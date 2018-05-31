Когда принимается очередной стандарт или закон, касающийся автомобилей, топлива либо дорог, то чаще всего это напоминает желание упаковать в обычную малогабаритную квартиру не только горожанина, но и деревенского мужика из сруба, и оленевода из открытого всем ветрам чума

Стремление подогнать все процессы под единые нормы вроде бы закономерно и логично. Но только для аккуратного чиновника из крошечной Бельгии или каких-нибудь Нидерландов с их однообразными пространствами, климатом и менталитетом. А главное – с единой дорожной инфраструктурой. Все требования будут точно выполняться в каждом уголке страны, которая размером со средний африканский национальный парк. И никаких препятствий не возникнет. У нас же все иначе. Совсем! Формально, на бумаге, страна одна, но на самом деле люди в регионах оби-тают, словно в разных государствах. Причем различий между ними куда больше, чем у промышленной Германии и аграрной, можно сказать, «лапотной» Португалии.

Простой пример: всех автопроизводителей заставили прилично потратиться на установку в машины для российского рынка «тревожной кнопки» системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Вроде бы чиновники позаботились о безопасности водителей и пассажиров, возможно, система действительно помогает спасать жизни. Но – только в густонаселенных областях европейской части. А вот за Уралом, причем в совершенно разных местностях, спутниковая система абсолютно бесполезна. Как так?

Все просто. Действует «телохранитель» не через спутники, как принято считать, а через… вышки сотовой связи. Притом что во многих регионах даже на федеральных трассах мобильная связь не работает. Так почему жителей настоящей российской глубинки обязали доплачивать за потешную, по сути, для их мест проживания систему? Зачем навязали бесполезную услугу? Ответ очевиден: они просто стали жертвами бездумной стандартизации. Всех, как обычно, причесали под одну гребенку.

Я не сепаратист, но, на мой взгляд, у нас три автомобильные страны в одной. И каждой требуется свой особый набор стандартов и правил.

Одна Россия – Москва и другие крупные города, по уровню инфраструктуры стремительно догоняющие европейские или американские мегаполисы. Камерами слежения в них оснастили едва ли не каждый столб – водителям порой кажется, что и деревья вдоль дорог уже подключились к слежке… И ничто не мешает здесь городским властям оборудовать столбы, светофоры и прочие объекты и другой электроникой, необходимой для полноценной работы системы «умного движения» (это когда машины смогут обмениваться информацией со светофорами и иными элементами инфраструктуры). Во первых, такой взаимообмен позволит сократить пробки, во-вторых, снизит число ДТП, в-третьих, даст возможность выпустить на дороги беспилотники. А такой проект рано или поздно пролоббируют службы такси, ведь гораздо выгоднее использовать роботов, нежели живых водителей, которые (если они опытные и умелые) и стоят дорого, и права качают, и даже проводят забастовки, в то время как гастарбайтеры, приехавшие из аулов, ставят рекорды аварийности. Роботы избавят от таких проблем одним махом.

Соответственно, и экологические нормы в «городской» России необходимы самые жесткие, и автохлам в них не вписывается в принципе. Но все эти электронные новации – абсолютная фантастика для «другой» России. Хотя и эта «другая» – не одна!

Вторая Россия – на Дальнем Востоке. В автомобильном отношении – почти Япония. Только с отставанием лет на семь – десять. И сколько ни обещают чиновники Минпром-торга дополнительные скидки на новые машины (чтобы было «как у всей страны»), жители «второй Японии» непреклонны. Им подавай только «проверенный временем правый руль». То есть солидную и вместительную машину по цене ниже новой Vesta. Но если большинство местных водителей выбирают машины с японского рынка, это должно учитываться и в правилах техосмотра. Не в единых, федеральных, а в региональных. Да, таковых нет, но они напрашиваются! Я не призываю вводить на Дальнем Востоке левостороннее движение, но ряд федеральных норм и законов там вступает в явное противоречие с реальностью. И ведет к авариям, к многочисленным и бессмысленным штрафам, а порой – и к росту социальной напряженности.

Наконец, третья Россия – это территории чуть дальше так называемого замкадья. То есть почти вся глубинка с убитыми дорогами или полным их отсутствием. С непокрытыми «ГЛОНАССом» белыми пятнами. Этой территории беспилотники и прочие пришельцы из будущего, наверное, не грозят еще в ближайшие лет двести. Ведь никакой инфраструктуры, способной обеспечить экспорт в провинцию автомобильного прогресса, там не предвидится.

И получается, что единые стандарты (и по топливу, и по той же «ЭРА-ГЛОНАСС», а в будущем – и системам car-to-car и тому подобным технологиям) противоречат реальной ситуации в стране. Технологическая пропасть между «тремя автомобильными Россиями» будет только увеличиваться. Особенно между «первой» и третьей», где одна несется, стараясь догнать самые передовые государства (пусть иногда и для показухи), а другая продолжает спать, оставаясь почти в каменном веке. И не учитывать этот провал между несколькими мирами внутри одной политической границы при разработке правил и стандартов – врать самим себе. Зачем постоянно приравнивать Москву к забытой богом деревне, куда даже на приличном внедорожнике не всегда проедешь? Хотя игнорировать расслоение автомобильных привычек и возможностей столь разных россиян даже упрямым и часто отсталым чиновникам становится все сложнее – слишком уж все очевидно.