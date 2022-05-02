В последние теплые дни прошлого года компания Michelin презентовала пятое поколение шины Pilot Sport, представив сразу две версии – для машин с традиционными двигателями и электрокаров. Бонусом стал тест-путешествие по Чечне на обновленной туринговой модели Primacy 4+

Компания Michelin настоятельно позиционирует себя не только как высокотехнологичного, но и социально ответственного производителя. Поэтому рассказ о новых шинах начался с темы снижения вредных выбросов, заботы об экологии и, разумеется, безопасности. И это не общие слова, а действительно заложенные в конструкцию шин функцио­нальные особенности.

Модели серии Pilot Sport предназначены для мощных легковых автомобилей со спортивными повадками. Да и спорткарам они придутся впору, если ездить по дорогам общего пользования. Специалисты выяснили, что потенциальные владельцы ждут от таких шин подчеркнуто уверенного сцепления на высокой скорости и в поворотах, быстрых и точных реакций на руление и отличной тормозной динамки, особенно на мокром покрытии.

Прежде всего разработчики уделили внимание стабильности формы пятна контакта и равномерному распределению давления в нем. Для этого под протектором расположили гибридный слой из арамида и нейлона с очень высокой плотностью сечения нитей (технология Dymanic Response), а также поработали над остальными элементами внутренней конструкции шины, назвав эту модифицированную архитектуру MaxTouch Construction.

Асимметричный рисунок протектора Michelin Pilot Sport 5 содержит все привычные для шин этого класса элементы: массивную наружную плечевую зону, жесткие продольные ребра в центре, развитый негативный профиль с внутренней стороны и широкие водоотводные каналы. На дне отдельных каналов для визуального эффекта расположен рифленый поперечный рисунок, хотя функциональной нагрузки он не несет. Говоря о дизайнерских изысках, надо отметить и тиснение на боковинах – «бархатное» на вид и на ощупь. Подробный состав новой резиновой смеси нам не раскрыли, но намекнули, что включили в нее эластомеры, которые создают оптимальный баланс сцепления и высокой ходимости.

Одновременно французские шинники представили специальную версию для электромобилей Michelin Pilot Sport EV. Как правило, электрокары тяжелее аналогов с ДВС, у них иное распределение масс, высокий крутящий момент с первых секунд движения и низкий уровень собственного шума, при котором шорох шин особенно заметен. Поэтому в конструкцию EV-модели внесли дополнительные элементы. Так, асимметричный протектор, схожий с шиной Pilot Sport 5, сделали более плотным и гладким, а резиновой смеси добавили упругости, что в сумме снизило сопротивление качению (для тяжелого автомобиля это серьезное подспорье). Пятно контакта оптимизировали по той же технологии MaxTouch Construction, а под протектор добавили звукопоглощающий полиуретановый слой.

Уверенность не сотрешь

Отточенной управляемостью и быстрыми реакциями новых спортивных шин в наше время мало кого удивишь, и потому в Michelin сделали акцент не только на этих свойствах, но и на том, как Pilot Sport 5 сохраняет их в долгой повседневной эксплуатации. Поэтому в тесте приняли участие не только новые модели, включая конкурентов, но и специально изношенные дебютанты.

Особенно показательным стал тест тормозных свойств на водяной пленке. Результаты фиксировались аппаратурой, участников было много, и каждому давали по три попытки на каждой шине. Если взять репрезентативную середину результатов, то оказалось, что не только новые Pilot Sport 5 заметно оторвались от конкурента (весьма достойного, к слову), но даже ее истертые экземпляры показали чуть лучший результат. И в этом особая философия безопасности от Michelin – уверенность в сцеплении и тормозных свойствах шин в течение всего срока их эксплуатации.

Долго и бесшумно

Помимо новинок компания продемонстрировала обновленную модель Michelin Primacy 4+. Линейку Primacy формально следует отнести к туринговым шинам, то есть к универсальной резине на каждый день, на деле же эта серия (в том числе ее четвертое поколение) демонстрирует очень высокие характеристики – одни из лучших в классе. И ведет себя на дороге, пожалуй, лучше, чем некоторые шины класса «спорт+комфорт» от менее именитых производителей.

«Плюс» в названии шины означает, что она сохранила основные элементы конструкции и рисунок асимметричного протектора «четвертой» модели, но каркас несколько модернизирован, чтобы лучше распределять давление воздуха внутри и оптимизировать распределение масс в пятне контакта. Резиновая смесь за счет эластомеров нового поколения позволила увеличить и без того внушительные показатели износостойкости.

Тест Michelin Primacy 4+ проходил на дорогах общего пользования – как в городах, так и за их пределами, включая грунтовку высоко в горах. Асфальтовая часть не преподнесла сюрпризов, поскольку качество дорог в республике оказалось стабильно высоким и приятно удивило, равно как и дисциплина води­телей, – они строго следуют указателям скорости, особенно возле школ и больниц, а потому мы тоже не стремились показать азартную езду. Зато свежий воздух так и требовал опустить боковые стекла, и здесь раскрылось одно из важных достоинств шины – она очень тихая. И по аэродинамическим шумам, и по ударам блоков о дорогу, и на асфальте, и на каменистой или щебеночной грунтовке… Словом, в своем сегменте по характеристикам управляемости, комфорта и ходимости обновленная «четверка» осталась одним из наиболее привлекательных вариантов.