Эта история произошла в то время, когда Тверская звалась улицей Горького, на месте сверкающего огнями «Интерконтиненталя» скучала гостиница «Минск», а движение по самой известной улице столицы не знало пробок и перекрывалось только в дни народных гуляний

Несмотря на окружающую идиллию, дорожно-транспортные происшествия в столице случались.

– Можешь подъехать к гостинице «Минск» на Горького? У меня проблемы с машиной, – узнал я в трубке упавший голос своего приятеля, купившего недавно шести­летний «запорожец».

Отказать Виталию я не мог и через полчаса с набором инструментов, металлическим тросом (капроновых тогда еще не знали) припарковался в Дегтярном переулке, на задворках означенной гостиницы. Представшая моему взору картина была печальна. Разбитые фары, подфарники, помятые бампер, передняя панель и подломленный капот обещали не самый дешевый и скорый ремонт.

– И как же это тебя угораздило? – поинтересовался я.

– Понимаешь, фактически во всем виноват он. – Виталий кивнул в сторону шумящей улицы.

– Кто он?

– Гаишник. Если бы не он, я отделался бы легким испугом.

И Виталий рассказал как было дело:

–Поднимаюсь по Горького от Долгорукого, впереди таксист едет. Держу дистанцию метров пятнадцать – скорость небольшая. Вдруг перед таксистом какой-то идиот решил дорогу перебежать к Музею Революции. Таксист остановился как вкопанный. И я по тормозам – педаль в пол уходит, а замедления почти никакого. Машинально дернул ручник, но таксиста все-таки коснулся. Тот вышел, посмотрел на бампер – все цело. Смахнул пыль с резиновой накладки и говорит:

– Ерунда, вот у тебя немного номер погнулся. Разъезжаемся подобру-поздорову? У меня план горит.

Но разъехаться подобру-поздорову не успели. Откуда ни возьмись является гаишник и ну махать палкой, чтобы мы припарковались у тротуара для выяс­нения обстоятельств. У них ведь тоже свой план по нарушителям имеется, а тут на его глазах какая-никакая аварийная ситуация разыгралась.

Гаишник придержал движение по первому ряду, чтобы нас пропустили. Таксист в раздражении, что его задерживают без причин на ровном месте, рванул с пробуксовкой и также резко на юз затормозил у бордюра, куда ему указал работник ГАИ.

Теперь автоинспектор тыкал жезлом в меня, приказывая встать за желтой «Волгой»-такси. Никогда не забуду этот властный жест! Пытаясь показать расторопность и законопослушность, я повиновался полосатой палке. Ну почему в этот момент никто не вразумил меня, что на неисправной машине поступать так если не опасно, то по крайней мере опрометчиво! Но увы, увы, увы…

Мотор взревел – вы, возможно, когда нибудь слышали как надрывается тридцатисильный движок «запорожца» – поворот руля, тормоз… Тормоза нет! Ручник! Как я рванул этот ручник перед стремительно надвигающимися на меня черными шашечками желтого таксомотора! Что-то хрустнуло, рычаг в моей правой руке обмяк и бессильно застыл в вертикальном положении. Машину тряхнуло — мой ЗАЗ-966 впечатался в задок «двадцатьчетверки».

– Ладно, нужно как-то добираться до гаража, – Виталий с надеждой посмотрел мне в глаза.

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