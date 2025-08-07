Первого января 2025 года в России вступило в силу требование об обязательном электронном урегулировании убытков — теперь страховщики обязаны принимать заявления на выплаты не только в бумажном виде, но и онлайн. Но статистика за первые пять месяцев года показывает: цифровая трансформация буксует

По данным РСА, из 837 тысяч заявлений лишь 350 тысяч (41,8%) европротоколов, а из них большинство оформлены «по классике». Вопрос: если онлайн-сервис уже есть, почему люди продолжают заполнять бумажки?

РСА и регулятор настаивают: «электронный европротокол упрощает процесс урегулирования, снижает нагрузку на ГИБДД, ускоряет выплаты». А благодаря мобильным приложениям «все оформляется за 10 минут, без очередей и на месте». В теории все гладко.

Но есть нюанс.

На практике автовладельцы оказались крайне осторожны и недоверчивы. Причины — не технические, а психологические. По данным исследования рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов», более 50% участников либо поверхностно понимают процедуру дистанционного оформления, либо не понимают вовсе. А значит, боятся. Боятся ошибиться, пропустить скрытые повреждения, неправильно сфотографировать машину — и в результате не получить выплату. Это логично. Когда единственный шанс на компенсацию зависит от того, как ты сделал фото на темной обочине с плохим интернетом, вряд ли ты захочешь экспериментировать.

Разберемся по пунктам. Что мешает? 1. Незнание процедуры. Онлайн-европротокол — это не просто «сфоткай и отправь». Там куча условий: панорама места аварии, повреждения авто, следы торможения, обломки на дороге, если есть, госномера обеих машин. Отступишь на шаг — и вся схема рушится. 2. Недоверие к технологиям. Что если приложение зависнет? Что если фото окажется «недостаточно информативным»? Кто решает, достаточно ли информативно? А если данные пропадут «по дороге»? А как же «скрытые» повреждения? 3. Проблемы с интернетом. Как отправить фото в приложение, если ДТП произошло за городом, где связь «еле тянет»? Или мобильный интернет вовсе отключили, что в последнее время случается часто. Офлайн-режима пока не предусмотрено. 4. Возрастной барьер. Среди водителей старше 60 лет почти никто не верит в онлайн-урегулирование — они по старинке вызывают инспектора. Каким-то образом массово обучить пожилых автомобилистов особенностям цифрового урегулирования, скорее всего, не получится.

Парадокс: люди хотят сэкономить время и нервы, но не готовы рисковать выплатой ради удобства. А в ситуации, когда каждый шаг в приложении воспринимается как потенциальная угроза получить отказ, проще заполнить бланк европротокола ручкой.

Что с этим делать?

Ответ очевиден: упростить и ограничить. Роль автомобилиста в цифровом оформлении аварии должна быть сведена к двум вещам: 1. Подтвердить факт ДТП. Сделать фото и видео — как умеет. Главное — чтобы было видно, что это действительно авария конкретных автомобилей, а не мошенничество. 2. Прийти к согласию с другим участником о виновности. И зафиксировать это согласие через «Госуслуги», где обе стороны проходят верификацию. Все — базовый протокол выполнен.

Дальше в дело должны вступать профессионалы. А именно, штатный оценщик страховой, аккредитованная СТО (с электронным направлением) либо (пофантазируем) — ИИ-модель, но уже не на дороге, а в спокойной обстановке. Именно там — при вскрытии обшивки, осмотре ходовой и съемке с подъемника — выявляется то, что обычный человек у бордюра дороги увидеть не может. И не должен.

А пока... доверие к бумаге крепче.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

