Российский рынок автомобильных шин продолжает развиваться. Потребителям предлагается выбор из трех ключевых сегментов — модели, выпускаемые отечественными производителями, а также иностранными компаниями, которые не ушли с российского рынка. Помимо этого, растет сегмент импортируемых шин, и прежде всего из Китая
Рынок летних шин в России восстанавливается после спада 2022–2023 годов. По данным ЦРПТ (оператора системы маркировки «Честный знак»), производство шин для легковых автомобилей в РФ в 2024 году выросло на 13% относительно результатов предыдущего года (до 34,6 млн шт.). Из них особенно увеличился выпуск летних шин, который вырос на 21,4% (до 14,67 млн шт.). Сегмент зимней «резины» растет скромнее — выпуск зимних ошипованных покрышек повысился только на 8% до 12,83 млн шт., зимних нешипованных — на 2,3% до 5,02 млн шт., всесезонных — на 11,4% до 1,37 млн шт.
Практические все шинные заводы ушедших иностранных компаний в РФ перезапущены, и в этом году они предлагают широкий выбор.
Cordiant Comfort 2. Комфорт и безопасность в городских условиях — основа этой шины, созданной для компактных автомобилей и микроавтобусов. Она идеально подходит для ежедневных задач. Сцепление остается стабильным на сухих и мокрых дорогах, торможение — точным, а контроль в поворотах надежным, при этом шум не досаждает даже в долгих поездках. Асимметричный протектор с тремя сплошными ребрами держит прямую, а широкие каналы убирают воду, защищая от аквапланирования. Ламели усиливают контакт на влажной дороге. Двухслойный протектор сочетает мягкий верхний слой для плавности хода и жесткий нижний — для надежности. Резиновая смесь доработана в целях экономии топлива и увеличения срока службы. Шину предлагают в размерах от 175/70 R13 до 235/55 R17 — всего 41 вариант. Индекс скорости: H — V (до 240 км/ч).
Torero MP47. Эта шина разработана для компактных и средних легковых автомобилей, сочетая динамику и безопасность. Она уверенно справляется с нагрузками активного вождения, оставаясь надежной в самых разных условиях. На сухих и мокрых дорогах шина обеспечивает стабильное сцепление, точное торможение и высокую устойчивость в поворотах. При этом она радует низким уровнем шума и равномерным износом, что делает поездки комфортными даже на долгие расстояния. Асимметричный протектор с V-образными каналами быстро отводит воду, снижая риск аквапланирования, а жесткие плечевые зоны и центральное ребро усиливают боковую устойчивость и точность управления.
Резиновая смесь подобрана так, чтобы повысить износостойкость и снизить сопротивление качению. В моделях меньших размеров двойное центральное ребро дополнительно улучшает контроль на скорости. Покрышку выпускают в размерах от 185/60 R14 до 225/55 R17 — всего 19 вариантов. Индекс скорости: H — V (до 240 км/ч).
Ikon Autograph Ultra 2. Эта шина премиум-класса, созданная для мощных спортивных автомобилей, унаследовала черты Nokian Tyres Hakka Black 2. Водителям, ценящим активный стиль, она обещает точное управление и устойчивость в сложных условиях, особенно на мокрых трассах. Сильными сторонами модели являются уверенное сцепление и комфорт. Шина надежно держит траекторию на высоких скоростях и противостоит аквапланированию благодаря продуманной системе отвода воды. Асимметричный протектор с глубокими канавками на центральных ребрах, рассчитанных на компьютере, быстро направляет воду в широкие продольные каналы. При этом долговечность сочетается здесь с минимальным шумом, что делает шину отличным выбором для дальних поездок, а закрытые плечевые зоны гасят резонанс, улучшая управляемость. Концепция активного сцепления включает усиленный каркас. Резиновая смесь с сетчатой структурой доработана для лучшего контакта с дорогой и высокой износостойкости. Модель выпускают в размерах от 205/55 R16 до 275/40 R20 — всего 27 вариантов. Индекс скорости: V — Y (до 300 км/ч).
Nordman SX3. Эволюция Nokian Tyres Nordman SX3 привела к появлению этой шины среднего класса, рассчитанной на семейные автомобили. Ее задача — обеспечить надежность и комфорт на повседневных маршрутах. Сбалансированные качества проявляются в устойчивости к износу и цепкости на мокром асфальте. Управление остается плавным, поведение уверенным как на сухих дорогах, так и в дождь, а шум не досаждает даже в долгих поездках. Протектор с расширяющимися канавками минимизирует аквапланирование, направляя воду в стороны, тогда как центральные ребра с тонкими ламелями гарантируют стабильность на разном покрытии. Плотная структура резины улучшает отклики на руление. Резиновая смесь отличается долгим сроком службы, ее адаптировали к перепадам температур и некачественным дорогам, а прочный каркас от Ikon Tyres добавляет надежности на сложных трассах. Шину предлагают в размерах от 155/70 R13 до 215/60 R16 — всего 23 варианта. Индекс скорости: T — H (до 210 км/ч).
Viatti Strada Asimmetrico V-130. Эта российская шина разработана для городских дорог и трасс с твердым покрытием, ее адаптировали под легковые автомобили с целью обеспечения стабильности и контроля в движении. Сцепление остается уверенным на сухом и мокром асфальте, торможение — точным, а повороты под надежным контролем, при этом шум сохраняется на низком уровне. Шина противостоит аквапланированию благодаря асимметричному протектору с тремя глубокими каналами, которые быстро выводят воду. Жесткие ребра в центре и по краям поддерживают курсовую устойчивость, а ламели улучшают контакт с дорогой. Технология переменной жесткости боковин повышает амортизацию и управляемость. Резиновая смесь усилена для высокой износостойкости и экономии топлива. Покрышку предлагают в размерах от 175/70 R13 до 225/55 R18 — всего 23 варианта. Индекс скорости: H — V (до 240 км/ч).
Ряд иностранных шинных компаний продолжают выпускать в РФ шины под своими брендами.
Formula Energy. Эта шина от Pirelli под брендом Formula ориентирована на легковые автомобили среднего класса. Ее преимущества — комфорт и безопасность при ежедневных поездках по городским дорогам и скоростным трассам. Износостойкость резины сочетается со стабильным поведением. Шина обеспечивает уверенное сцепление на сухих и мокрых покрытиях, плавное торможение и устойчивость в поворотах, сохраняя низкий уровень шума для комфорта на дальних маршрутах. Асимметричный протектор с тремя широкими каналами быстро убирает воду, снижая риск аквапланирования, а жесткие центральные ребра и ламели усиливают точность управления и контакт на влажной дороге. Инженеры снизили вес каркаса, чтобы уменьшить сопротивление качению и расход топлива. Резиновая смесь, дополненная силикой, гарантирует равномерный износ и надежность. Покрышку выпускают в размерах от 155/70 R13 до 235/60 R18 — всего 43 варианта. Индекс скорости: T — Y (до 300 км/ч).
Yokohama BluEarth-Es ES32. Эту шину среди моделей для городских автомобилей выделяет топливная экономичность. Высокая практичность раскрывается в ежедневных поездках по асфальту. Стабильное сцепление японской модели на мокрой и сухой дороге дополняется точным торможением и уверенностью в поворотах, при этом шум снижен, а износ подчеркнуто равномерен, что продлевает срок службы покрышки. Асимметричный протектор с тремя широкими каналами предотвращает аквапланирование, быстро выводя воду, а сдвоенное центральное ребро и перпендикулярные канавки в плечах обеспечивают курсовую устойчивость и маневренность. Смесь Nano Blend Compound с апельсиновым маслом гарантирует баланс сцепления, износостойкости и низкого сопротивления качению. Широкий профиль усиливает контакт с дорогой и ходимость. Модель доступна в размерах от 155/65 R13 до 225/55 R17 — всего 38 вариантов. Индекс скорости: T — V (до 240 км/ч).
Между тем на российский рынок продолжаются поставки автомобильных шин из других стран, прежде всего из Китая.
Sailun Atrezzo Elite. Управляемость и сцепление — ключевые черты этой универсальной шины от крупного китайского бренда. Она предназначена для легковых автомобилей среднего класса. Надежный контакт с дорогой на сухих и мокрых покрытиях сочетается со стабильным торможением и точным прохождением поворотов, при этом шум остается низким, а износ равномерным, что увеличивает ходимость. Асимметричный протектор с четырьмя широкими каналами убирает воду из пятна контакта, снижая риск аквапланирования, а наружные блоки и ламели на внутренних элементах усиливают устойчивость и сцепление. Смесь, дополненная силикой, повышает эластичность и долговечность, а укрепленная внутренняя конструкция снижает сопротивление качению. Шину выпускают в размерах от 185/55 R14 до 225/60 R18 — всего 68 вариантов. Индекс скорости: H — V (до 240 км/ч).
Triangle EffeXSport TH202. Спортивные автомобили и кроссоверы вдохновили создателя этой шины от известного китайского производителя, где в приоритете динамика и управление. Она готова к высоким нагрузкам на дороге. Надежное сцепление сохраняется на сухих и мокрых покрытиях, торможение остается стабильным, а устойчивость на скорости — высокой, при этом шум минимален, а износ равномерен. Асимметричный протектор с четырьмя каналами эффективно выводит воду, снижая риск аквапланирования. Жесткие блоки в плечах усиливают устойчивость, а ребра с ламелями улучшают контакт с дорогой. Резиновая смесь с высокой плотностью связей обеспечивает износостойкость и снижает сопротивление качению. Усиленный каркас стабилизирует маневры на скорости. Модель доступна в размерах от 195/50 R15 до 275/45 R20 — всего 73 варианта. Индекс скорости: V — Y (до 300 км/ч).
Но не только китайские шины поступают на российский рынок, потребитель может найти также модели из других стран.
Laufenn S Fit EQ LK01. Точность управления и комфорт отличают эту южнокорейскую шину, разработанную для автомобилей среднего и премиум-класса. Она рассчитана на активное использование в разных условиях. Надежное сцепление сохраняется на сухих и мокрых дорогах, торможение остается стабильным, а уверенность на высоких скоростях сочетается с низким уровнем шума. Асимметричный протектор с четырьмя глубокими каналами эффективно выводит воду, снижая риск аквапланирования. Жесткие ребра в центре держат курс, а ламели усиливают контакт на влажной дороге. Технология Hydro-Flow оптимизирует дренаж и сцепление. Резиновая смесь с силикой обеспечивает долговечность и снижает сопротивление качению. Модель выпускают в размерах от 165/60 R14 до 245/45 R18 — всего 47 вариантов. Индекс скорости: H – Y (до 300 км/ч).
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