Доля полноприводных автомобилей в продажах кроссоверов в России начала снижаться. Причина кроется не столько в нынешней малоснежной «еврозиме», сколько в том, что на фоне роста цен потребитель все чаще рассматривает опцию 4х4 как дорогостоящую и избыточную функцию

Российский авторынок все увереннее становится пространством кроссоверов – это факт. В 2019-м на долю SUV пришлось 42 (а по иным оценкам и 46%) от всех проданных в нашей стране новых машин, притом что в наступившем году их численность предположительно составит больше половины. Но вместе с тем все меньше россиян предпочитает покупать кроссоверы, имеющие полный привод, и это уже новый тренд. Так, по данным Аналитического агентства «Автостат», в 2016-м доля автомобилей с приводом 4x4 в сегменте SUV составляла 78,5%, в прошлом году она снизилась уже до 71%, а в нынешнем может упасть и вовсе до исторически самой низкой цифры – менее 70%. «Пожалуй, сейчас налицо тренд снижения доли полноприводных версий среди кроссоверов. Для многих покупателей таких машин скорее важен более высокий дорожный просвет, и они меньше хотят переплачивать за опцию 4х4», – говорит Азат Тимерханов, аналитик «Автостата».

Полный привод на «автомате»

Известно, что полный привод на автомобиле появился почти одновременно с его рождением: одним из прародителей межосевого дифференциала и раздаточной коробки считается голландская компания Spyker, еще в 1903 году начавшая выпуск автомобиля 60 НР, который за счет полного привода отличался выдающейся проходимостью и динамикой. Впрочем, долгие годы подобная трансмиссия была уделом брутальных внедорожников, и лишь в начале 1980-х своего рода революцию совершила Audi, представившая свой полный привод quattro, приспособленный для использования в легковых моделях. Чуть позже подоспел и растущий мировой сегмент кроссоверов, где развивающиеся технологии системы полного привода пришлись очень кстати.

Конструктивно сейчас используются три типа полного привода. Два более старых и надежных – подключаемый вручную (part-time) и постоянный (full-time). И более современный – подключаемый электроникой (torque on-demand), его еще называют AWD (Automatic Wheel Drive). Сегодня именно он стал особенно распространенным – водителю не нужно думать, когда включать передачу крутящего момента мотора на все колеса, за него это делает электроника, которая при пробуксовке основной оси дает сигнал вискомуфте, оперативно подключающей вторую пару колес. Однако эта конструкция считается и менее надежной – покорители бездорожья знают, что автоматический межосевой дифференциал легко перегреть: зачастую кроссовер с AWD «живет» в грязи или глубоком снегу всего минут 15–20, после чего весьма вероятен выход из строя и, соответственно, дорогостоящий ремонт.

Добавка к начальной цене

Причина охлаждения интереса к полному приводу на российском рынке связана не только с глобальным потеплением климата. Да, зима 2019 в Центральной России, где традиционно высокий спрос на автомобили, в целом выдалась необычайно мягкой: во многих регионах весь январь привычных сугробов не было и в помине. Однако покупателей машин сейчас волнует совсем иная проблема – новые транспортные средства по тем или иным причинам дорожают, в то время как реальные доходы населения на самом деле падают. Как результат, потребитель все чаще начинает задаваться вопросом, стоит ли переплачивать за возможность иметь на своем личном транспортном средстве шильдик 4х4.

Действительно, стоимость подобной опции довольно ощутима – в зависимости от марки и модели она в среднем составляет 100–150 тыс. рублей, то есть 7–10% от цены современного кроссовера. Вместе с тем в премиум-сегменте, где привод на все четыре колеса считается неотъемлемым атрибутом SUV или внедорожника, а дополнительные две-три сотни тысяч рублей отнюдь не критичны для клиента, доля полноприводных модификаций стремится к 100%. Это хорошо видно на примере модельных рядов кроссоверов таких, к примеру, брендов, как Audi, Mercedes-Benz или Land Rover. В массовом же сегменте люди считают деньги скрупулезно, а потому в нем доля полного привода может оказаться даже меньше половины.

Так, в структуре продаж самого популярного кроссовера на российском рынке – Hyundai Creta, согласно данным «Автостата», доля полноприводных версий составляет всего 26%. Невысоки эти показатели и у такой популярной модели, как Nissan Qashqai (около 30%). Чуть лучшие результаты демонстрируют Renault Kaptur (43%) и KIA Sportage (55%), хотя и эти цифры можно признать в целом скромными.

