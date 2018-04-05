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По рецепту дедушки

Опыт – бесценен! Особенно когда идет речь о безопасности или решении проблем в сложных, подчас кажущихся безвыходными ситуациях. Однако современные автомобилисты нередко этим опытом пренебрегают или же вообще о нем не знают. А зря…

Блюда любимой бабушки – все эти пирожки-соленья-супчики – мы готовим по бережно сохраняемым рецептам; глядишь, и наши внуки их помнить будут. Но ведь не только кухня предполагает использовать опыт прежних поколений. Автомобиль! Конечно, навыки правильно вытягивать подсос и шприцевать подвеску ушли безвозвратно, да и бог с ними. Однако есть другие, почти забытые, но до сих пор полезные «дедушкины» рецепты.

Например, способ парковки на уклоне. Если на улице, ведущей в горку, надо оставить машину, выверните руль влево (при парковке на правой стороне) и чуть скатитесь назад, чтобы передние колеса уперлись в бордюр. Он в этом случае сыграет роль тормозного башмака и поможет удержать автомобиль. Понятно, что при парковке под уклон или на другой стороне улицы действия, так сказать, симметричные, а смысл тот же – найти еще один стопор для колес, помимо передачи в коробке и ручника. Помнится, наш инструктор дядя Миша так и говорил: «Упрись колесами, а то будешь машину ловить… вон там, трам-тарам-тарам!» Спасибо, Михаил Васильевич, до сих пор пользуемся.

А еще старая школа инструкторов настойчиво, вплоть до того, что выгоняла из кабины, рекомендовала обходить автомобиль по кругу перед тем, как пускать двигатель. Современные машины позволяют прыгнуть за руль и немедленно стартовать, пренебрегая прежде обязательными действиями. Такими, как попинать колеса и проверить воду в радиаторе. Но как же мне пригодился этот совет, когда однажды у меня свистнули задний номерной знак! Осмотр транспортного средства поможет вовремя обнаружить спущенное колесо или новую царапину – «визитку» неаккуратного соседа.

При поездке по бездорожью, особенно по колее, и дедушки, и грамотные книжки в один голос давали совет, который я давно уже не слышу, но тем не менее способный очень пригодиться: держите руль открытым хватом! То есть большой палец располагайте не внутри обода, а снаружи, не обхватывая его. Если колея неожиданно вильнет или, например, попадется камень, то по колесу придется сильный удар, который не погасит усилитель руля, – баранка резко крутанется и вывихнет вам пальчик. Очень больно и очень обидно! Тем более что, как говорится, предупреждали.

Вам наверняка приходилось видеть в больших магазинах, поликлиниках, других общественных местах специальные влаговпитывающие коврики. Невелика цена, зато хорош эффект. Только имейте в виду, что с их функцией прекрасно справятся и старые газеты – а обойдутся и вовсе бесплатно.

А вот опыт, который мы не заимствуем впрямую, а модернизируем. В дедушкиных гаражах только четверть объема занимали автомобили. Остальное место отдавалось инструментам, запчастям, приспособлениям (соленья в смотровой яме и дедушкины «нычки» за шинами не в счет). В моей первой машине, помимо штатного инструмента, был еще здоровый раскладной ящик с ключами-отвертками-монтажками, жестянка с крепежом и три (да, три!) молотка. Всего этого сейчас не нужно, разумеется. Но есть пара дополнений к нынешнему скудному набору, стыдливо спрятанному где-нибудь за обивкой багажника, которые вам очень пригодятся. Во-первых, хороший электрический насос, лучше российского производства (это не патриотизм, а признание реальной эффективности). Даже обнаружив подспущенное колесо, с хорошим компрессором вы сможете его накачать и добраться до ближайшего шиномонтажа, не беспокоя ни себя, ни запаску, ни домкрат. Ведь прокол – это не взрыв, воздух уходит из шины довольно медленно. Во-вторых, непременно положите в бардачок что-нибудь типа швейцарского ножа: не штопор, так ножницы точно пригодятся!

Принятый всем миром обычай ругать современные автошколы («вот в наше время…») я сейчас попробую нарушить. Чему сейчас точно учат лучше прежнего, так это парковке. Советы не крутить руль, пока автомобиль неподвижен, дабы поберечь шины, оставим в прошлом – как раз от этого покрышки не портятся. Хотя один привет из прошлого дедушки шлют совершенно обоснованно: не притирайтесь к бордюрам! Парковаться надо плотно, быстро, но шины рвать о бордюрный камень не стоит. Услышали писк, а затем и визг покрышки о камень – считайте, завалили экзамен. Кстати, именно так сдавали на права категории «Д». Или не сдавали.

Раз в сезон желательно менять дворники. Но если не получилось, вспоминаем хороший совет бывалых. Резинкам стеклоочистителей можно ненадолго вернуть былую эластичность, хорошенько помыв их в горячей, насколько рука терпит, воде. С мылом, конечно. Это не шутка.

Под занавес нашего обзора – сезонный дедушкин бонус к зиме, правда, теперь уже к следующей. Вы наверняка знаете, как тяжело даются последние два-три метра подъема из гаража (или наоборот – в гараж), если случилась оттепель и уклон заледенел. Сделайте себе «реагент»: можно постучать молотком по кирпичу в холщовом мешке или насыпать туда песку, в крайнем случае угля (с последним осторожнее, очень маркий). Всего килограмм такого материала – и ледяной подъем вам не страшен. Коли живете за городом, положите в багажник, не помешает.

Если вам пригодится хоть один из приведенных выше рецептов, скажите спасибо. Но не мне, а «дедушкам», то бишь умудренным опытом автомобилистам старших поколений, которые не пасовали перед трудностями и умели обходиться подручными средствами.  

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