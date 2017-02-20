Согласитесь, это звучит, как начало анекдота! Чего только не доказывали британские ученые за последние годы. И то, что цвет трусов футболистов влияет на качество их игры, и то, что девять из десяти божьих коровок заражены неприличной болезнью, и даже то, что худые люди жрут меньше, чем полные! Надо же, кто бы мог подумать. Но у нас речь пойдет вовсе не о роли футбола в жизни насекомых, а о научных и околонаучных гипотезах, которые мы слишком охотно принимаем на веру. А это, порой, чревато большими переменами…

На этот раз британские ученые озаботились серьезной проблемой и, проведя ряд исследований, заявили, что выхлоп дизельного двигателя опаснее для человека, чем бензинового. Я, честно говоря, всегда думал, что наоборот. Исключительно, исходя из жизненного опыта. Если от дымящего дизеля режет глаза першит в горле, то от практически невидимого бензинового дурмана кружится голова и, наверное, можно умереть. Оказывается, все не так просто. Авторы исследования утверждают, что в дизельном выхлопе, помимо всей прочей дряни, содержится крайне опасный для человека оксид азота. Какой именно, не уточняется.

Если вы прогуливали в школе химию хоть чуть-чуть реже, чем я, то наверняка помните, что окислов этих может быть несколько. Начиная от NO и заканчивая N2O3. Я сам не помню, но специально посмотрел в Википедии. Но это, в данном случае, не важно. Обычно такими подробностями никто, в общем-то, и не интересуется. Говорят – опасно, значит опасно. Предостережения ученых, даже британских, во всем мире привыкли принимать на веру.

Говорят, что «повелся» даже мэр Лондона. Не иначе, как по местному телевидению показали британскую версию нашего «Пусть говорят» с шокирующими кадрами синих хвостатых детишек, якобы родившихся от родителей, занимавшихся сексом прямо под выхлопной трубой. А что, «документальные» кадры несложно было нарезать из Кэмероновского «Аватара»! Смех смехом, но новоиспеченная сенсация попала, что называется, в струю. Наверное, свою роль сыграло еще и то, что в обществе по-прежнему свежи воспоминания о фольксвагеновском «дизельгейте». В общем, в итоге появился вполне себе реальный проект очистки Лондон от недостаточно экологичных дизельных автомобилей. Даже, более того, было предложено выплачивать компенсации владельцам старых дизельных машин, если они согласятся поменять их на более современные и «чистые» бензиновые. О, как! Речь, между прочим, идет о 3500 фунтах стерлингов. По предварительным оценкам, городскому бюджету это обойдется аж в 500 млн фунтов. Что ж, на благое дело ничего не жалко!

На этом месте очень бы хотелось похвалить сознательных англичан и лично мера Лондона Садика Хана за такую заботу о здоровье нации. И даже поставить его в пример нашим нерадивым и недальновидным чиновникам. Но мешает мне это сделать то, что еще относительно недавно все было наоборот. Несколько лет назад я читал еще об одном исследовании, на этот раз уже американских ученых, со строго противоположными результатами. Специалисты Калифорнийского исследовательского университета (UCLA) утверждали, что именно выхлоп бензиновых двигателей приводит к загрязнению атмосферы агрессивными химическими соединениями, которые, в свою очередь, провоцируют кислотные дожди и прочие прелести углеводородной цивилизации. Доля дизельных выхлопов в этом процессе, по их мнению, оказалась ничтожна и «ею практически можно было пренебречь». Думаю, что и тогда ученым поверили и даже, наверняка, предприняли какие-то меры для популяризации дизельных автомобилей на территории бензиново-электрического Лос-Анджелеса. Кто же мог подумать, что через несколько лет британские ученые придут к другим выводам.

Для того, чтобы всесторонне проанализировать эту проблему с цифрами, фактами, химическими формулами и графиками, мне не хватит ни времени, ни желания, ни уровня компетентности. Я не знаю, какой выхлоп вреднее – бензиновый или дизельный. Не в этом дело. Мне хочется обратить ваше внимание на то, с какой готовностью мы верим многочисленным «ученым», спешащим шокировать нас прогнозом очередного апокалипсиса или просто предостеречь от чего-то. Взять, например, историю с озоновой дырой. Как тогда утверждалось, наши с вами дезодоранты, холодильники и кондиционеры, в том числе и автомобильные, наносили непоправимый вред атмосфере планеты. Авторов этой гипотезы тогда послушали и обязали всех производителей бытовых аэрозолей и всего холодильного оборудования отказаться от фреонов перейти на «безопасные для озона» составы. Кто-то тогда заработал немалые деньги на создании и внедрении CFC Free наполнителей, которые мы лишь по привычке по-прежнему называем фреонами. Борьба за экологию, как помните, была в самом разгаре, уже планировались дальнейшие исследования и запреты. Но озоновая дыра в атмосфере над Антарктидой вдруг взяла и начала затягиваться. Сама собой, без видимых на то причин. Ученые (я имею в виду совсем других ученых, без грантов и кавычек) тогда объяснили, что процесс этот цикличный, и дыры в озоновом слое как образуются, так и пропадают. Так было всегда, и так будет, вне какой-то зависимости от того, каким дезодорантом или освежителем воздуха вы пользуетесь. «Что же вы нам раньше об этом не сказали?» - недоумевали тогда общественники. «А вы нас слушали?» - вопросом на вопрос отвечали специалисты из академических институтов.

Другой пример, снова имеющий самое непосредственное отношение к автомобильной отрасли, это парниковый эффект и навязшее в зубах глобальное потепление. Но если разобраться в проблеме чуть глубже и попытаться почитать не прессу, а научную литературу, то окажется, что никакого потепления климата нет и в помине. А есть, наоборот, похолодание. Ученые с мировым именем утверждают, что мы находимся в начале очередного ледникового периода и лед в Антарктиде, о котором так беспокоятся все экологи, вовсе не тает. Если верить исследованиям, проведенным геофизиками и океанологами из МГУ, его масса за последние 30-40 лет значительно увеличилась. А им я, кстати говоря, доверяю куда больше, чем, например, бывшему вице-президенту США Альберту Гору – одному из отцов-основателей нашумевшей гипотезы о глобальном потеплении.

А как же, спросите, тогда Киотский протокол, регламентирующий выбросы парниковых газов, и строгие экологические нормы Евро, ставшие едва ли не основополагающим законом для всей автоиндустрии? Да, никак. На протокол большинство из его подписантов уже «забили», нормы Евро, думаю, довольно скоро тоже выйдут из моды. И случится это либо тогда, когда они войдут в окончательное и бесповоротное противоречие со здравым смыслом или, когда мировое сообщество наконец-то станет больше доверять доводам серьезных ученых, а не доморощенных активистов экологов.

С обывательской же точки зрения, мне почему-то кажется, что идущий где-нибудь по Чуйскому тракту нещадно дымящий КАМАЗ с доисторическим ЯМЗ-740 и перегруженной до прогиба осей шаландой, в общем и целом, наносит вреда экосфере планеты Земля не больше, чем мой плевок в мировой океан. Даже рано утром и с похмелья. Впрочем, в центре Лондона эффект и от того, и от другого, наверное, будет куда более ярко выраженным…