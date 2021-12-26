От безапелляционности и энергичного напора некоторых борцов за экологию подчас просто оторопь берет. Однако, послушав их внимательно, понимаешь: глупости и узколобости там ничуть не меньше. Как, впрочем, и корысти

Помните, как Жванецкий комментировал время перестройки в нашей стране? «Как не должно быть, знает каждый. Как должно быть, знают все. Перехода не знает никто». На мой же взгляд, этими словами сатирик словно заглянул в будущее, совершенно точно обрисовав нынешнюю ситуацию, сложившуюся на планете с «зелеными» экзерсисами ученых, политиков и бизнеса.

Действительно, о базовых вещах вроде бы все договорились: климат теплеет на глазах, в Антарктиде тают айсберги, в Арктике страдают белые медведи, Америку сотрясают ураганы, Европу заливают дожди, Австралия мучается от засухи. Молодежь бунтует: надо что-то делать. Политики согласны и наперебой обещают добиться сокращения выбросов парниковых газов, добычи углеводородов и производства/потребления изготавливаемого из них топлива. Однако темпы этого перехода митингующим кажутся недостаточными. «Нет, нет, нет, мы хотим сегодня, нет, нет, нет, мы хотим сейчас», – вам не кажется, что мы это уже слышали? Нам обещают улучшение (видимо, похолодание) климата к 2060 году, а то и к 2035-му, при этом сторонники «зеленого перехода» почему-то полагают, что уже завтра – буквально с утра по пути на работу – они вместо того, чтобы заправить свои «грязные» дизельные автомобили соляркой, дружно подключат их к розеткам, и выхлопы как рукой снимет, а похолодание начнется тем же вечером.

Президент Путин как мог охладил перегретую общественность планеты, напомнив, что электричество берется не из розетки. Вернее, конечно, из нее, но туда оно поступает не потому, что этого хотят политики, а потому, что где-то сжигаются добываемые из недр земли газ и уголь. Разумеется, изо всех сил «качают» энергию и ветряки, и солнечные панели, занимающие гигантские поля, но доля углеводородов в производстве экологичес­ки чистой энергии по-прежнему очень и очень велика. И другие источники пока не в состоянии компенсировать полное прекращение добычи и сжигания угля и газа. Да, постепенно дело к этому идет, но хочется же, чтоб вот прямо завтра…

Что с электромобилями? Для их заправки нужна инфраструктура – сеть мощных зарядных станций. Их пока мало. Но какой смысл строить, если и электромобилей тоже кот наплакал. Инвестиции-то потребуются громадные, а когда они отобьются? Кто будет платить за простаивающие без дела подзарядки?

Конечно же, мы знаем, что производство «электричек» Tesla растет. Однако и цены на них растут как на дрожжах: топовые версии уже стоят более 100 тыс. долларов. Результат – капитализация компании Илона Маска превысила триллион «зелени». Как-то по всем статьям выходит, что электромобили не призваны заместить вредоносные автомобили с ДВС, а все больше становятся раскрученными игрушками для богатых, и цель их производства – вовсе не «зеленый переход», а банальное извлечение прибыли, делание денег на хайпе.

Далее. В одночасье запретить все, что связано с углеводородами, их сжиганием и вредными выбросами, ни одно правительство не в состоянии. Ведь тем самым оно просто обрушит веками формировавшиеся экономики. Миллионы людей останутся без работы, а это чревато таким социальным взрывом, что куда там «зеленым» митингам. Значит, надо как-то балансировать на грани, порождать иллюзию бурной деятельности по спасению планеты, на деле ограничиваясь обещаниями. Благо за их невыполнение ответственности не предусмотрено. А на следующий срок, глядишь, изберут других, и «спрос» перекинется на них. За свой же срок в мягком кресле надо успеть сделать себе имена, карьеры, финансовые «парашюты».

Рост любой экономики немыслим без роста потребления, благосостояния граждан той или иной страны. Все хотят жить лучше: иметь благоустроенное жилье, хорошие средства передвижения, модную одежду, богатый выбор продуктов питания, возможность дорогостоящего отдыха. Откуда взять на все это кило- и мегаватты электроэнергии? Опять же из розеток, читаем – из газа. Кто не в курсе – численно возросший средний класс граждан Китая вызвал дефицит голубого топлива в Европе.

Хорошо, пусть все потребители в мире внезапно идеологически «позеленеют». Договорятся между собой и разом пересядут на электромобили, откажутся от газовых плит и печного отопления. Даешь одно сплошное телевидение, то есть электричество! Вот только не придется ли вырубить оставшиеся на планете леса для размещения бескрайних солнечных панелей? И не понадобятся ли искусственные ветры для вращения бесчисленных ветряков, поскольку природные муссоны и пассаты окажутся в серьезном дефиците?

Сама логика мировой экономики противоречит какому-либо «переходу». Мы хотим всего-всего и побольше, и получше. А для реального «зеленого перехода» надо бы, наоборот, хотя бы кое-чего поменьше. Скажем, отказа от роскоши и некоторых благ, сокращения потребностей. Но это же не прогресс, а регресс, скажете вы. Ну да, конечно, уменьшение количества сортов колбасы в супермаркетах и комплектаций тех же электромобилей – это возврат в каменный век, в пещеры. По сути, сегодня мы пытаемся куда-то перейти, на деле ничего не меняя. То есть переходим с четной стороны улицы на нечетную в одном и том же мегаполисе. Или осуществляем переход «зелени» из одного кармана в другой.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора