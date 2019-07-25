В России вновь начал расти рынок мотоциклов. Передвигаться на двухколесных транспортных средствах становится удобнее и выгоднее из-за бесплатной парковки, экономии топлива и возможности объезжать пробки. Вопрос лишь в проблеме под названием «дороги» да в скоротечности сезона

Нынешнее лето для российских байкеров обещает быть приятным: продажи мотоциклов после падения в кризис резко пошли вверх. Согласно прогнозам, по итогам 2019 года в стране будет продано в общей сложности порядка 15 тыс. новых мотоциклов, что на 60% больше, чем годом ранее (см. график). С чем связан очередной всплеск спроса на двухколесные транспортные средства?

Экономично, быстро, модно

По словам участников рынка, рост популярности мототехники (особенно в крупных городах) происходит из-за повышения цен на парковки для автомобилей. На своей машине ездить сегодня в центр, например Москвы, получается накладно, если необходимо хотя бы на пару часов оставлять ее на стоянке, не говоря уж о парковке на полный рабочий день. А вот стоянка мотоцикла до сих пор в столице официально бесплатна, поэтому на байке можно без проблем ездить на работу или деловые встречи, не тратя денег и времени на поиски парковочного места.

Другая причина роста спроса – возможность избежать толкотни в дорожных пробках: опытный байкер легко объезжает транспортные заторы в мегаполисе, существенно сокращая время своего передвижения. Еще один важный момент состоит в том, что мотоцикл является весьма экономичным транспортом с точки зрения расхода топлива, а значит, ездить на нем выгодно, особенно на фоне увеличивающихся цен на бензин.

Кроме того, все чаще люди предпочитают использовать мотоцикл не только в качестве средства передвижения, но и для путешествий. «Одно дело, когда ты сидишь в железной коробке автомобиля, и совсем другое, когда в процессе езды вдыхаешь полной грудью воздух где-нибудь в горах или у моря», – утверждают поклонники такого способа покорять пространства. На мотоцикле можно достичь гораздо больше труднодоступных мест, чем на автомобиле.

Наконец, иметь мотоцикл становится модным: сверкающий хромовыми деталями байк – это атрибут имиджа успешного человека с активной жизненной позицией. К тому же мотоцикл давно сформировал особую субкультуру, став частью которой вы сможете проводить досуг в компании единомышленников.

Однако есть у мотоциклетного движения в России и серьезные сдерживающие факторы. Первый из них – безопасность. По статистике, ездить на мотоцикле по российским дорогам в 70(!) раз опаснее, чем в машине. Связано это как с традиционной российской проблемой качества дорог, так и с низкой культурой вож­дения, которая нередко становится причиной печальных инцидентов с участием байкеров. Вторая помеха для отечественных байкеров уже от людей не зависит: речь о недружественном для них российском климате, из-за которого комфортно передвигаться без крыши над головой удается лишь считаные месяцы в году.

Выбор ширится

Тем не менее спрос на мототехнику в стране растет, а он, как известно, рождает предложение. В результате в продаже появляется все больше разных моделей, да и цены на них уже не отпугивают. В нынешнем сезоне их диапазон на новые мотоциклы очень широк – от 30 тыс. до 4 млн рублей. Во многом стоимость байка зависит от его главной технической характеристики – объема двигателя. Двухколесные транспортные средства с объемом мотора до 50 см³ считаются мопедами, а модели с агрегатами от 50 до 200 см³ – это уже самые доступные легкие мотоциклы (в среднем от 30 до 300 тыс. руб­лей). Дороже (от 300 тыс. до 1 млн рублей) предлагаются средние мотоциклы с силовыми агрегатами 200–500 см³, а все, что выше, это уже тяжелые байки самой высокой ценовой категории.

