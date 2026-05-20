Весна не только растопила высоченные сугробы, но и принесла существенное оживление продаж новых авто на российском рынке, которые скакнули вверх почти на треть

Неожиданный внушительный взлет на 30,6% до показателя 104?278 новых легковых машин — с такими результатами российский авторынок выехал по итогам марта 2026 года, сообщает «Автостат» (см. график 1). Аналитики разводят руками и признаются, что не были готовы к такой хорошей прибавке спроса. Наблюдатели строят предположения, что на скачок спроса могла серьезно повлиять даже теплая погода начала весны. «Один из факторов оказался эмоциональным. Была такая снежная, хмурая зима, потом наступила быстрая весна, стало сухо, и люди подумали, почему бы не купить новый автомобиль, — отметил на онлайн-конференции Сергей Удалов, исполнительный директор «Автостата». — Также у потребителя есть опасения, что цены на авто в ближайшем будущем продолжат расти. Ну и мы видим, что ставки по депозитам в банках снижаются, люди забирают деньги из банков и думают о том, чтобы купить новый автомобиль».

Лидеры и аутсайдеры

Что касается конкретных брендов, то, как сообщает «Автостат», на российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка LADA, на долю которой в начале весны пришлось порядка четверти (24,12%). В количественном выражении это составляет 25,1 тыс. проданных экземпляров, что всего на 0,1% ниже уровня годичной давности. Лидерство среди иномарок принадлежит китайскому бренду Haval, автомобили которого в марте разошлись тиражом 14,7 тыс. единиц. На третьей строчке расположился российский Tenet (10,2 тыс.), за которым следуют китайский Geely и белорусский Belgee (6,3 и 5,1 тыс. соответственно). Кроме них, в топ-10 вошли китайский Changan (3,3 тыс.), японская Toyota (2,8 тыс.), китайские Jetour (2,5 тыс.) и Jaecoo (2,4 тыс.), российский Solaris (2,1 тыс.). При этом наряду с LADA снижение в марте демонстрирует и Changan (-10,4%). А вот наибольший рост показывает Toyota (в 2,5 раза, см. таблицу 1).

По итогам же первого квартала 2026 года на российском рынке было реализовано 264,9 тыс. новых легковых автомобилей — на 7,3% больше, чем за три месяца прошлого года. Здесь лучше всех прибавила та же Toyota (в 2,1 раза). В минусе оказались только четыре бренда — Geely (-4,4%), Jaecoo (-5,2%), LADA (-17,4%) и Changan (-40,7%).

В модельном рейтинге по-преж­нему первенствуют автомобили семейства LADA Granta, которые в марте были реализованы в количестве 9,8 тыс. Звание самой популярной модели сегмента SUV вернул себе кроссовер Haval Jolion, который в начале весны разошелся тиражом 5,5 тыс. экземпляров. Февральский обладатель этого титула — кроссовер Tenet T7 — опустился на ступеньку ниже: по итогам марта его продажи составили 5,4 тыс. Далее следуют две модели LADA — семейство Vesta и внедорожник LADA Niva Travel (4,2 тыс. и 3,9 тыс. соответственно). Помимо них в топ-10 вошли кроссовер Tenet T4 (3,8 тыс.), кроссовер Haval M6 (3,4 тыс.), внедорожник LADA Niva Legend (2,9 тыс.), кроссовер Belgee X50 (2,7 тыс.) и кроссовер Geely Monjaro (2,6 тыс.).

Лишь две модели в марте имели отрицательную динамику — вазовские «Гранта» (-7,8%) и «Веста» (-40,5%). Кроме Tenet T7, остальные демонстрировали двузначный рост. А сильнее всех выросли объемы реализации у Belgee X50 — почти вдвое (см. таблицу 2).

Если же смотреть динамику за первый квартал, то наилучшей она снова оказывается у Belgee X50 (рост в 2,2 раза). А снижение продаж наблюдается у трех моделей — тут компанию все тем же LADA Granta (-21,8%) и LADA Vesta (-55,7%) составил Geely Monjaro (-6,6%).

«Столь высокий рост рынка новых автомобилей в марте так и хочется связать с ранней весной, однако все более прозаично. Отложенный спрос вкупе со снижением ставок по вкладам, выходом большого количества новинок на рынок и привлекательных программ рассрочки от производителей, несомненно, способствовали росту продаж. Еще один немаловажный фактор — конец квартала, когда дилеры по традиции стараются выполнить планы по продажам для получения бонусов от производителей. Отдельно хотелось бы отметить, что наряду с массовыми марками довольно существенно в начале весны выросла реализация автомобилей премиум-брендов, таких как BMW, Mercedes-Benz, Audi», — комментирует Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат».

Локализация усиливается

При этом аналитики отмечают по-прежнему высокую долю автомобилей, поставляемых в Россию по параллельному импорту. Аналитики «Автостата» напоминают, что в прошлом году в это время доля таких машин на рынке составляла 7%, сейчас же она достигает показателя на уровне 16%. «Автомобили по параллельному импорту продолжают активно ввозить, поставщики тут адаптировались к ограничениям мощности по утилизационному сбору», — говорит Сергей Удалов.

Одновременно наращивается объем продаж машин по кредитам. По данным «Автостата», в марте объемы автомобильного кредитования существенно выросли на заметные 38% (в единицах) и на очень внушительные 80% — в рублевом исчислении.

Ну а неприятная для потребителя тенденция — рост цен. По подсчетам аналитиков, в марте средняя цена на новый автомобиль в России выросла на 14% по отношению к марту прошлого года и достигла отметки в 3,54 млн рублей в среднем за новый автомобиль. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 2,38 млн рублей (см. график 2).

Кстати, согласно исследованию «Газпромбанка Автолизинг» и агентства «Автостат», в марте покупатели потратили на покупку новых машин в России 369,2 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем год назад (в марте 2025 го — 247,8 млрд рублей), и на 31,5% выше, чем месяцем ранее (в феврале — 280,8 млрд рублей). При этом финансовая емкость рынка в I квартале достигла 931,7 млрд рублей, что на 21,5% больше, чем за три месяца прошлого года.

И все же, несмотря на взлет спроса в начале весны, «Автостат» пока осторожно прогнозирует, что по итогам текущего года показатели российского автомобильного рынка останутся на уровне 2025 года, то есть в районе 1,3 млн единиц (см. график 3).

Аналитики особенно обращают внимание на тот факт, что доля произведенных автомобилей в стране в марте достигла уже 61%. Можно вспомнить, что три года назад она составляла всего 25%. А до объявления санкций была на уровне 85%. Специалисты «Автостата» прогнозируют, что в ближайшее время доля локально произведенных машин на российском авторынке продолжит рост, на что направлены в том числе усилия Минпромторга по стимулированию развития в РФ автомобильных производственных мощностей.

