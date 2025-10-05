Почему недоработки новых технологий могут быть не только некомфортны, но и опасны?

Китайские автопроизводители большие затейники. Я уже 10 лет занимаюсь тест-драйвами и привык к тому, что в новой машине найду блок регулировки зеркал на дверном подлокотнике, рядом с блоком управления стеклоподъемниками, а кнопка включения двигателя окажется на торпедо под рулем так, что мне будет удобно нажимать ее пальцами правой руки.

Это как, приезжая в гостиницу крупной международной сети, ты еще до входа в номер знаешь, что там будет зеркало, письменный столик, крючки для полотенец в ванной и сами полотенца в достаточном количестве, а в шкафу найдутся одноразовые тапочки и ложка для обуви.

Садясь в новую китайскую машину, я уже ни в чем не уверен. Сегодня сдал машину люксового китайского бренда, в которой не оказалось подогрева ни руля, ни лобового стекла. Другие привычные опции могут быть запрятаны вглубь меню, а отточенные десятилетиями решения переделаны китайскими инженерами-подростками до неузнаваемости. Которые очень современны, постоянно находятся в поиске, но часто не удосуживаются проверить, как работают их новые решения.

С ручками они «докреативились». Власти страны решили запретить полностью утопленные в двери автомобиля ручки. Я сам однажды едва не стал «жертвой» такой ручки, которая решила уйти в кузов самопроизвольно, когда я держался за нее. Спасла только быстрая реакция — я успел отдернуть руку.

Использовать такие ручки для улучшения аэродинамики бессмысленно. Коэффициент аэродинамического сопротивления снижается лишь на 0,005–0,01 Cd, а экономия энергии составляет около 0,6 кВт·ч на 100 км. При этом с подобными ухищрениями машина становится тяжелее на 7–8 кг, а ломаются такие ручки в 8 раз чаще традиционных. Больше того, в случае аварии пассажиры машины с утопленными ручками могут оказаться заблокированными в салоне. При боковых столкновениях, по данным тестов C-IASI, утопленные в кузов ручки заклинивало в 33% столкновений, в отличие от 2% у классических аналогов.

Теперь требования к автомобильным ручкам в Китае хотят обновить. Изменения должны вступить в силу в июле 2027 года. Потом переходный период длиной в год. После этого нельзя будет производить машины с полностью утопленными ручками — только с классическими или полуутопленными. Но в последнем случае у них обязательно должен быть механический дублер. Естественно, менять ручки в уже выпущенных автомобилях никто не станет, более того, их еще будут выпускать почти три года, ведь на складах еще много таких.

Но даже с июля 2028 года кардинально ничего не изменится. Китайские машины будут по-прежнему продаваться сырыми. Еду я недавно по магистрали, нажимаю на газ, машина разгоняется, убираю ногу с педали газа — машина продолжает разгоняться. Хорошо, что нажатие на педаль тормоза вернуло ее в чувства. Другой пример — еду я сегодня, в день написания этой колонки, дорога делает плавный поворот, впереди светофор, нам зеленый, а машины на встречных полосах стоят на красный. В какой-то момент автомобиль начинает истошно пищать, а потом бьет по тормозам буквально на ровном месте. Он подумал, что я еду на машины на встречке. Мне повезло, что сзади никого не было, но так получается не всегда. Я уже не говорю про то, что китайские авто начинают «сходить с ума», когда попадают на поворот в несколько полос.

Если говорить о том, что бы я предложил запретить в китайских автомобилях, то список занял бы места больше, чем отведено для моей колонки. Я бы вернул на место традиционный блок регулировки зеркал, основные «физические» кнопки — особенно те, которые прямо или косвенно отвечают за безопасность. Например, включение противотуманных фар нельзя прятать в дебри меню, а мне такое встречалось. Еще нельзя делать подстаканники аккурат под локтем водителя. Представьте, что будет, если он случайно попадет локтем в горячий кофе. Еще я убрал бы со вторых рядов внутренние дверные ручки на окончании подлокотников, за которые детям так и хочется потянуть. Также я бы запретил бездумно расставлять по салону экраны приборки и мультимедийной системы, а еще подсветку, которые потом ночью отражаются в лобовом и боковых зеркалах. Дошло до того, что у меня в лобовом стекле по ночам постоянно маячило отражение кнопки включения двигателя, которая была расположена на почти горизонтальной панели… В общем, машины хорошие, но есть нюансы.

