана прежде всего с усилением автомобильных брендов, выпускающихся внутри страны. Аналитическое агентство «Автостат» заявляет, что по итогам февраля 58% всех проданных в России автомобилей выпущено на территории России. Еще недавно этот показатель был значительно ниже — во второй половине прошлого года он едва превышал отметку в 40%, а ранее и того меньше.

«Участники рынка слышат сигналы регулятора, который взял жесткий курс на поддержку локализации выпуска автомобилей внутри РФ», — заявил на традиционной онлайн-конференции Сергей Целиков, директор агентства «Автостат». По его словам, наиболее характерен здесь пример с маркой Chery, которая, по сути, остановила импорт автомобилей под своим брендом в РФ и сейчас делает ставку на сотрудничестве в выпуске машин под маркой Tenet. «Ввоз автомобилей Chery стал резко сокращаться: с 5–10 тыс. машин в месяц он упал примерно до одной-полутора тысяч, а потом до 500 машин, а за 2 месяца текущего года ввезли всего 41 автомобиль, — говорит Сергей Целиков. — То есть произошло практически полное замещение. Если автомобили Chery еще и продаются, то это остатки у дилеров. Новые же машины марки Chery в нашу страну не завозятся, но при этом есть порядка десяти суббрендов компании Chery, которые присутствуют на российском рынке».

По словам Сергея Целикова, существует вероятность, что уже в обозримом будущем доля локализованных автомобилей превысит отметку 80%, как это было до объявления санкций. Впрочем, некоторые локальные бренды, вероятно, в ближайшем будущем начнут терять свои позиции. Это, в частности, касается марки Solaris, у которой, по слухам, кончаются машинокомплекты для сборки на заводе под Санкт-Петербургом. Запасы автомобилей Solaris постепенно иссякают. «В 2026 году на заводе в Санкт-Петербурге не было собрано ни одного автомобиля. А последние машины сошли с конвейера предприятия в декабре прошлого года. Напомню, что с марта 2024 го по декабрь 2025 года в Санкт-Петербурге собрали чуть более 70 тыс. автомобилей Solaris», — сообщает директор «Автостата».

Параллельная реальность

Одновременно аналитики удивлены сильными позициями продаж автомобилей глобальных брендов, которые поступают в Россию по каналам параллельного импорта. По оценкам «Автостата», за первые 2 месяца года продажи машин глобальных брендов выросли в 2,5 раза до 24,4 тыс. единиц. Если еще недавно доля продаваемых в РФ автомобилей по параллельному импорту крутилась вокруг отметки 6–7%, то сейчас она скакнула до 16%.

По подсчетам «Автостата», при выборе альтернативной иномарки почти каждый пятый покупатель (18,2%) в начале года отдал предпочтение японскому кроссоверу китайской сборки Mazda CX-5 (за два месяца на российский учет встало более 4,4 тыс. шт. таких автомобилей). Вторую позицию занимает кроссовер Toyota RAV4 (6,1%), реализовано почти 1,5 тыс. единиц. Третьей по популярности моделью является Toyota Highlander – 4,6%, или 1134 единицы. В топ-5 также вошел чешский лифтбек Skoda Superb, на долю которого пришлось 4% сегмента (976 шт.) и корейский кроссовер Kia Seltos 3,1% (763 шт). Вторая пятерка в топ-10 выглядит так: BMW X3, Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai и Audi Q5.

Специалисты обращают внимание, что многие популярные импортируемые модели проходят по показателю мощности ниже 160 л.с., выше которого с прошлого года в России взимается повышенный утилизационный сбор. Но есть еще ряд факторов. «На мой взгляд, одна из причин роста продаж машин глобальных брендов в России такова, — пишет в своем ТГ-канале Сергей Целиков. — В начале прошлого года, на волне начавшихся переговоров с США по Украине, появилась иллюзия скорого возвращения мировых брендов в Россию. И потенциальные покупатели новых авто перешли в режим «ждунов». За год «переговоров» иллюзия рассеялась. То есть «ждуны» не дождались… В дополнение к этому введение планки льготного «утиля» с 1 декабря привело к мысли, что вскоре импорт доступных иномарок может закрыться окончательно. Поэтому заказы пошли с новой силой».

Не исключено, что в ближайшее время регулятор начнет постепенно «прикрывать калитку» для поставок иномарок в Россию. Возможно, будет снижен порог в 160 л. с. или же вовсе отменен, то есть под утильсбор попадут все автомобили, которые не выпускаются в России. «Чистый импорт будет сходить на нет у слабых брендов, — прогнозирует Сергей Целиков. — Рынок в будущем сформируется таким образом, что на нем станут доминировать LADA, и далее будут идти локализованные китайские иномарки под российскими брендами».

