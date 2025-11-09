Новость номер один: очередное повышение утильсбора отложили. Ненадолго. Поэтому новость номер два: оно все-таки случится. Не с ноября, так с декабря или января. И никакие протесты общественности и доводы экспертов не помогут

Главная причина повышения утильсбора ясна: денег в бюджете не хватает, и тут все средства хороши! Это даже никто не маскирует, как год назад, разговорами о том, что такая мера заставит иностранных производителей прийти к нам и построить сборочные заводы…

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Письмо ряда производителей коммерческой техники в правительство с призывом сделать уплату утильсбора с легковых автомобилей «более честной», а то ведь ставки устанавливаются, исходя лишь из объема мотора. И производитель машины с двигателем 1,7 л мощностью 83 л.с. и престижного кроссовера (2 л, 245 л.с.) заплатят одинаково — 667 тыс. рублей (чтобы потом эту сумму включить в цену авто). А еще множество машин ввозят в страну по параллельному импорту для частников (для личного пользования), и там утильсбор вообще пустячный (3400 рублей). Так давайте в случае, если мотор имеет мощность более 160 л. с., поднимем сумму утильсбора! Частников уравняем с коммерсантами — пусть платят по полной, как дилеры, то есть в 200 раз больше. А заодно установим повышающие коэффициенты для мощных моторов (это когда более 160 л.с.), в результате чего цена на некоторые машины (включая модные электромобили и гибриды) взлетит до небес. Только утилизационный сбор на них может достигать 10 (!!!) млн рублей… Надо сказать, на базе этого письма был быстро подготовлен проект постановления правительства. Это, видимо, такой сигнал со стороны государства: нечего покупать дорогие импортные автомобили, берите то, что выпускается в стране…

Надо сказать, что проект не понравился ни рядовым автомобилистам, ни экспертам, ни экономистам. Размещенный в сети документ за считаные дни набрал порядка 130 тыс. отрицательных отзывов и… 500 — за. Вообще-то по указу президента в таком случае документ должны были отправить на доработку, но в правительстве решили иначе. По просьбе вице-премьера Мантурова вступление в силу документа Минпромторг передвинет на месяц-два. Но он будет точно!

«Сдвиг по времени» произошел, вероятно, по нескольким причинам. Первая — крайняя непопулярность этого плана, в кои веки даже прошли митинги протеста (официально разрешенные!) в Новосибирске и Владивостоке. Вторая — сейчас на пути в Россию находятся свыше 10 тыс. автомобилей, заказанных по действующим правилам. И как «обрадуются» покупатели, когда поймут, что их машина вдруг подорожала на 1–2–3 млн… Похоже, в правительстве решили не «дразнить гусей» и дать возможность получить заказанный товар. Но совсем отменить повышение утилизационного сбора — нет, ведь, по мнению авторов проекта, это может принести в казну дополнительно 30–40 млрд рублей… И вообще, по проекту бюджета на ближайшие три года, от утилизационного сбора казна должна получить свыше 4 трлн рублей. То есть деньги (гипотетические) от еще не подписанного постановления уже присутствуют в статье «доходы»…

Но тут, честно говоря, есть большие сомнения. В прошлом году, когда резко, более чем в два раза, повысили этот сбор на все автомобили, в правительстве тоже почему-то рассчитывали на «линейную» формулу: выше сбор — больше поступлений в казну. Хотя все эксперты и экономисты пророчили: так не будет, рынок с большой вероятностью провалится, а сборы упадут! Не услышали, не поверили… И вот на днях, спустя год с тех событий, министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы заявил, что в 2025 году поступления в федеральный бюджет России от утильсбора снизятся на 440 млрд рублей от плана и составят 1,1 трлн рублей. Это в лучшем случае…

Пока постараюсь прикинуть, что будет происходить после вступления в силу новых правил расчета утилизационного сбора (который, напомню, никакого отношения к утилизации не имеет, это всего лишь дополнительный разовый налог на покупку авто). Отсрочка станет не очень большой — месяц, максимум два. Но те, кто уже внес пред­оплату, чьи машины уже в пути из Китая или Кореи, успеют оформиться по старым правилам, и это снимет часть напряжения. Потом же все машины, чья мощность превышает 160 «лошадок», резко вырастут в цене. Причем как те, что привезены по параллельному импорту, так и те, что продают у нас официально. Например, популярный Geely Monjaro (2 л, 238 л. с., сейчас можно купить за 4–5 млн) подорожает примерно на 840 тыс. рублей, Toyota RAV4 (2 л, 171 л.с., сейчас цена в Москве 3,7–4,7 млн) — на 750 тыс. рублей, Land Cruiser и внедорожники с двигателями объемом более 3 л — на 2,5 млн рублей. Электромобили и гибриды подорожают на 1,5–3 млн рублей. Понятно, что желающих купить эти автомобили не прибавится…

