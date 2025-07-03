Интересные новости поступают из Китая. Сообщается, что там компанией Gotion High-Tech представлена почти революционная твердотельная батарея нового поколения под названием Jinshí, предназначенная для использования в электромобилях

Новые характеристики китайского аккумуляторного продукта завораживают: при тех же стандартных габаритах и весе, а главное — приблизительно по той же стоимости Jinshí способна обеспечить пробег в целую тысячу километров, и при этом скорость полной зарядки батареи составляет всего 6 минут! Это происходит за счет того, что китайским инженерам удалось создать рекордную удельную энергоемкость, которая достигает 525 Вт·ч/кг, что выше показателей самых передовых разработок — например, корейской батареи Samsung SDI (500 Вт·ч/кг) и почти вдвое превышает свойства аккумуляторов Tesla.

Правда это или нет, еще предстоит проверить независимым экспертам, но китайский производитель уверяет, что новые чудо-батареи уже скоро появятся на серийных автомобилях. Называется даже марка, которая получит компонент первой. Пионерами станут немецкие машины Volkswagen в связи с тем, что германскому концерну принадлежит 25 процентная доля в Gotion High-Tech.

Думается, новость о прорывном аккумуляторе может заставить вздрогнуть производителей традиционных авто. Запас хода в тысячу километров и всего шесть минут зарядки — это характеристики, способные уже реально перетянуть рядового потребителя в сторону электрической мобильности, о светлом будущем которой говорят давно, но которое все никак не наступает.

Новость является наглядным примером того, какие сюрпризы нам готовит научно-технический прогресс и как он может изменить нашу повседневную жизнь в том числе в сфере личного транспорта. На недавнем круглом столе, который был проведен при участии журнала «Автопанорама», футуролог и визионер Владимир Пирожков в очередной раз подчеркнул свое убеждение в том, что автомобили скоро начнут массово летать по воздуху, а традиционные машины будут восприниматься как анахронизм.

По его словам, к этому ведут, в частности, прорывные научные открытия. Например, из США приходит информация, что там полным ходом идет разработка уникального летательного аппарата, который будет подниматься в воздух без внешних значимых энергетических источников, используя движения разряженного воздуха (я лично не понимаю, как это работает). Также перспективной является технология передачи энергии на расстоянии, когда в самой летающей машине не будет тяжелых батарей, а энергия для движения начнет поставляться через подобие лазерного луча.

Словом, наука готовит человечеству захватывающее будущее. Главное только, чтобы все новые технологии исправно работали. Ведь страшно представить, что случится, если поддерживающий автомобиль в воздухе энергетический луч по какой-то причине перестанет «светить», обрекая пассажиров парящего в воздухе транспортного средства на гибель.

Не все потребители пока доверяют прорывным научным решениям, у многих новые технические технологии даже вызывают раздражение. На нашем круглом столе Владимир Пирожков показал рекламный видеоролик одного иностранного автомобильного дилера, который строит свою рекламную кампанию на противопоставлении массовой диджитализации. Его герой садится в суперсовременную машину с роботизированным управлением. Робот на экране начинает тысячу раз переспрашивать, куда человеку нужно ехать, а когда у последнего кончается терпение и он начинает кричать на бездушную технику, робот металлическим голосом заявляет, что в таком состоянии ехать опасно, и активирует экстренную программу успокоения для водителя. Следующий кадр: новенький хай-тековый кар одиноко стоит с распахнутыми дверьми. А водитель под рев мотора с блаженной улыбкой мчится уже за рулем традиционного Alfa Romeo без всяких там роботизированных опций.

