С каждым днем появляется все больше новостей, связанных с возвращением компаний из недружественных стран в Россию. Автомобильные — не исключение

Многие из них хотят вернуться в нашу страну, выкупить обратно свои активы и начать работать. Правда, жить как прежде у них не получится. Да и вернуться смогут далеко не все. Правительство готовит критерии допуска таких компаний на наш рынок. Что это за критерии, пока не говорят, но, как нетрудно догадаться, степень недружественности страны будет иметь решающую роль. Поэтому на таких брендах, как Bentley, Jaguar и Land Rover, можно сразу поставить крест. Британия много раз плела интриги против нашей страны, а в последние годы так и вовсе бежала впереди паровоза. Отвечать за это придется ее компаниям. Причем речь может идти не только об их официальном возвращении и старте продаж, но и о поставках машин по параллельному импорту. В кулуарах идет обсуждение возможности запрета и таких продаж. Хотя перечисленные бренды принадлежат к люксовому сегменту и подавляющему большинству наших водителей от их присутствия или отсутствия ни тепло, ни холодно.

Другое дело — компании из Франции и Германии, которые все эти годы «бежали» за Британией, наступая ей на пятки. Там есть не только люкс, но и массовые бренды. И тут, к гадалке не ходи, мы тоже их не увидим, хотя некоторые из них уходили вполне по-человечески. К сожалению, еще одним условием их возвращения будет снятие с России санкций. А Евросоюз пока даже слышать об этом не хочет, печатая все новые бессмысленные пакеты санкций. Поэтому давайте разбираться по порядку.

Начнем с Франции — с Renault, Peugeot и Citroen, которые мы, казалось бы, вряд ли скоро увидим в России. И тут возможны два варианта. Либо обратный выкуп их активов будет попросту запрещен и они получат компенсацию по цене первоначальной продажи, либо срок опциона на обратный выкуп истечет. У многих, кстати, он заканчивается уже в конце этого или в следующем году. Обсуждать возвращение компаний после того, как отношения России и ЕС начнут выправляться, вообще не стоит, ведь автопроизводителям придется начинать работу на нашем рынке с нуля. Сделать это будет крайне трудно, учитывая, что китайские производители к тому моменту могут пустить здесь крепкие и длинные корни, да и компании, которым разрешат вернуться, время зря терять не будут.

Однако продукция Peugeot Citroen производится и сейчас в Калужской области, что несколько меняет отношение к этому консорциуму. Да, все делается не напрямую, а через Китай. Все под завесой тайны, но шито белыми нитками. Нельзя исключать, что так продолжится и дальше, и власти не будут иметь ничего против не только этого производства, но и его расширения. По Renault мой прогноз пессимистический, им вряд ли разрешат снова работать в России.

С Германией все еще хуже. Ее автомобильные компании, пусть и только некоторые, создавали неудобства российским владельцам своих машин и угрожали превратить их в «кирпичи». И уж точно все они без исключения взяли под козырек и быстренько свернули бизнес в России, хотя такие действия грозили им убытками. Масштаб потерь они смогли оценить полностью лишь через пару лет. Особенно плохо дела обстоят у Volkswagen. Предполагаю, что ни одного бренда, входящего в концерн, мы в России в ближайшие годы не увидим. То же можно сказать про Mercedes и BMW.

Так кто же вернется? — спросите вы. Во-первых, те компании, которые никуда не уходили. Да, они сегодня не продают машины официально, хотя модели одного японского бренда можно очень легко приобрести. Другой японский производитель полностью сохранил своих сотрудников в России. Они уже три года ждут, когда можно будет возобновить работу. То же можно сказать и про корейские бренды. Обе страны ориентируются на позицию США, которая изменилась при новом старом президенте Трампе. Думаю, и корейцам, и японцам разрешат вернуться на российский рынок.

Кто-то точно нужен, чтобы разбавить китайские бренды, и лучших кандидатов не найти.

И, наконец, американские машины. При потеплении отношений с США — чем черт не шутит. Модели у них интересные, пусть и своеобразные. Только хотелось бы увидеть здесь не только и не столько дорогие американские автомобили, сколько представителей массового сегмента.

И главное правило — все принимаемые решения должны соответствовать национальным интересам России. Оно может отменить любой тезис из перечисленных выше.

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