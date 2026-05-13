Зачем нам на самом деле роботизированные авто?

Беспилотный транспорт появляется в том числе на российских дорогах. Однако на вопросы о том, зачем нужны роботизированные машины, до сих пор нет однозначных ответов

Мода на прогресс проходит неохотно. Хочется красивую картинку всеобщих гаджетов и повсеместных электромобилей, но электричество по-прежнему вырабатывается из мазута и угля. Поэтому, пока в одном углу светло и чисто, в другом дымит и воняет.

Прогресс осложняется тем, что все время хочется чего-то еще. И вчерашнее слишком быстро кажется неинтересным, нужно непременно новое. Но везде, где есть человек, — ошибки неизбежны. Все, что делает человек, — это сначала создает проблему, и только потом, в ходе борьбы и устранения, появляются приемлемые варианты. После того, как человечество потратило 100 лет на электромобиль и более-менее смогло объяснить его пользу, захотелось не просто покататься, захотелось научить его смешным трюкам.

Дрессировщики используют это в работе — им мало безу­коризненного исполнения команд, им хочется смеха и аплодисментов. И люди начали обучать электромобили автопилотированию. Поче­му-то показалось, что должно получиться забавно: электромобиль не только заводится и едет, но еще и руль крутит самостоятельно.

Для многих автомобилистов, как, собственно, и при любом революционном перевороте — это неприемлемо. Ведь те, кто любит машины с ДВС и умеет получать удовольствие от езды, будут уничтожены как класс. Зато на дорогах появятся те, кому возможность пользоваться автомобилем была недоступна, — люди с тяжелой инвалидностью или глубоко пожилые и даже слабовидящие. Особенно такое поможет тем, кто живет вдали от мегаполисов. Для них появление в личном гараже машины с автопилотом достаточно справедливо. Но для активного и здорового автомобилиста — совершенно точно нет.

Понятно, что запредельно насыщенные сверхсовременными технологиями, очень дорогие автономные машины прежде всего предназначены для того, чтобы сделать дороги более безопасными (возможно), а водителей излишними (неизбежно). Однажды в сюрреалистическое воскресное утро у подножия горы Фудзи в начале двухтысячных годов совсем непохожие на ученых молодые японцы, перекрашенные в рыжих и блондинов, познакомили меня с сомнительным удовольствием: сидеть сложа руки, а не наслаждаться поездкой на левом сиденье медленно движущейся Toyota, место за рулем которой было без необходимости свободно. В последующие годы масса автономных поездок в Японии, Южной Корее, Германии и Северной Америке дали мне больше возможностей не сидеть сложа руки и не расслабляться, а всячески анализировать происходящее.

И стало понятно, что я не чувствую себя неловко из-за отсутствия перспектив у огромного числа невинных водителей, которые сегодня профессионально крутят баранку. В один отнюдь не прекрасный для них день они будут жестоко лишены работы, средств к существованию, надежды на хорошую жизнь и даже гордости за свою не всегда легкую профессию. Когда законодатели разрешат наконец автомобилям, фургонам, такси и другим транспортным средствам с автопилотом пользоваться улицами, дорогами и автомагистралями.

В последнее время уж очень много горластых, но не всегда компетентных людей с большим энтузиазмом, чем когда-либо, заговорили о том, что автономные машины жизненно необходимы в городе, поселке или деревне рядом с вами. Если так пойдет, то нормальным автомобилям место останется только на закрытых трассах, и они повторят судьбу лошадей, загнанных на ипподромы.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