Что же касается конкретных марок и производителей, то здесь на российском рынке тоже большое разнообразие. Причем в списке популярных брендов числятся как широко известные производители, так и малознакомые, особенно для неспециалистов. Согласно статистике, лидером по продаже новых байков в России является BMW: по данным агентства «Автостат», в 2018 году в стране было продано 1,8 тыс. двухколесных машин этой марки, что на 23% больше, чем в 2017-м, а в целом баварский бренд занимает 20% российского рынка новых мотоциклов. Стоит отметить, что BMW необязательно очень дорогие мотоциклы, цены на модели этой марки начинаются от 380 тыс. рублей – за такую сумму, к примеру, можно купить модель G310GS со скромным 1-цилиндровым мотором объемом 313 см³ мощностью 34 л.с. В среднем же спортивные мотоциклы BMW класса «суперспорт» стоят 1,4 млн рублей, эндуро – 755 тыс. – 1,3 млн, а солидные комфортные туреры вроде K1600GT – 1,7 млн рублей.

Второе место на отечественном моторынке занимает российский производитель Racer, который под этой маркой в Барнауле выпускает из китайских, японских и прочих комплектующих мотоциклы разных типов. Модели Racer присутствуют в нижнем ценовом сегменте и конкурируют со множеством китайских марок (Lifan, Zongshen, Qinqqi и др.), однако выигрывают по стоимости: например, модель Trophy RC110N с мотором в 110 «кубиков» (мощность 7,8 л.с.) можно купить всего за 45 тыс. рублей. Само собой, такой мотоцикл высокой динамикой и прочими характеристиками не порадует, поэтому более скоростное передвижение обеспечит модель подороже – RC250XZR с мотором в 270 см³ и мощностью 26 л.с., которую предлагают уже за 135 тыс. рублей.

Третье место по продажам в России ныне принадлежит новичку – бренду Bajaj из Индии. В этой стране рынок мотоциклов на сегодня один из самых больших в мире, и техника оттуда активно проникает в другие регионы.

Четвертую же позицию в списке самых продаваемых новых мотоциклов в РФ сумел сохранить легендарный американский Harley-Davidson (893 шт., +39,1%), вслед за которым расположилась японская Yamaha (659 шт., +52,9%). Далее в первую десятку вошли Honda, Kawasaki, KTM, Triumph и Ducati (см. таблицу).

А что на «вторичке»?

Бурно растет и российский рынок мотоциклов с пробегом. По данным Аналитического агентства «Автостат», его объем по результатам первого квартала 2019 года составил 7,2 тыс. единиц, что на 45% больше, нежели годом ранее.

Здесь тон задают уже признанные авторитеты: согласно исследованию, четыре первых места в рейтинге занимают японские бренды – Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, на которые суммарно приходится около 60% рынка. Лидирует с большим отрывом Honda (перепродажи машин этой марки составили 1,7 тыс. единиц, +47,7% по сравнению с первым кварталом 2018 года). На втором месте Yamaha (1,2 тыс. шт.), реализация подержанной мототехники которой выросла на 60,2%. Мотоциклы Suzuki были перепроданы в количестве 771 шт. (+45,5%), Kawasaki – 557 единиц (+57,8%). Замкнул пятерку лидеров BMW (518 шт., +71%). В десятку самых популярных подержанных мотоциклов также попали российские «Урал» и «Иж» (на 6-м и 9-м местах соответственно), а также американский Harley-Davidson, российский Stels и чешская Jawa.

Любопытны цифры и по динамике цен на вторичном рынке мототехники. По данным портала Avito.ru, средняя цена подержанного мотоцикла в России составляет 169 тыс. руб­лей, причем за год удорожание составило только 1%. Дешевле всего среднестатистический мотоцикл можно купить в Ульяновске (129 тыс. руб­лей), а больше всего за него придется отдать в Москве (272 тыс. рублей). Наиболее часто упоминаемым в объявлениях о продаже мотоциклом в России является Honda, которая продается в среднем за 247 тыс. руб­лей (первое место по спросу в 14 городах). В пяти городах лидером стала Yamaha, в двух – Kawasaki, в Волгограде – Suzuki, а в Барнауле – Racer.

Судя по всему, в ближайшее время российский рынок мотоциклов продолжит развиваться, чему должно способствовать улучшение качества дорожной инфраструктуры, а также «затягивание гаек» по отношению к автомобилистам (к примеру, вслед за столицей уже и в Московской области вводятся платные парковки для машин). Также поклонники этого вида транспорта осторожно констатируют, что общая культура вождения пусть медленно, но все же повышается, и, как в Европе, водители машин относятся к мотоциклистам теперь более внимательно.