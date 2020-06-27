Больше века просуществовала аксиома «большой человек ездит на больших автомобилях». А машина маленькая, соответственно, удел бедных. Но со временем почти по всему миру поняли, что такой посыл неправилен и во многом глуп. Увы, в нашей стране большинство все еще мыслит по старинке
Известно, что даже легендарный Генри Форд так и не смог найти своим моделям подобающего места в сегменте для богатых, хотя поначалу тоже очень старался делать недешевые респектабельные машины. Но в итоге все-таки пришел к выпуску Ford T для бедных, попутно меняя экономические и социальные устои общества таким образом, чтобы те люди, на которых раньше автомобильная промышленность и не собиралась обращать внимания, все же доросли до собственного транспортного средства.
Вслед за Фордом поумнели и прочие производители, согласившиеся поработать ради не самой зажиточной публики, которая вдруг ответила очень большим спросом даже на весьма примитивные изделия. Со временем стало понятно, что и в этом сегменте можно блеснуть талантом, выпуская не только Hanomag Kommisbrot, но и, например, очаровательный Fiat Topolino.
После того как по прошествии двух мировых войн экономика начала вставать на ноги, в общеевропейском русле политических желаний обозначились стремления сделать демократичным все, что только можно. В том числе и столь далекое от политики явление, как автомобиль. В результате одна за другой начали появляться достаточно успешные модели для небогатых. А главное, таких машин перестали наконец стесняться. Разумеется, это еще не значило, что человек за рулем какого-нибудь MINI гордо поднимал голову и не чувствовал себя ущербным рядом с Rolls-Royce или Bentley. Но вокруг любого фешенебельного лимузина на перекрестке одновременно оказывалось так много малобюджетной «мелюзги», что богатым ездокам становилось уж слишком неприличным показывать к ним свое истинное отношение и уходить со светофора в отрыв, тем самым теряя респектабельность и создавая иллюзию бегства. Кроме того, классовое расслоение – как автомобильное, так и социальное, сглаживали вполне себе обеспеченные прагматики, которые легко могли приобрести дешевую и далеко не пафосную модель лишь потому, что им нужно «просто ездить». Для этого вполне годились и Nissan Micra, и Ford Ka…
Но одно дело люди, которые оправдывали свой выбор дешевого автомобиля и охотно рассказывали, насколько прозорливо они поступили, покупая машину попроще. И совсем другое – производители, долго не желавшие что-либо менять в сложившемся за десятилетия положении дел. Более того, уверенные в том, что маленькая машина должна быть дешевой, – «она ведь для небогатых».
Казалось, сломать этот стереотип, застрявший в головах боссов автомобильных корпораций, невозможно. Но в какой-то момент стало понятно: в городах из-за обилия транспорта тесно, а уровень самосознания жителей большинства стран достиг той точки развития, когда явно демонстрировать богатство оказалось неприлично. И тогда постулат, почти целое столетие определявший классовые разграничения в мировом автостроении, пересмотрели, «разрешив» маленькому автомобилю стать приличным и по качеству, и по сути. Выяснилось, что «вещь маленькая» и «вещь дешевая» отнюдь не всегда синонимы, и применительно к машине это уже совсем не одно и то же. Цены на иные более чем компактные модели сразу же скакнули вверх, так что они тоже вдруг стали очень дорогими и престижными.
Однако эта эволюция взглядов практически не затронула Россию. В нашу страну такие машины по большому счету так и не пришли, несмотря на то, что на некогда растущий рынок мировые бренды активно выводили свои субкомпакты. Но отравленное «горбатым» «Запорожцем» и проблемной «Окой» сознание постсоветского человека активно сопротивлялось малым формам. И даже вполне себе элитный smart был несколько дискредитирован появлением за его рулем эпатажного Бориса Моисеева. Героем анекдотов smart стал, а желанным – нет.
Окончательный же приговор подобным «малышам» вынесли службы доставки. Ладно бы для развоза пиццы использовали лишь смешной Matiz, но после того, как посягнули на святое – культовые MINI и Fiat 500, выезжать в свет на таких моделях стало уже как-то неприлично. Последний гвоздь, как это случается нередко, в гробик для этих машин вбило государство.
После множества невразумительных манипуляций с налогами, пошлинами, локализацией и утилизацией класс субкомпактных автомобилей у нас в стране был приговорен к забвению.
А тут еще безопасность случилась только на бумаге (международные стандарты в этой сфере в России не распространяются на многие модели прежних лет), реальную стоимость товара посчитать не представляется возможным, а русское богатство по-прежнему измеряется размерами машины. И всячески демонстрировать свою состоятельность у наших соотечественников моветоном не считается.
Зато чего у нас едва ли не в избытке, так это тесных улиц. Но не потому, что машин много, а асфальта мало, а по той причине, что на редкость безалаберно и по-азиатски организована автомобильная жизнь. И уже как минимум поэтому в российских городах те самые маленькие автомобильчики весьма уместны. Вот только как бы нашим гражданам понять и принять, что цену автомобиля определяют не его размеры и что небольшая машина вполне может стоить дорого. Может быть, просто считать, что это плата за отказ от самого сладостного греха – тщеславия?
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее
Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс.
Автомобильное мнение народа
Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя
То, что тебя бесит за рулем
Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители
Назван самый популярный первый автомобиль россиян
Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера
Названы самые популярные автомобили отечественных марок
На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры
Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей
Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении