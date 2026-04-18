Кто ответит за повреждения премиального электрокара?

Сражаться с государственной бюрократической машиной в нашей стране — все равно что бежать навстречу поезду и кричать «Задавлю!». Но иногда бессилие накапливается и перерастает в ярость. И вседозволенность наших бытовых служб нередко становится тем самым последним перышком.

Второго марта сего года у меня на тесте был роскошный Avatr 12. Автомобиль очень красивый, настоящее произведение современного искусства, но это не отчет о тесте, посему перейду к сути: машина была припаркована во дворе. Около 20 часов ГБУ «Жилищник» района Алексеевский по г. Москве решило сбросить с крыши накопившийся снег. В воскресенье. Вечером. И по старой доброй традиции контора, которую для этого наняли, получила разнарядку сбросить снег, а защитить авто — нет. Итог — 4 серьезные вмятины на кузове Avatr. Разумеется, тестовый автомобиль застрахован, но сам факт, что приходится ставить новый аппарат на ремонт, лично меня очень огорчает.

Что характерно, пострадавшим оказался не только этот автомобиль. Однако судя по тому, что подобные преступные действия ГБУ «Жилищник» проводит уже не первый год, никто не жалуется. Обществу наплевать. Если из двора пострадало 2–3 автомобиля, вероятность того, что последуют какие-то разбирательства, стремится к нулю.

Это повторяется уже не в первый раз. Чуть больше года назад ровно от таких же варварских действий была разбита стеклянная крыша моего личного автомобиля. Хотя там имелось одно обстоятельство: машина стояла без движения пару недель, кроме того, на крыше образовалась толстая ледяная корка. Собственно, повреждение было обнаружено сильно позже, когда корка растаяла с первым потеплением. Я попытался заявить в полицию, но получил отказ: мол, если не знаете дату, когда крышу разбили, мы ничем не поможем.

В этом году я знаю дату и время. Есть свидетели. Есть даже видеозапись, как льдины с высоты 8 го этажа падают на один из соседних автомобилей. Заявление написано. Разумеется, воспоследует отказ в возбуждении дела, однако я пойду до конца. Я уже нашел юриста и скоро подам в суд за вредительство, или как там это называется. Просто так дело я не оставлю. Достали бездари и разгильдяи, которые просто не хотят все делать по-человечески, а исполняют заказ так, чтобы быстро в темноте снять на смартфон отчетное фото и выставить счет на оплату.

К чему этот «плач Ярославны»? К тому, что в России на подобных схемах, когда идет сознательный расчет на то, что никто не отреагирует, зарабатываются миллиарды. В частности, то же ГБУ «Жилищник» нанимает неквалифицированных разнорабочих, которые вылезают на крыши без страховки и мало того что разбивают имущество жильцов дома, еще и рискуют свалиться сами. И я уверен, что по бюджету проводят выплаты, отличающиеся от фактических. А куда идет разница — всем понятно.

И такой подход везде. Я всегда проверяю чек на кассе в магазине: в 4 из 5 случаев сумма в нем выше, чем должна быть, потому что часть товаров проходит не по акции, а по полной стоимости. Иногда разница в пару сотен рублей, иногда меньше, но сам факт — сколько таких чеков пробивается ежедневно. То есть какие суммы идут выше рассчитанной прибыли? Трудно посчитать. Но факт остается фактом: схема рассчитана на то, что покупателю будет лень разбираться и скандалить, а уж начинать полноценное разбирательство станут и вовсе единицы из сотен тысяч. Прибыльный бизнес, правда?

Увы, бороться с этим системно пока не представляется возможным. Единственное, что можно сделать, — каждый раз въедливо проверять, какие цены вам выставляют в счет и как они соотносятся с заявленными. И пока так не начнут делать все покупатели из-за любого несоответствия, виртуозные исполнители будут продолжать наживаться на нашей лени. То же самое — на АЗС, на рынке, в ателье — да везде, где потребитель заказывает услугу и потом вынужден платить по счету.

В случае с ГБУ «Жилищник» района Алексеевский по г. Москве я прекрасно понимаю, что могу надорваться и не выдержать стычки с муниципальными функционерами. Но хотя бы попробовать я должен, просто чтобы быть честным перед самим собой. И перед людьми из пресс-парка, которые мне этот автомобиль доверили.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора