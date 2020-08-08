Размышления о том, как государство поддерживает своих граждан в трудную минуту, или семейным можно не беспокоиться

Любопытно, как в разных странах поддерживают граждан в сложных ситуациях. Пандемия и связанные с ней ограничения отлично показали, кто чего стоит в этом мире. И наша с вами цена как граждан и налогоплательщиков, оказывается, одна из самых невысоких в мире. Впрочем, чтобы понять это, не нужен был и короновирус – все выяснилось куда раньше…

Как раз перед пришествием Сovid-19 я разбирался в программе господдержки «Семейный автомобиль». Программа субсидирования автокредитов разработана еще несколько лет назад для повышения спроса на собираемые в России модели через помощь будущим покупателям-заемщикам – семьям, имеющим двух или более детей. Чиновники хотели убить двух зайцев: подтолкнуть застопорившийся рынок дополнительным спросом и подсобить многодетным в решении их насущных проблем с транспортом. В итоге же, как водится, не досталось ни нашим ни вашим. Денег на программу с каждым годом выделяют меньше. Фактически, она действует лишь несколько месяцев в году, отчего желающие поучаствовать должны суетиться и ловить момент, поскольку субсидированных кредитов всем не хватает. Но главное, правила программы на 2020 год еще сильнее сузили выбор подпадающих под ее действие автомобилей.

Предположим, цена новой машины – 700 000 рублей. У семьи есть 200 000 на первоначальный взнос. Еще 70 000 (те самые, обещанные государством в виде субсидии 10% от цены автомобиля) добавит госбюджет, переведя деньги на счет автосалона. Таким образом, первый взнос составит 270 000 рублей, а недостающие 430 000 станут суммой кредита, который берется и выплачивается на стандартных условиях.

Думаете, выгода очевидна? Как бы не так! Даже продавцы иной раз делают соответствующие оговорки. Стоимость автокредитов в разных банках разная. Так что затраты по обслуживанию займа могут перекрыть выгоду по программе. Впрочем, доступные предложения на рынке все же есть. Непонятно другое – почему семьи с детьми обязаны выбирать лишь среди самых бюджетных и далеко не самых желанных и комфортабельных машин?

Условия участия в программе столь обильны, что полностью привести их здесь нет никакой возможности. Но это ладно, есть сайт, где можно обо всем узнать. Важно то, что программа ограничивает стоимость кредитной машины всего одним миллионом рублей (а раньше было полтора). Из 7-местных моделей за эти деньги на российском рынке можно купить только Lada Largus. Вы мечтали именно о нем? Или, может, о «буханке» – «участнице куликовской битвы»? Она, кстати, тоже помещается в программу ценой, но вовсе экзотически выглядит в роли семейного автомобиля.

Все остальное – сплошь 5-местное из бюджетного сегмента, что на поверку оказывается 4-местными седанами либо хэтчбеками В-класса. Плюс базовые версии Duster и парочка «китайцев», причем не из наиболее желанных (типа Haval или Geely), а пожиже. Но вы и так знаете имена моделей, пусть и не плохих, в последние годы подменивших на отечественном рынке своей унылой и беспощадной назойливостью (а порой и одноликостью) некогда достаточно пестрый калейдоскоп предложений.

Здесь еще раз стоит сказать отдельное спасибо государству за проводимую политику методичного проворачивания автобизнеса через мясорубку государственного «хочу богатства». Все только разводят руками, наблюдая тенденции последнего десятилетия, когда производителей заставляют вертеться ужом на все сильнее сужающейся площадке. Требования инвестиций в проекты без гарантий, иначе – «пошли прочь». Необходимость подчас бессмысленной локализации, оказывающей порой лишь негативный эффект как на конечный продукт, так и на финансовое здоровье производителя. Внедрение всяческих глонассов, благодаря которым производитель вынужден повышать цены. Да мало ли в России искусственных факторов, нерушимой стеной вставших на пути успешного развития автомобильного бизнеса и инвестиционной среды в целом?

Так есть ли смысл связываться с госпрограммой? На мой взгляд, нет. Такая «помощь», больше напоминающая монопольный сговор, как мне кажется, еще сильнее осложняет положение людей, действительно заслуживающих содействия в решении транспортного вопроса. Жесткие ограничения по емкости программы и лимит стоимости кредитных автомобилей в миллион рублей полностью лишают «Семейный автомобиль» привлекательности. К тому же со стремительным ростом цен и без того ограниченный выбор бюджетных моделей тает на глазах.

Если же избежать кредита не выходит, нужно просчитать все варианты.

Например, завышенная в сравнении с рынком процентная ставка (закон не лимитирует ее величину) легко сведет выгоду по программе к нулю. В ряде регионов получается, что стандартный потребительский кредит – более выгодный и гибкий механизм, чем неуклюжий «Семейный автомобиль». Не исключаю, что привлекательным вариантом станет обычный, не субсидированный автокредит, не требующий обязательной покупки КАСКО, как требует программа. Словом, бездумно «клевать» на помощь государства не советую. Неровен час, прогорите. Государство у нас такое – не упустит ни своего, ни вашего, ни ихнего…

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