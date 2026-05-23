Автомобильный портал Motorpage
Пешеход в капюшоне и наушниках

Почему молодежь не боится переходить дорогу?

На днях читал отчет об очередном смотре потребительской электроники, прошедшем где-то не у нас, и вдруг пришел к выводу, что мы, сами того не сознавая, ищем способы самоуничтожиться.

Или же производители гаджетов что-то задумали и собираются проредить поголовье молодежи. Звучит абсурдно, но посудите сами: одной из самых востребованных новинок в последние годы стали наушники с активным шумоподавлением. Они изолируют пользователя от звуков извне, позволяя насладиться музыкой. Да, технологии не стоят на месте, добавляются продвинутые кодеки, качество воспроизведения растет, и, если сравнить одну и ту же модель наушников нового поколения и двух-трехлетней давности, даже инвалид по слуху почувствует разницу. И четче всего в коммуникациях по новинкам выпячивают именно постоянно улучшающуюся систему шумоизоляции.

Кто покупает эти наушники? В основном молодежь, родившаяся по большей части после 2014 года. Почему я подчеркнул эту дату? Потому что в ноябре 2014 го вступили в силу поправки в ст. 12.18 КОАП РФ «Непредоставление преимущества пешеходам». До того водитель имел право не останавливаться, а лишь снизить скорость перед пешеходным переходом. 21 ноября 2014 года все поменялось: пешеход получил полное превосходство на любом переходе, и водители теперь обязаны их пропускать.

Это привело к тому, что те, кто раньше опасался выходить на проезжую часть, резко осознали, что все, кто за рулем, им должны. Описывать, как это изменило ситуацию, не стану: да, количество ДТП с пешеходами снизилось, но, увы, сами граждане, узнавшие, что теперь они хоть в чем-то имеют преимущество, стали этим правом злоупотреблять. И пускай меня закидают тухлыми яйцами несогласные: я смотрю на проблему с противоположной стороны. Из-за руля. И мне виднее, как себя ведут люди на зебре.

Главное — никто уже не боится автомобилей. Особенно та самая молодежь. С ними ситуация вообще катастрофическая: в ушах — шумоподавление, на голове — капюшон. Они даже не смотрят по сторонам, ступая на переход. Даже не замедляются. Потому что они никогда не знали, что бывает иначе. И никто из них не думает, что кто-то из водителей может вдруг отвлечься и не успеть замедлиться. Зато у них в ушах новейшие синглы с глубочайшим басом, а в руке — бумажный стаканчик с горячим латте…

Но погодите, есть еще более смертоносное сочетание факторов — молодежь на кикшер-самокатах. Это малоуправляемые торпеды, сметающие на своем пути и пешеходов, и автомобили. С ними в одном ряду курьеры на электровелосипедах, которые чихать хотели на ПДД, у них самый ценный ресурс — время. Которое на оживленных перекрестках часто обрывается неожиданно из-за пересечения траекторий с автомобилями или теми же пешеходами, которые просто идут вперед.

И здесь мы вернемся к фундаментальным проблемам: шумоподавление, ПДД, вседозволенность и полная презумпция виновности водителя в случае ДТП. Любой контакт кузова машины с человеком или самокатом всегда означает, что водителя ждет либо штраф, либо суд. Но даже если отбросить эти мысли, как-то многовато набирается факторов повышенного риска.

Я глубоко убежден, что чиновников, дающих добро на строительство нерегулируемых переходов на многополосных дорогах, надо привлекать к уголовной ответственности за непреднамеренное убийство. Или за неосторожность, повлекшую смерть человека. Ту же ответственность надо ввести и за допуск сотен тысяч кикшеров на дороги, тротуары, в наши дворы. Потому что возможность кататься дали, а научить пользоваться и ездить безопасно — не дали и даже не пытаются. 

И снова я прихожу к мысли, что лучший пешеход (а теперь и самокатчик) — это водитель, временно вынужденный передвигаться без машины. Он понимает физику транспортных средств и не шагает на зебру, даже если автомобиль в 50 метрах. Потому что может поставить себя на место водителя, который, в свою очередь, не всегда на 100% контролирует происходящее вокруг. Поэтому… А не будет красивых напутствий. Водитель, смотри в оба и знай — в этой стране против тебя не только ПДД, но и модные технологии!

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Евгений Липовицкий, автомобильный журналист
23 мая 2026

"Пешеход в капюшоне и наушниках"
Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
20 мая 2026

"Весеннее обострение"
Александр Пикуленко, журналист
13 мая 2026

"Смешные трюки автопилотирования"
Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок»
09 мая 2026

"Электросамокаты наконец приструнят? "
04 мая 2026

"Отечественный инжиниринг на обочине истории!"

Интересные новости по теме

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть 14 октября 2022 0
Citroen 19_19 концепт

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс. 28 мая 2019 0
Автомобильное мнение народа

Автомобильное мнение народа

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя 21 февраля 2019 0
То, что тебя бесит за рулем

То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители 12 февраля 2019 0
Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера 24 августа 2018 0
Названы самые популярные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей 22 августа 2018 0
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего 22 августа 2018 0
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении 20 августа 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 3 5 1