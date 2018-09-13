Российские власти собрались отсеивать неэкологичные автомобили и ради этого даже изменили ПДД. Защита природы – дело, конечно, прогрессивное и правильное, вот только кто теперь попадает под удар?

Уходящее лето запомнится россиянам чемпионатно-развеселым. Футбольных фанатов принято поругивать за экстремизм и хулиганство, но с приходом в нашу страну мундиаля даже самых радикальных болельщиков словно подменили. Шум, гам, кричалки, песни да пляски звучали, как всегда, залихватски, однако по-доброму. Обычно хмурые толпы горожан нарядились в улыбки, полиция на шалости гостей смотрела сквозь пальцы – праздник к нам пришел. Власти же под шумок подкорректировали кое-какие законы. В том числе изменили Правила дорожного движения, добавив в водительский лексикон понятие «зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств».

Нечто подобное давно практикуют в Европе. В определенные районы городов запрещен или ограничен въезд техники с «грязным» выхлопом. А по иным кварталам получится прокатиться только на безвредном (в теории) для окружающей среды электромобиле. Более того, Франция, Великобритания, Германия, Нидерланды, Норвегия взяли курс на полный запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Так что Россия теперь, как принято говорить, в тренде.

Не хочу заводить старую шарманку об особом пути развития, но в данном случае это факт – отечественный автопарк в общей массе не готов к «экологическим» законодательным инициативам. О каких ограничениях по выхлопу можно говорить, если у нас в стране нормы Euro 5, принятые в Европе для легковых автомобилей еще в 2009 году, вводились со скрипом на весь Таможенный союз всего два года назад? А Euro 6 не видно и на горизонте.

Допустим, условная среднестатистическая машина на бумаге прогрессивным нормативам соответствует, но выдает ли их на практике – большой вопрос. Потому что для чистого выхлопа необходимо чистое топливо. Формально в России обязаны продавать бензин Euro 5, а на деле даже в благополучной в этом плане Москве общественная организация «Зеленый патруль» в канун 2017 года находила горючее Euro 2. А, к примеру, в Омске 80% проб с автозаправок провалили тест!

Посмотрим на статистику под другим углом. По данным агентства «Автостат», на 1 января 2018 года в России аж 27% легковых автомобилей относились к экологическому классу Euro 0 или до него не дотягивали. Это самая многочисленная категория в рейтинге. Вдумайтесь: каждая четвертая из 42 млн машин в нашей стране активно коптит небо. При этом современных моделей с выхлопом Euro 5 всего 13%, а среди легких коммерческих автомобилей и грузовиков их еще меньше – 2,4 и 3,5% соответственно…

Очевидно, что если власти крупных городов поставят задачу пропускать в центр только самый «чистый» транспорт (что было бы логично в борьбе за экологию), то под удар попадут 9/10 «легковых» автомобилистов. Не слишком ли сурово? Ведь люди угодили в этот капкан не по своей вине – жизнь заставила.

Впрочем, реальных поводов для паники пока нет. Да, ПДД обновили. Да, дыма без огня не бывает – не просто так заговорили о дискриминации по экологическому признаку. Но случится это, судя по всему, не завтра. Потому что действенных инструментов контроля и регуляции государство пока не придумало.

Первый вопрос типичного российского водителя: «А что будет, если нарушу?» Ничего. Нет в КоАП специального наказания за нелегальный въезд в экологическую зону. Разве что хитрый инспектор инкриминирует статью 12.16 «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». В этом случае вилка штрафов – от предупреждения до 1500 рублей (для водителей грузовиков в Москве и Питере – до 5000 рублей).

О гаишнике я вспомнил не просто так. Потому что пока только человек в форме может проверить экологический класс автомобиля, изучив его свидетельство о регистрации. Камеры фото- и видеофиксации следить за Euro не обучены, хотя это, скорее всего, вопрос времени. Но на текущий момент ГИБДД придется действовать по старинке – облавами и блокпостами на границе особых районов. Впрочем, если в соответствующей графе СТС нет данных, до 2022 года трогать не будут, а дальше придется либо подтверждать чистоту выхлопа и менять документ, либо… продавать машину. В «зеленые» зоны категориям Euro 0 и ниже въезд явно запретят. Интересно будет посмотреть, как это скажется на ценах и географии вторичного рынка.

Пикантный момент – обозначать те самые «зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств» должны новые дорожные знаки и пояснительные таблички. Их уже придумали и добавили в ПДД. Вот только в ГОСТах, по сведениям издания «Коммерсантъ», не успели отметить. То есть получается, что знаки есть, но выпускать их нельзя, так как не существует четких инструкций и стандартов для производственников.

Мне возразят, что под лежачий камень вода не течет. Но разве не логичнее, когда автопарк обновляется эволюционно, а не форсированной и болезненной шок-терапией? Сейчас же история с погоней за чистым воздухом больше напоминает курьез – телега бежит впереди лошади. А крайними вновь станут автомобилисты. Потому что, использовав кнут, власти забыли о прянике. В Европе хотят запретить ДВС, но всячески стимулируют развитие электрокаров и гибридов, прежде всего финансовыми рычагами. В России же владеть прогрессивной машиной может позволить себе не каждый – в отсутствие весомого пакета льгот и субсидий это скорее модное увлечение, а не рациональный выбор.