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Линия отсчета и шкала ценностей. Почему многочисленность китайских автобрендов все больше раздражает?

Герой повести Довлатова «Компромисс» едет в поезде и слышит разговор двух майоров в вагоне-ресторане

«Один возбужденно говорит другому: «Где линия отсчета, Витя? Необходима линия отсчета. А без линии отсчета, сам пони­маешь…» Его собеседник возражает: «Факт был? Был… А факт — он и есть факт… Перед фактом, как говорится, того…» Поезд шел, разговор офицеров продолжался. «Необходима шкала ценностей, Витя. Истинная шкала ценностей. Плюс точка отсчета. А без шкалы ценностей и точки отсчета, сам посуди...» Другой по-прежнему возражал: «Есть факт, Коля! А факт есть факт, как его ни поворачивай. Факт — это реальность, Коля! То есть нечто фактическое…»

Получая на тест очередной китайский автомобиль, я все чаще вспоминаю этот диалог и соглашаюсь: необходима линия отсчета, истинная шкала ценностей. Что бы это ни значило. Я сейчас даже не о том, что «китайцы» у нас выигрывают соревнование с «корейцами» и «европейцами», как говорится, в одну калитку из-за того, что соперники не выходят на поле, это совсем другая тема. Хотя все чаще мои знакомые начинают спрашивать не какой китайский автомобиль им купить, а у какой компании или частного перегонщика заказать привоз из-за границы автомобиля подержанного европейского или японского. Я о другом — о количестве китайских брендов и суббрендов на нашем рынке.

Почему их так много? Загадка. Есть несколько версий. Например, такая: в Китае хоть и коммунизм, но капитализм. То есть рыночное разнообразие никак не координируется сверху, идет конкуренция производителей кто во что горазд, а кто выживет, тот и молодец. Еще одна гипотеза — это уже про суббренды одного бренда. А наплодим-ка мы, решает компания, якобы разных марок столько, чтобы покупатель выбирал из этого мнимого разнообразия. И что бы он ни выбрал, все равно пришел к нам. Третье предположение — дело в разнице масштабов, просто оптическая иллюзия: объем нашего автомобильного рынка примерно в тридцать раз меньше китайского, и потому у нас рябит в глазах от такого количества марок, а там это нормально.

Гадать можно долго, важно, что результат этого мельтешения один. Нет четкой и понятной нашему потребителю иерархии брендов и моделей. Линии отсчета и истинной шкалы ценностей, говоря словами довлатовских майоров. А она нужна. Потому что это только кажется, что чем больше выбор, тем человеку лучше, совсем нет. Есть психология, законы восприятия. Взрослый человек способен удерживать в зоне повышенного внимания максимум пять объектов. Если они объединены в осмысленное целое, то больше, но никак не сотню — а примерно столько моделей китайских машин продается сегодня в России, по одним данным. По другим — более пятидесяти, тоже немало.

И самая массовая потребительская реакция на такое разнообразие не благодарность, а раздражение — почему я должен во всем этом разбираться?! И оно быстро сменяется апатией. В России на выборах 2012 года, помню, провели эксперимент: численный потолок, необходимый для формирования политической партии, сократили до 500 членов. Формально выбор стал больше, на деле — кому захочется выбирать из 50 оттенков серого?

Вот и автомобиль человек покупает не как безликий бытовой прибор, а как самоидентификацию. Для этого каждой марке и модели нужна внятная маркетинговая легенда. Которую при таком количестве мнимых сущностей для каждой из этих сущностей создать просто невозможно. Так и рождается убогий лепет про «автомобиль для путешествий» — таких сейчас минимум три, причем разных марок. И задача маркетолога перекладывается на автожурналиста. Выступая в роли навигатора для покупателя, он должен находить в происходящем какой-то смысл, искать особенности в одинаковых машинах, которые их создатели, возможно, в них и не вкладывали.

Не стреляйте в журналиста, он играет как умеет.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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