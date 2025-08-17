Локальный скандал по поводу мнимых или реальных рыночных проблем одного легендарного автомобильного производителя вызвал такую же локальную полемику, замкнутую так же в границах «узкого круга ограниченных людей»

Тем не менее тема и подтемы полемики достаточно актуальные и животрепещущие: что есть легендарный бренд, действительно ли он обладает той ценностью, которую ему приписывают, стоит ли вливать в подобные бренды бесконечное число финансовых и прочих ресурсов… и так далее.

Сразу оговорюсь, или, как это модно говорить, вот вам спойлер: никаких тезисов «победившего марксизма» в спорах автору выявить не удалось. Более того, в диалектическом поле он бесконечно мечется от одного полюса к другому — настолько велико порой притяжение тех или иных аргументов. А попробуйте сами решить, на чьей вы стороне.

К примеру, как вам такое: применимы ли вообще слова «легенда» и «легендарный» к российскому автомобилизму? И пожалуйста — готова линия разлома. По одну сторону будут те, кто вспомнит про самобеглые коляски Шамшуренкова и Кулибина, дескать, мы уже в середине XVIII века умели делать классные машины, и задолго до Бенца. Про то, как наш Борис Луцкой ставил на совместных моделях свое имя впереди Даймлера, чем первый российский электромобиль Ипполита Романова был лучше зарубежных или про то, как наш «Руссо-Балт» первым в мире на Везувий поднялся… Оппоненты же будут говорить о вторичности всего и вся. Что фабрика Фрезе, где собирали первые российские авто, использовала французские двигатели (и не только), что поскреби модели АМО, «Москвича», ГАЗа и ВАЗа, найдешь Ford, Fiat, Renault и пр. И что, где истина?

Мы разводим сантименты по поводу «Руссо-Балта», а сколько не менее славных и достойных марок кануло в Лету во Франции, Британии, Германии, США. Ну просто навскидку: Alldays & Onions и Humber, Aries и Leon Bollee, Adler и Ehrhardt… Ну что там времена доисторического материализма?! Я помню, как впервые оказавшись в США, брал в аренду подлинно американские и легендарные авто — Pontiac Grand AM и Buick Riviera. А ведь это было всего каких-то 30 лет назад! Сегодня шансы встретить на американских дорогах Pontiac или Buick примерно такие же, как увидеть «Волги» — на российских. Были легенды — и нет их. И вот уже слышны голоса тех, кто говорит: ну исчезнут «Жигули» и «Москвичи», ну поплачем, поскорбим и поедем дальше, как бы ничего страшного. И вроде разумно. Но также разумно и утверждение, что у них этих легендарных брендов было и есть навалом: одним меньше, одним больше. У нас же «Жигули», к примеру, больше чем бренд — это скрепа! И ведь так и есть. «Жигули» — реально скрепа нескольких поколений советских людей. Ставшая таковой не из любви или какого-то прямо осознанного выбора, а в силу исключительно дефицита и отсутствия альтернативы. Как и много чего другого: «Аэрофлот», духи «Красная Москва», сырок «Дружба», портвейн «Три топора»... Я сейчас не даю оценки, чур меня, я просто констатирую факт: целый пласт наших граждан спокойно понимают и идентифицируют друг друга типа «свой-чужой» фразами из культовых фильмов. Но, представьте, если бы на нашем телевизоре было в свое время не две, а 102 кнопки, знали бы мы наизусть все слова из «Иронии судьбы» или «Семнадцати мгновений весны»? Хотя чего там представлять? Даже мои старшие дети и ухом не ведут и словом не поддержат, когда я вверну что-нибудь типа «Урри, где у него кнопка?». При нынешнем разнообразии всего и вся даже в пределах одного возраста нет такого, что все они слушают и знают песни Басты например: виноват, я тут влезаю в темные для себя дебри из своего уютного мирка, где обитают Магомаев и Воронец, Толкунова и Евдокимов. Я просто к тому, что Баста точно не Цой и не «Ласковый май».

Получается, сегодня у каждой группы своя скрепа. Или даже скрепочка. Так, на время, пока она привлекает новизной и необычностью. И вот я смотрю, как в автомобильном мире китайцы клепают марки одну за другой, с легкостью тасуют названия и придумывают новые, и не нахожу возражений, когда говорят, что так и надо. Каждой группке потребителей — своя марка, своя скрепочка. Не понравилась эта, вот вам другая. Провалились продажи — забудем эту марку как страшный сон, перевесим шильдики, перелистнем, сделаем «свайп». К черту скрепы, не приносящие прибыли…

Тут я, пожалуй, остановлюсь. Чувствую теряю самообладание и способность к объективности. Боюсь, что пойду надеру уши детям, хлебну плодово-ягодного и буду лить слезы под Визбора.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

