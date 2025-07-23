Ассортимент параллельного импорта на пороге резкого сокращения

На российском рынке практически не осталось моделей, которые одновременно поставляются и официальными дилерами, и параллельными импортерами. Есть, например, Geely Monjaro, который поставляется в Россию официально через дилерскую сеть Geely, а также при помощи параллельного импорта. Подавляющая часть автомобильных брендов имеют действующие представительства в стране и существуют отдельно от потоков параллельного импорта.

Причина — резкое падение спроса на китайские автомобили. Если два-три года назад покупатели, ранее получившие негативный опыт с китайскими марками, снова начали рассматривать их благодаря улучшенному дизайну и оснащению, то сейчас тенденция развернулась в обратную сторону. Проблема связана с сервисной поддержкой. В отличие от европейских, японских и корейских брендов китайские производители ориентированы на массовые продажи, а качество обслуживания от этого страдает. Клиенты сталкиваются с месячным ожиданием запчастей, сложностями с гарантийным ремонтом и отсутствием сервисной поддержки.

Китайские автопроизводители, в свою очередь, разочарованы российским рынком: их ожидания «массовых продаж по высоким ценам» не оправдались. В Китае авторынок перенасыщен, бренды постоянно обновляют модели, предлагают кредиты под 1–3% и нулевые рассрочки. В России таких условий нет, а желающих покупать машины с проблемной гарантией становится все меньше.

Как итог — дилеры начали снижать цены из-за низкого уровня продаж, а китайские модели, представленные у нас официально, почти перестали ввозиться с помощью параллельного импорта из-за увеличения уровня конкуренции. Основной поток параллельного импорта теперь — Toyota, Hyundai, Kia, Nissan и другие марки, ушедшие из России.

При этом рост цен на автомобили в последние месяцы остановился. Это напрямую связано со стабилизацией курса рубля. Ранее при резких скачках валюты стоимость машин сразу увеличивалась. Еще один фактор — утилизационный сбор. Ожидалось, что с 1 мая условия ввоза ужесточатся, что приведет к подорожанию. Однако изменения пока отложены, и, как только их введут, цены снова вырастут.

Важно отметить, что не все импортеры дают гарантию, но крупные игроки предлагают так называемую страховую гарантию — аналог каско, покрывающий не ущерб, а только поломку. У такой гарантии есть свои плюсы по сравнению с официальной гарантией от автопроизводителя: не нужно обращаться к дилеру и ждать согласования ремонта по гарантии, а также нет риска, что дилер будет стараться избежать ремонта под предлогом «несогласования с импортером».

В страховых компаниях все работает иначе. У них есть партнерские сервисы по всей стране, куда владелец авто может приехать для диагностики неисправности, после чего в страховую отправляются необходимые документы и согласовывается ремонт. Страховые компании не заинтересованы затягивать процесс — сервисы получают оплату только после выполнения работ.

Однако автолюбителям надо быть внимательными: существует несколько вариантов страховых пакетов. Обычно базовые пакеты стоят заманчиво дешево, но зачастую они покрывают лишь часть неисправностей. Поэтому перед приобретением необходимо тщательно изучить договор.

Почему параллельный импорт все еще жив и когда это изменится? С 2023 года от автоэкспертов регулярно звучат прогнозы о падении спроса на параллельный импорт авто, но пока он все еще актуален. Это связано со всеобщим разочарованием в официальных китайских брендах из-за проблем с гарантией и запчастями. Параллельные импортеры более гибкие, они везут то, что реально покупают, а не то, что навязывает производитель. Впрочем, в будущем ситуация вполне может измениться. Уже сейчас разрабатываются меры (например, отложенные изменения с 1 мая), которые усложнят ввоз машин. Если такие ограничения введут, ассортимент параллельного импорта резко сократится.

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