Присказка «Пешеход всегда прав, пока жив», сегодня не работает

Мой сосед по дачным участкам Василий Иванович при советской власти служил в ГАИ в звании сержанта. Теперь он на пенсии: любит собирать застолья и травить байки о «милицейских буднях» — с погонями и перестрелками. Подвыпившего деда обычно слушают с большим интересом, а потом бурно обсуждают «проклятое советское прошлое».

Однажды я спросил Василия Ивановича, а как при Брежневе и Щелокове поступали с нерадивыми пешеходами, из-за которых на дороге случались ДТП и гибли люди? Их сажали?

К моему удивлению, дед таких случаев не припомнил. По его словам, водители несли ответственность за наезды на пешеходов даже в том случае, если ДТП произошло не по их вине.

– На все нарушения, совершенные пешеходами, в СССР существовали штрафы, а некоторых отправляли в отделение милиции для прослушивания бесплатной лекции о правилах дорожного движения, которая длилась часа два-три. Штраф за переход улицы в неположенном месте, например, составлял три рубля.

Кроме того, в советские времена существовал еще один механизм воздействия на граждан, чтобы принудить их к соблюдению правил дорожного движения, — общественное порицание. Органы посылали письма на работу и по месту жительства с просьбой к ответственным лицам «пропесочить» и «поставить на вид» данного гражданина. На центральных улицах устанавливали стенды, где вывешивались фотографии нарушителей ПДД под заголовком «Они позорят наш город».

Сегодня, согласно статистике МВД, половина наездов на пешеходов происходит по их же вине. Они по-прежнему переходят дорогу в неположенном месте, выскакивают под колеса из-за припаркованного транспорта, выходят на дорогу в нетрезвом виде, рискуя жизнью. Закон предусматривает их ответственность вплоть до уголовной. Тем более есть прецедент — недавно суд в Калмыкии назначил год колонии пешеходу — из-за него в ДТП погиб человек.

А произошло вот что. Водитель Ханинов возвращался на машине со своим приятелем поздно ночью домой в Элисту. На одном из участков дороги они догнали грузовик, который Ханинов решил обогнать. Обгон был уже завершен, как вдруг прямо перед автомобилем, буквально в 10–15 метрах, из темноты фары высветили темную фигуру человека. Водитель резко крутанул руль вправо, и машина улетела в кювет.

Ханинова выбросило из автомобиля. От сильного удара он скончался. Водитель грузовика сообщил прибывшей полиции, что пешеход, не обращая никакого внимания на аварию, отправился по дороге дальше. Вскоре виновного в ДТП Бюрчиева, который был к тому же пьян, нашли у придорожного кафе и доставили в местный околоток.

Суд не нашел смягчающих вину обстоятельств и признал Бюрчиева виновным по части 2 статьи 268 УК в нарушении пешеходом правил безопасности движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Эта статья предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет либо принудительные работы на тот же срок.

Тем не менее специалисты признают: доказать сегодня виновность пешехода в том, что именно он спровоцировал ДТП, а не водитель, который не справился с управлением, очень сложно. Не менее сложно найти пешехода, который спровоцировал аварию. Ведь ждать на месте прибытия полиции он точно не будет и, скорее всего, постарается скрыться. Хотя найти преступника сегодня помогают видеокамеры.

На днях Московский областной суд отменил обвинительный приговор, вынесенный в отношении водителя, сбившего женщину, переходившую дорогу на красный сигнал светофора. Выходит, присказка «Пешеход всегда прав, пока жив», уже не работает.

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