Зачем автомобилистов опять хотят ударить рублем?
Где это было — в Севилье, в Толедо, в Барселоне? Середина 2000 х, полуденный майский зной, за рулем прокатного SEATa медленно пробираюсь по незнакомым улицам в средневековый центр города, поминутно сверяясь с бумажной картой, — навигаторы тогда еще не были в ходу. В какой-то момент сворачиваю в вымощенный булыжником проулок между двумя высокими стенами — он ненамного шире машины.
Кто-то с тротуара машет рукой и что-то кричит, но мне не до того: слабоумие и отвага, только вперед. А проезд чем дальше, тем уже, через десяток-другой метров стены почти касаются наружных зеркал. Наконец передний бампер машины упирается в никелированный столбик, торчащий точно посреди проезда. И прячется он в землю по сигналу со специального брелока — я уже видел, как это работает. Еле-еле выбравшись задним ходом и по пути прокляв все, замечаю на углу табличку. Не помню точный текст, но смысл — въезд только для жителей квартала. Вот о чем меня пытались предупредить прохожие.
При чем тут воспоминание двадцатилетней давности? Формально — при том, что въезд в некоторые районы Москвы станет платным, вернее, уже стал с 1 марта. Пока только — на территорию «Москва-Сити» и «Сколково», но лиха беда начало, платные парковки, если кто помнит, когда-то тоже вводили только в пределах Садового кольца.
Никакого секрета из этого решения не делали, так что новость уже успели обсудить со всех сторон. Поговорили о том, поможет ли эта мера разгрузить московские дороги? Улучшит ли экологию в городе? Облегчит или затруднит жизнь москвичей — исключая, конечно, жителей тех районов, которых коснется нововведение? Вспомнили мировой опыт: Electronic Road Pricing, работающую с 1998 года в Сингапуре систему электронного сбора платы за проезд, которая считается одной из самых продвинутых в мире. Или введение в 2003 году платного въезда в центр Лондона — система называется Congestion Charge. А еще сбор за въезд в центр, действующий с 2006 года в Стокгольме, а еще концепцию «пятнадцатиминутных городов» в Испании — кому интересно, погуглите.
Но только все эти примеры сегодня — как говорится, не в кассу. И вот почему. Совсем свежая московская новость: рост доходов городского бюджета за два месяца этого года составил два процента против запланированных шести с половиной. Так что с 1 июня на 15% сократят численность гражданских служащих органов исполнительной власти и работников «отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции». На 10% — инвестпрограммы: проекты благоустройства и массовые мероприятия. И если раньше еще могла идти речь о желании использовать лучшие мировые практики, о трансформации городской среды и прочих красивых и полезных вещах, то теперь платный въезд в те или иные районы города — такой же эвфемизм, как пресловутый утилизационный сбор. Это просто способ пополнения бюджета. Еще один новый налог. И, скорее всего, не последний.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
