Зачем автомобилистов опять хотят ударить рублем?

Где это было — в Севилье, в Толедо, в Барселоне? Середина 2000 х, полуденный майский зной, за рулем прокатного SEATa медленно пробираюсь по незнакомым улицам в средневековый центр города, поминутно сверяясь с бумажной картой, — навигаторы тогда еще не были в ходу. В какой-то момент сворачиваю в вымощенный булыжником проулок между двумя высокими стенами — он ненамного шире машины.

Кто-то с тротуара машет рукой и что-то кричит, но мне не до того: слабоумие и отвага, только вперед. А проезд чем дальше, тем уже, через десяток-другой метров стены почти касаются наружных зеркал. Наконец передний бампер машины упирается в никелированный столбик, торчащий точно посреди проезда. И прячется он в землю по сигналу со специального брелока — я уже видел, как это работает. Еле-еле выбравшись задним ходом и по пути прокляв все, замечаю на углу табличку. Не помню точный текст, но смысл — въезд только для жителей квартала. Вот о чем меня пытались предупредить прохожие.

При чем тут воспоминание двадцатилетней давности? Формально — при том, что въезд в некоторые районы Москвы станет платным, вернее, уже стал с 1 марта. Пока только — на территорию «Москва-Сити» и «Сколково», но лиха беда начало, платные парковки, если кто помнит, когда-то тоже вводили только в пределах Садового кольца.

Никакого секрета из этого решения не делали, так что новость уже успели обсудить со всех сторон. Поговорили о том, поможет ли эта мера разгрузить московские дороги? Улучшит ли экологию в городе? Облегчит или затруднит жизнь москвичей — исключая, конечно, жителей тех районов, которых коснется нововведение? Вспомнили мировой опыт: Electronic Road Pricing, работающую с 1998 года в Сингапуре систему электронного сбора платы за проезд, которая считается одной из самых продвинутых в мире. Или введение в 2003 году платного въезда в центр Лондона — система называется Congestion Charge. А еще сбор за въезд в центр, действующий с 2006 года в Стокгольме, а еще концепцию «пятнадцатиминутных городов» в Испании — кому интересно, погуглите.

Но только все эти примеры сегодня — как говорится, не в кассу. И вот почему. Совсем свежая московская новость: рост доходов городского бюджета за два месяца этого года составил два процента против запланированных шести с половиной. Так что с 1 июня на 15% сократят численность гражданских служащих органов исполнительной власти и работников «отдельных подведомственных учреждений, выполняющих управленческие функции». На 10% — инвестпрограммы: проекты благоустройства и массовые мероприятия. И если раньше еще могла идти речь о желании использовать лучшие мировые практики, о трансформации городской среды и прочих красивых и полезных вещах, то теперь платный въезд в те или иные районы города — такой же эвфемизм, как пресловутый утилизационный сбор. Это просто способ пополнения бюджета. Еще один новый налог. И, скорее всего, не последний.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора