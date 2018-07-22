Почти треть автопарка легковых машин в России не отвечает нормам выхлопа даже Euro 2. С коммерческим транспортом еще хуже – базовому регламенту токсичности не соответствует больше половины грузовиков и автобусов

Несмотря на все разговоры и призывы защищать природу от вредного воздействия, в том числе и от транспорта, экологичность автомобилей в России остается на крайне низком уровне. Это выяснило Аналитическое агентство «Автостат», которое провело исследование отечественного парка колесных транспортных средств по нормам токсичности. Результаты оказались удручающими: из 42,4 млн легковых автомобилей, колесящих по стране, почти треть (31%) не отвечают даже простейшим нормам токсичности Euro 2. В сегменте легких коммерческих автомобилей из 4 млн зарегистрированных машин тому же показателю не соответствуют 45,1%. А среди грузовиков (3,7 млн) и вовсе более половины (65%) не удовлетворяют стандартам базового норматива. Современным же стандартам Euro 5 в России отвечают всего 13% легковых машин и мизерные 3,5% грузовиков (см. графики).

Ох уж эти раритеты!

Борьба за экологичность автомобилей в мире началась давно. Первыми этой проблемой озаботились развитые страны с наибольшим числом машин на душу населения. В середине 1980-х сизый смог от выхлопа транспортных средств заставил власти западных государств серьезно заняться регулированием автомобильных экологических норм. Так, на территории Евросоюза первый экологический стандарт (позже получивший название Euro 0) был введен в 1988 году. Через четыре года его сменил Euro 1, затем последовал Euro 2 (1995 год) и далее – до нынешнего Euro 6, который вступил в силу в 2015-м. Но как же получилось, что Россия столь сильно отстала от своих соседей на этом пути? Почему значимая часть нашего автопарка не соответствует даже нормам Euro 2, вступившим в силу в Евросоюзе аж 23 года назад?

Прежде всего, это объясняется тем, что автопарк в России очень старый. Согласно данным того же «Автостата», из 42,4 млн легковых машин более половины (54%) имеют возраст свыше 10 лет. С коммерческими автомобилям еще хуже: 43% легких коммерческих моделей, 45% автобусов и 63% грузовиков старше 15 лет. При этом основная часть отечественного парка – это по-прежнему автомобили традиционных российских марок, на выпуск которых 10–15 лет назад жесткие европейские ограничительные нормы по выбросам еще не действовали.

Вторая причина плохого экологического состояния современного автопарка заключается в том, что старые чадящие авто могут безнаказанно ездить по дорогам. Если раньше власти как-то пытались измерять вредные выбросы машин и запрещать их эксплуатацию, то сейчас этого никто не делает. Жесткие экологические нормы, касающиеся автомобилей, в России существуют, но они действуют только в отношении новой продукции. Старые же автомобили могут колесить без какого-либо экологического контроля. Техосмотр как инструмент ограничения использования безнадежно устаревших транспортных средств у нас в стране уже не работает. Да, в диагностической карте, которую в обязательном порядке нужно получать для страхового полиса ОСАГО, есть строчка о выхлопе. Но все мы знаем, что эта диагностическая карта – фикция и получить ее можно, просто заплатив энную сумму.

Дышите… реже

Между тем экологическая ситуация в крупных российских городах ухудшается. В том числе из-за автомобилей. Недавно международная организация Greenpeace представила список самых загрязненных городов мира. На первом месте в нем столица Южной Кореи – Сеул, где вырабатывается 276 мегатонн углекислого газа в год. В пятерку лидеров антирейтинга вошли китайский Гуаньчжоу, Нью-Йорк, Гонконг и Лос-Анджелес. Москва расположилась в списке на 15-м месте, что не может не настораживать.

Современным стандартам Euro 5 в России отвечают всего 13% легковых машин и 3,5% грузовиков

Эксперты Greenpeace считают, что на автотранспорт в России приходится больше выбросов вредных веществ, чем… от всех заводов и предприятий страны. По их мнению, на долю машин выпадает почти половина смертности, связанной с влиянием состояния экологии на здоровье. Медики констатируют, что всего в составе выхлопных газов транспортных средств присутствует свыше 200 вредных химических веществ, наиболее опасные из которых – оксид углерода (СО), летучие органические вещества, оксиды азота, углекислый газ (СО2), взвешенные частицы. Все эти вещества инородны для организма человека, поэтому иммунная система старается избавляться от них. Но так как прирост вредных веществ большой, организм не успевает выводить их, и «химия» накапливается в нем, препятствуя правильному функционированию. Такие вредные выхлопы вызывают множество заболеваний, начиная от сердечно-сосудистых, легочных и заканчивая раком.

Что делать будем?

Экологи предупреждают, что если не принять срочных мер по защите российских мегаполисов от «грязного» транспорта, то экологическая обстановка в них усугубится. Например, согласно прогнозам Greenpeace, при существующем положении дел объемы вредных выбросов в Москве будут серьезно расти как минимум до 2030 года. В этой связи экологические движения и эксперты призывают власти срочно принять меры.

Скажем, в МАДИ считают нужным воссоздать отдельную структуру, которая могла бы контролировать экологичность эксплуатируемых в России машин. Также в программу автошкол можно включить обучение экономичному вождению. Или вот еще предложение: ограничить скорость на столичных магистралях (например, на МКАД) до 80 км/ч, так как на высоких скоростях автомобили выбрасывают больше вредных веществ (хотя и пробки, как известно, опасны для природы и людей). Наконец, продвигается вариант создания в Москве и других крупных российских городах «зон с низкими выбросами». Так, в столице в пределах Садового кольца предлагается ограничить движение автомобилей экологического класса ниже Euro 4.

Вероятно, к этим советам стоит прислушаться и по примеру западных стран усилить борьбу с вредными выбросами от автотранспорта. Скажем, во многих европейских городах в центр мегаполисов запрещен въезд транспортных средств, нормы выбросов которых ниже Euro 5 или Euro 6. Да, в последнее время на автомобилистов и без того давят увеличивающимися ценами на страховки, парковки, штрафы, а также налоги. Если добавится еще и ужесточение экологических норм, то на первый взгляд это может драматично сказаться на развитии автомобильного рынка. Однако следует заметить, что все новые ввозимые и производимые в России машины уже отвечают высоким экологическим нормам. А запрет на эксплуатацию (пусть и не повсеместную) старых авто, вероятно, может даже подстегнуть продажи новых, став лишним стимулом к тому, чтобы пересесть на современное транспортное средство.

Хорошим примером успешно реализуемых мер по защите экологии от грязных автомобильных выбросов могут стать действия властей по регулированию нормативов топлива. Многие годы российское нефтяное лобби умело затягивало принятие ограничительных мер по продажам неэкологичного бензина и дизеля. Но ситуация, похоже, меняется: в середине прошлого года в России наконец вступил в силу запрет на продажи автомобильного топлива с экологическим классом ниже Euro 5. В Москве этот запрет вступил в силу еще раньше – 1 января 2016 года. Причем эти меры эффективны: АЗС, которые продают неэкологичное топливо, жестоко штрафуют и даже закрывают.

Дело теперь за тем, чтобы запретить передвигаться по российским городам старому «автохламу» с вредными выбросами в атмосферу. Конечно, можно еще какое-то время подождать, пока автомобили с выбросами ниже Euro 2 не отправятся на свалку естественным путем. Но такая тактика обернется ухудшением здоровья миллионов россиян.