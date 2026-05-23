Почему молодежь не боится переходить дорогу?
На днях читал отчет об очередном смотре потребительской электроники, прошедшем где-то не у нас, и вдруг пришел к выводу, что мы, сами того не сознавая, ищем способы самоуничтожиться.
Или же производители гаджетов что-то задумали и собираются проредить поголовье молодежи. Звучит абсурдно, но посудите сами: одной из самых востребованных новинок в последние годы стали наушники с активным шумоподавлением. Они изолируют пользователя от звуков извне, позволяя насладиться музыкой. Да, технологии не стоят на месте, добавляются продвинутые кодеки, качество воспроизведения растет, и, если сравнить одну и ту же модель наушников нового поколения и двух-трехлетней давности, даже инвалид по слуху почувствует разницу. И четче всего в коммуникациях по новинкам выпячивают именно постоянно улучшающуюся систему шумоизоляции.
Кто покупает эти наушники? В основном молодежь, родившаяся по большей части после 2014 года. Почему я подчеркнул эту дату? Потому что в ноябре 2014 го вступили в силу поправки в ст. 12.18 КОАП РФ «Непредоставление преимущества пешеходам». До того водитель имел право не останавливаться, а лишь снизить скорость перед пешеходным переходом. 21 ноября 2014 года все поменялось: пешеход получил полное превосходство на любом переходе, и водители теперь обязаны их пропускать.
Это привело к тому, что те, кто раньше опасался выходить на проезжую часть, резко осознали, что все, кто за рулем, им должны. Описывать, как это изменило ситуацию, не стану: да, количество ДТП с пешеходами снизилось, но, увы, сами граждане, узнавшие, что теперь они хоть в чем-то имеют преимущество, стали этим правом злоупотреблять. И пускай меня закидают тухлыми яйцами несогласные: я смотрю на проблему с противоположной стороны. Из-за руля. И мне виднее, как себя ведут люди на зебре.
Главное — никто уже не боится автомобилей. Особенно та самая молодежь. С ними ситуация вообще катастрофическая: в ушах — шумоподавление, на голове — капюшон. Они даже не смотрят по сторонам, ступая на переход. Даже не замедляются. Потому что они никогда не знали, что бывает иначе. И никто из них не думает, что кто-то из водителей может вдруг отвлечься и не успеть замедлиться. Зато у них в ушах новейшие синглы с глубочайшим басом, а в руке — бумажный стаканчик с горячим латте…
Но погодите, есть еще более смертоносное сочетание факторов — молодежь на кикшер-самокатах. Это малоуправляемые торпеды, сметающие на своем пути и пешеходов, и автомобили. С ними в одном ряду курьеры на электровелосипедах, которые чихать хотели на ПДД, у них самый ценный ресурс — время. Которое на оживленных перекрестках часто обрывается неожиданно из-за пересечения траекторий с автомобилями или теми же пешеходами, которые просто идут вперед.
И здесь мы вернемся к фундаментальным проблемам: шумоподавление, ПДД, вседозволенность и полная презумпция виновности водителя в случае ДТП. Любой контакт кузова машины с человеком или самокатом всегда означает, что водителя ждет либо штраф, либо суд. Но даже если отбросить эти мысли, как-то многовато набирается факторов повышенного риска.
Я глубоко убежден, что чиновников, дающих добро на строительство нерегулируемых переходов на многополосных дорогах, надо привлекать к уголовной ответственности за непреднамеренное убийство. Или за неосторожность, повлекшую смерть человека. Ту же ответственность надо ввести и за допуск сотен тысяч кикшеров на дороги, тротуары, в наши дворы. Потому что возможность кататься дали, а научить пользоваться и ездить безопасно — не дали и даже не пытаются.
И снова я прихожу к мысли, что лучший пешеход (а теперь и самокатчик) — это водитель, временно вынужденный передвигаться без машины. Он понимает физику транспортных средств и не шагает на зебру, даже если автомобиль в 50 метрах. Потому что может поставить себя на место водителя, который, в свою очередь, не всегда на 100% контролирует происходящее вокруг. Поэтому… А не будет красивых напутствий. Водитель, смотри в оба и знай — в этой стране против тебя не только ПДД, но и модные технологии!
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
