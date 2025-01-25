Выбор зимних шин между шипованными и фрикционными для многих из нас сродни выбору между блондинками и брюнетками
Шипы дают чуть больше зацепа практически в любых условиях, но их главным недостатком является акустический дискомфорт. Зима в принципе не самое комфортное время года, поэтому так или иначе придется мириться с шумом или менее цепкими колесами. Недавно я провел опрос среди своих подписчиков и выяснил, что в среднем двое из трех выбирают шипы. Хотя мне лично больше нравятся фрикционки, но сегодня не об этом.
Вместе с мировыми автопроизводителями почти три года назад нас также в значительной степени оставили и производители шин. У них тоже была масса собственных заводов, которые обеспечивали не только внутренний рынок, но и работали на экспорт. Напомню, что производство резины — это очень энергоемкий процесс, а вот их транспортировка относительно простая, в отличие от готовых машин.
Разумеется, восточные партнеры нам помогли, на смену привычным брендам пришла целая россыпь для нас пока еще noname-марок. Уверен, среди них точно есть хорошие компании, которые производят качественные шины. Я не хочу ругать их заочно, но процедуру независимых шинных тестов сейчас никто не проводит, а проверять десяток разных шин на себе мне тоже не хочется. Причем, видя, как быстро развиваются китайцы, нельзя не задуматься о том, что, проведи мы тесты сегодня, через два года их результаты не будут стоить ничего. Поскольку существующие производители, скорее всего, полностью изменят линейки, а кроме того, появится еще несколько десятков новых марок, а мы еще и старые-то не запомнили.
Не стоит списывать со счетов и исконные отечественные шинные заводы, они работали и работают, и это здорово. Но ведь не все хотят пересаживаться на LADA, так же и с шинами. К тому же у российских компаний не всегда широкий ассортимент типоразмеров, а покупать вместо 20 дюймовых дисков «18 е», уверен, многие не согласятся, да и не на всех машинах это возможно. А китайские автопроизводители очень часто навязывают нам огромные колесные диски даже на относительно простые и легкие машины. Зачем и кому это нужно, мне неведомо, но факт остается фактом.
И вот, уже почти отчаявшись найти себе новые качественные проверенные колеса, мы с вами добрались до самой сути. Люди, не погруженные в пучину отечественного рынка автокомпонентов, приготовьтесь! На фоне почти полного прекращения поставок к нам автомобилей мировых брендов у нас остались как минимум два с половиной крупных международных производителя шин. Не сочтите это за рекламу, но у нас продолжают работать заводы Pirelli и Yokohama, а также практически в неизменном виде к нам вернулись шины Nokian, хотя теперь они продвигаются под собственным брендом Ikon. Причем сохранив все ноу-хау материнской компании, пресс-формы и даже уникальные шипы сразу двух типов в одном колесе.
Опустим юридические тонкости и лазейки, которые каждая из компаний смогла найти, но, даже выбирая сегодня исключительно между китайскими и российскими автомобилями, мы можем позволить себе купить шины именитых брендов отечественного производства, и это прекрасная новость. В то же время нет никаких сомнений, что китайская экспансия на наш шинный рынок двинется с не меньшей силой, нежели это происходит в сегменте автомобилей, и, надеюсь, через несколько лет мы наверняка сможем различать китайские шинные бренды. Но и сегодня выбор у нас есть, а значит, будет на чем кататься, весело и безопасно.
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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