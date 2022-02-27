Нет, речь не об эсэмэсках или разговорах за рулем. Хочу разобраться, почему водители не ценят чужие жизни? Почему не берегут свою? Что заставляет пренебрегать элементарными правилами безопасности?

Начну издалека. Как-то во время эфира с Евгением Сатановским речь зашла о подростковом суициде. Людям старшего возраста непонятно, почему молодежь не ценит то, что имеет, не ценит собственную жизнь. У тех, кто рос в послевоенные годы, это просто не укладывается в голове. Как можно, имея то, о чем люди в СССР и мечтать не могли, быть настолько недовольными жизнью? Ведь жизнь сейчас легка, прекрасна и лишена невзгод. Все сыты, одеты, обуты.

Но здесь-то и кроется подвох. Как-то незаметно для большой части молодежи главной целью в жизни стал условный айфон последней модели. Речь о поколении тех, чьи родители бросились в 90-х зарабатывать деньги любой ценой. Это была эпоха торжества вещей и денег. И автомобили играли на той ярмарке тщеславия не последнюю роль. Помните, их меняли как можно чаще, подчас раз в год? И новая машина должна была непременно быть лучше и дороже прежней.

А теперь задайте себе вопрос: много ли стоит жизнь человека, главная цель которого лежит только в этой материальной плоскости? Человека, главная мечта которого – телефон последней модели. Задумайтесь о ценности его жизни не для окружающих, а для него самого. И может ли такой человек ценить чужую жизнь, если и своя не много стоит. А потому, прежде чем обвинять во всех грехах молодежь, стоит посмотреть в зеркало. Это поведение взрослых в 90-х сделало их такими.

По той же самой причине авторитетами стали люди, которые сумели заработать деньги и демонстрировали роскошную жизнь. Неважно, как они добились того, что имеют в жизни, важен результат. Сначала достижениями хвастались в Facebook, теперь это чаще делают в Instagram. Соцсети задают ориентиры, учат, что такое хорошо и что такое плохо. Цена же вопроса остается «за кадром».

В итоге лишенные моральных ориентиров молодые люди учат таких же, как они, но менее успешных, пренебрегать устоявшимися нормами и правилами. Можно приводить много примеров, самый яркий из последнего времени – Моргенштерн. Правда, как он управляет машиной, мы пока не знаем, но не исключаю, что однажды он станет ньюсмейкером и в ипостаси водителя. В Сети до последнего времени царили вседозволенность и безнаказанность. Причем «героям» долго удавалось уходить от ответственности. Ситуация начала меняться с истории Мары Багдасарян. Помните, как трудно система боролась с этой обнаглевшей девушкой? Все было так мучительно, что история Мары никого ничему не научила. Многие блогеры и сейчас не стесняются пренебрежительно говорить о ПДД на камеру и «летать» по трассам с колоссальным превышением скорости.

Ситуацию меняет сама жизнь, но происходит это медленно и с большим скрипом. Возвращение к человеческим нормам происходит на крови бесшабашных «лидеров мнений» и тех, кому не повезло оказаться у них на пути. Яркий пример – московский стример, который на Третьем транспортном кольце протаранил два десятка машин, а потом, находясь в явно неадекватном состоянии, бросался на полицейских и называл себя царем.

Это произошло буквально через месяц после гибели на Кутузовском проспекте инстаграмера и ютубера Саида Губденского. Спортивный BMW, которым он управлял, на огромной скорости вылетел на встречку. У Губденского и его пассажира не было шансов выжить. Картину дополнили мокрый снег и летние шины на машине блогера.

Подобное происходит в последнее время с пугающей регулярностью. Достаточно вспомнить другого блогера – Эдварда Била, отправившего в больницу водителей с Садового кольца. Он потом раскаивался и извинялся. Но искренним ли было его раскаяние, покажет только время. Ведь и Саид Губденский незадолго до своей гибели призывал подписчиков не гонять, соблюдать Правила и говорил, что сам больше не нарушает ПДД.

Увы, до сих пор система работала «по факту», по аналогии с принципом «когда убьют, тогда приходите» или «нет тела – нет дела». Чтобы привлечь известного нарушителя к ответственности, требовалась громкая, по-настоящему резонансная авария. Но вот столичная ГИБДД вдруг отчиталась о мониторинге социальных сетей. И заявила, что наказала более 150 блогеров, которые открыто демонстрировали на видео, как они нарушают Правила: одному известному персонажу блокировали контент, другого задержали после показа нарушений в Сети. Однако кардинальные сдвиги произойдут только тогда, когда такой подход станет системой, а не кампанейщиной. Когда мы начнем узнавать из новостей не только о трагедии, но и о ее последствиях для виновников. Когда СМИ перестанут уже на следующий день забывать эту новость в погоне за новым «горячим» материалом, а будут «вести» виновного на протяжении месяцев или даже лет. И начнут делать так, когда это будет востребовано обществом.

И, конечно, когда у молодых людей появятся новые цели в жизни. Более существенные, чем новый продвинутый смартфон или крутой автомобиль. Я вовсе не противник хороших машин, напротив, я их искренне люблю и получаю от езды за рулем большое удовольствие. Однако при этом понимаю, что по большому счету каждая из них – только груда железа и пластика, которая никак не может быть главной и уж тем более единственной целью в жизни. Это лишь дополнение к чему-то большему. Причем дополнение, без которого вполне можно жить долго и счастливо.

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