Впрочем, ряд кроссоверов владельцы все еще предпочитают брать в основном с приводом 4x4 (график 2). Среди топ-10 самых продаваемых кроссоверов наиболее высокую долю полного привода (90%) пока уверенно сохраняет Renault Duster. С одной стороны, это связано с тем, что много покупателей модели живет в регионах, где из-за плохих дорог полный привод не роскошь, а нередко средство выживания. С другой – сказывается и ценовая политика: доплата за 4x4 в Duster не слишком велика – клиенту предлагает­ся добавить всего около 60 тыс. рублей. В то время как при покупке, например, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander и даже кроссовера Kaptur от той же Renault за полноприводную модификацию дилеры попросят дополнительно 100–130 тыс.

К тому же некоторые автопроизводители в последнее время и вовсе перестали продавать SUV, имеющие полный привод. В первую очередь здесь можно вспомнить ряд китайских марок, которые, между прочим, сейчас являют­ся рекордсменами на российском рынке по приросту продаж. Так, в линейке кроссоверов FAW опция полного привода отсутствует как таковая, за счет чего бренд старается предлагать машины по более привлекательной цене, активно расталкивая на рынке конкурентов.

Расходы на обслуживание

Еще одна причина снижения популярности полного привода в России – рост цен на обслуживание машин. Стоимость расходных материалов, запчастей и работ в последнее время растет, а автомобиль 4x4, как известно, требует дополнительного ухода. В среднем через 60 тыс. пробега нужно менять масло в редукторе и раздаточной коробке. Конечно, чересчур дорогой эту процедуру не назовешь (в независимом СТО такие услуги могут обойтись в 3–5 тыс. рублей вместе с трансмиссионным маслом, у официального дилера – около 10 тыс.), но в любом случае это дополнительные расходы и хлопоты. Еще более высокие финансовые риски связаны с возможным выходом из строя элементов узлов полного привода. К примеру, при ремонте раздаточной коробки или вискомуфты можно «налететь» на весьма кругленькую сумму в 50–70 тыс. рублей.

Не стоит забывать и о повышенном расходе топлива в машинах 4x4. Даже если такой автомобиль ездит с отключенным вторым мостом, топлива он тратит больше, так как эта модификация по определению тяжелее, а лишний вес означает дополнительный расход горючего. Специалисты утверждают, что в среднем расход топлива на полноприводной машине превос­ходит моноприводные версии на 1–2 л на 100 км пробега. Взяв в руки калькулятор, легко подсчитать, что даже при скромном ежегодном пробеге 15–20 тыс. км за пять лет эксплуатации в сумме наберутся дополнительные траты в райо­не 40–70 тыс. рублей.

Кстати, некоторые автогонщики считают, что полный привод требует и особых навыков руления в сложной ситуации: если для выхода из заноса переднеприводной машине на вираже надо давать дополнительный «газ», а в задне­приводной наоборот – «газ» сбрасывать, то в версии полноприводной специалисты советуют давать ровную тягу, чтобы автомобиль оставался на нужной траектории. При этом опытные инструкторы говорят о том, что главная опасность для водителя в машине 4x4 кроется в… психологии – у некоторых из них возникает ощущение излишней уверенности на дороге, из-за чего владельцы полноприводных автомобилей, случается, переоценивают свои возможности и попадают в ДТП.

«Если у вас нет особенной необходимости часто ездить по плохим дорогам, то зачем вам шлифовать городской асфальт на более дорогой машине с опцией 4х4?», – спрашивают эксперты. И, как видим, честный ответ на этот вопрос сокращает долю продаж полноприводных модификаций.

Вместе с тем со значительной вероятностью в будущем доля полного привода снова начнет расти, причем не только среди SUV. Это обусловлено развитием электрокаров. Дело в том, что в электромобилях можно без каких-либо особых сложностей разместить мотор в каждом колесе (конструкция «мотор-колесо»). И никаких тебе там дифференциалов и вискомуфт! При этом «умная» электроника сможет без проблем давать необходимую тягу даже не на отдельную ось, а на каждое колесо. А значит, с развитием «электрической мобильности» вполне допустим сценарий, при котором полноприводными станут даже небольшие городские машинки А-класса. Ведь даже худшие прогнозы развития глобального потепления климата снег на дорогах России в обозримом будущем полностью не отменяют.