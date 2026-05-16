Смогут ли маркетплейсы снизить цены и повысить качество услуг машин с шашечками?

Маркетплейсы добрались и до такси. Компания Wildberries приобрела сразу сервисы и такси, и грузовой доставки. Что происходит и стоит ли надеяться на снижение тарифов в этой сфере?

Wildberries & Russ купила агрегаторы «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». О чем со ссылкой на свои источники сообщило РБК. Это крайне любопытно, ведь перед Новым годом в WB отвергли возможность запуска сервиса такси в России, заявив, что проводят эксперимент с тестированием сервиса исключительно в Белоруссии и Узбекистане.

Глобальный интерес маркетплейса заключается в повышении качества и понижении сроков доставки своих товаров. Право слово, не на «Яндекс.Такси» же WB их возить. С другой стороны, WB точно не будет пользоваться лишь одной стороной сервиса и, без сомнений, станет перевозить и пассажиров. Это будет означать начало серьезной конкуренции, которая должна привести к снижению цен и постепенной кончине таких гримас монопольного рынка, как взлет цен в несколько раз в непогоду и другие сходные явления. Водителям, которые в последние годы массово жаловались на давление агрегатора, тоже станет полегче. Нельзя не учитывать то, в WB всегда относились к водителям лучше, чем у конкурентов. Я знаю это от самих «водил».

Интересно, когда в гонку включится Ozon. Ведь, упустив эту сферу, он начнет проигрывать своему основному конкуренту — WB. Сама логика такого бизнеса обязывает компании захватывать смежные области, чтобы обеспечивать свой дальнейший рост. Что касается «Яндекса», то он вряд ли догонит эту парочку и, скорее всего, сосредоточится на других направлениях своего бизнеса. Благо их достаточно. Царствовать же в России в сфере онлайн-торговли будут два маркетплейса — Ozon и WB.

Важно понимать, что, приобретая «Ситимобил» и «Грузовичкоф», WB покупает в первую очередь не машины и сервис, а программные решения и IT-платформы. Их разработка могла потребовать много времени и сил. Гораздо проще прийти на все готовое и доработать под себя. А неофициально названная сумма сделки в 3–4 млрд рублей для маркетплейса сущие копейки.

Развиваясь, маркетплейсы будут наступать на «больные мозоли» многим так, как они уже наступили банкам. С чем прежде всего ассоциируются маркетплейсы? С выгодой — со своими скидками и низкими ценами. Поэтому впереди еще немало открытых и подковерных конфликтов с их участием. Цены, конечно, будут корректироваться. Но принцип выгоды останется, иногда даже в ущерб их финансам. Ведь самое ценное в маркетплейсе не выручка от продажи товаров, а гигантские базы данных клиентов. Поэтому не удивляйтесь, если вскоре WB предложит вам прокатиться на своем такси или помочь с переездом. Естественно, со скидкой. Мировой опыт развития маркетплейсов показывает, что за счет своей постоянно пополняемой клиентской базы они смогут захватывать в свою орбиту все новые и новые компании. А те, в свою очередь, будут пополнять и без того гигантский массив данных о клиентах.

Выиграем ли от происходящего мы? В среднесрочной перспективе — несомненно. Самостоятельно «Ситимобил», «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф» точно не выжили бы. Теперь же, под крылом такого гиганта, как WB, их перспективы изменились радикально. Я не упомянул о водителях, которые работают в этих сервисах. Для маркетплейса это тоже очень ценное приобретение, которое он будет стараться удержать. Поэтому водители, которым еще вчера светила перспектива остаться на улице и пойти работать курьерами, внезапно вновь оказались востребованы. Не исключаю, что многие профессионалы, покинувшие в последние годы такси из-за падения заработка и плохого отношения со стороны агрегатора, вернутся в строй. Могут появиться и совсем неожиданные эффекты вроде сокращения числа малоквалифицированных, плохо говорящих по-русски и злоупотребляющих алкоголем и запрещенными веществами сотрудников. Хорошо организованный бизнес такого не потерпит. Да и с хамством пассажиров по отношению к водителям тоже справится.

Резюмируя, скажу, что пока вижу в происходящем только плюсы. Если смотреть на зарубежный опыт, где маркетплейсы уже прошли стадию взросления, проблемы у потребителей в виде повышения цен и тарифов могут возникнуть, лишь когда гиганты станут взрослыми и перестанут активно расти. А это коснется не нас, а наших детей. Пока же нужно пользоваться конкуренцией, которая появилась на рынке пассажирских и грузовых перевозок. И ждать прихода WB и Ozon в новые сферы нашей жизни. Их точно будет много, говорит зарубежный опыт.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора