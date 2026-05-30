Нужно ли отменять порог за превышение скорости?

Приз за лучший первоапрельский розыгрыш в этом году нужно вручить автору вброшенного в Сеть сообщения: с 1 апреля отменяется нештрафуемый порог за превышение скорости на 20 км/ч

Те, кто за рулем, понимают, о чем речь, для остальных — история вопроса такова. До осени 2013 года в России действовал штраф за превышение скорости на 10 км/ч, он составлял 100 рублей. Но с 6 сентября 2013 года законодательство изменилось, минимальным нарушением стало превышение разрешенной скорости на 20–40 км/ч. За что полагался штраф уже в 500 рублей. А все, что до 20 км/ч, просто не считалось.

Причин послабления тогда называли несколько. Во-пер­вых, погрешность оборудования — стационарные камеры в то время не отличались точностью измерений. Много шума наделал случай, когда водитель, кажется, «Жигулей-шестерки» получил штраф за скорость в триста с лишним км/ч. Переносные «спидганы», которыми гаишники замеряли скорость проезжающих мимо машин, тоже частенько были настроены не в пользу водителей, завышая показания. Наконец, дорожные знаки нередко устанавливали не по ГОСТу, который требовал снижать ее постепенно, с шагом в 20 км/ч. В результате даже добросовестный водитель просто физически не успевал отреагировать на резкий переход, скажем, от 90 к 40 км/ч. И налетал на штраф.

Чтобы уменьшить количество спорных случаев, и был принят закон о нештрафуемых 20 км/ч.

Но, как пишут в романах, прошли годы. Камеры, замеряющие скорость, теперь большей частью стационарные, и к их точности претензий как будто не слышно. Знаки вроде тоже ставят как положено — «90» — «70» — «50». А каждый водитель научился совершенно автоматически держать в голове нехитрую арифметику: читаешь на знаке «60», значит, смело можно ехать со скоростью 78 км/ч. Написано «90» — читай «108». Видишь на М-11 или на М-4 знак «130» — смело устанавливай круиз-контроль на 148 км/ч. И теперь вся эта прекрасная картина должна была пойти прахом…

Но вот 1 апреля наступило, и ничего не изменилось, новость об отмене нештрафуемого порога в 20 км/ч оказалась фейковой. ГАИ официально разъяснила, что ничего подобного не планируется. И вроде бы даже оказалось, что это чуть ли не вирусная рекламная акция какого-то сайта, торгующего автомобильными радарами. В общем, успокойтесь граждане, расходимся.

Ура? Вроде бы да, сам, когда узнал, выдохнул с облегчением. Хотя вообще-то, если вдуматься, нештрафуемые «плюс 20 км/ч» — чистый абсурд. Есть такой сетевой мем — «это вообще законно?» Как такое возможно, чтобы писаная норма закона была, но на практике ее соблюдение не являлось обязательным? Тогда ведь можно, например, фактическое время продажи спиртного увеличить на два часа в обе стороны. Или возраст его покупателей снизить на два года. Почему нет? Да, вообще-то разрешено с 18 лет, но, если с 16, тоже ничего — нештрафуемый порог.

Есть известный анекдот: в каком аду лучше оказаться — в русском или немецком? В русском, конечно. Почему? Потому что в русском то дрова не подвезли, то у чертей пересменка. По известному высказыванию, которое приписывается рязанскому вице-губернатору Михаилу Салтыкову-Щедрину, по совместительству — великому русскому сатирику: «Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения».

Нештрафуемые плюс 20 км/ч — это на первый взгляд хорошо, пространство для маневра увеличивается. Но как быть с тем, что их существование размывает, девальвирует само понятие закона, нормы, правил? Потому что если «вооб­ще-то нельзя, но на самом деле можно», это значит, что норма закона устарела, его пора менять — в сторону большей свободы. Допустимый порог превышения скорости должен быть 0 км/ч. Только и на знаках тогда должны быть указаны реальные величины разрешенной скорости, а не взятые словно с потолка или из прошлого века.

Правда, придется тогда усиливать ответственность за нарушение правил, равную для всех. С чем у нас традиционно проблемы. Вспомним, одним из требований диссидентов 1970 х к Советской власти было — «соблюдайте вашу Конституцию». Которое воспринималось этой властью как совершенно антигосударственное.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора