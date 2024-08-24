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Правила для всех

«А какое давление должно быть?» — спрашивает она. Знакомая вышла утром из дома, чтобы ехать на работу, а заднее колесо спущено. Шиномонтаж буквально за углом, компрессор есть в багажнике. Но вот она звонит — чтобы узнать, сколько атмосфер должно быть в шинах ее автомобиля

Тут важно понимать, что это человек, который прекрасно водит машину не один десяток лет. Но, оказывается, про табличку на левой центральной стойке ее машины, с нужными цифрами, даже не слышала. Да и вообще, как устроен автомобиль в целом, не знает. Потому что много лет назад в автошколе ее этому каким-то удивительным образом не научили. Водить — да, а понимать, почему автомобиль на дороге ведет себя именно так, а не иначе, просто из-за того, что так работают его системы, видеть причинно-следственную связь — нет.

И самое главное, что она прекрасно обходится без этих знаний.

Это не крик души сексиста и женоненавистника, как можно подумать, пол водителя в нашей истории вообще не важен. И также это не набивший оскомину вселенский плач о том, что вот, дескать, раньше были водители с большой буквы, которые коробку передач на обочине могли, если надо, сами поменять, а теперь так, «наездники», которым даже омывайку в бачок заправщики на бензоколонках наливают.

Нет, все куда интереснее.

Меняются и водители, и автомобили, кто вслед за кем, понять трудно, да это сейчас и неважно. А важно то, что, если машины, как в последнее время принято говорить, действительно все больше становятся «гаджетами на колесах», стоит ли людей, которые ими управляют, презрительно называть пользователями? Нет, не так: называть-то стоит, а пренебрежительно — нет.

Правда в том, что раньше каждый водитель в самом деле был обязан являться «универсальным солдатом». Немного слесарем, немного электриком, немного аккумуляторщиком — надеяться в случае чего на дороге можно было только на себя. Да и сами машины этого постоянно требовали — тут подлить, там смазать, тут подкрутить, там отрегулировать. А ведь управление автомобилем, как мы помним из статьи 1079 Гражданского кодекса, — это использование транспортного средства, связанное с повышенной опасностью для окружающих.

Но сегодня машины совсем не те, что раньше. То, что было обязанностью человека, теперь – предмет заботы электронных помощников, систем безопасности. Не нужно перед каждой поездкой проверять давление в шинах, как того требовал регламент еще недавно: приборная панель сама покажет, сколько атмосфер в каждой шине, а при опасном падении давления предупредит изменением цвета или звуковым сигналом. И не за горами, я уверен, время, когда автомобиль со спущенной шиной просто откажется трогаться с места, как он уже сейчас делает это, если не застегнуть ремень безопасности.

Машины становятся все более технологически сложными, но при этом все более простыми в использовании. Они сами движутся по выбранной полосе, разгоняются и тормозят вместе с потоком, уберегают водителей от ошибок и случайных столкновений на парковке. Автомобиль понемногу превращается в бытовой прибор, сетуют петролхеды. И у нового поколения водителей отношение к нему соответствующее, пользователи каршеринга подтвердят. А если так, то не логично ли будет рано или поздно упростить допуск к управлению автомобилем и правила его использования? Я говорю об экзаменах в ГАИ и о ПДД. Зачем пользователю, например, знать, что минимальная глубина протектора летней шины — 1,6 мм, а зимней — 4 мм. А если статус машины низводится до уровня бытового прибора, то дальше просто включается логика: мы ведь не сдаем сложный профессиональный экзамен на право пользоваться, ну я не знаю, электромясорубкой? Которая тоже потенциально опасна, если совать в нее пальцы.

Получается, рано или поздно ПДД будут выглядеть, примерно как наглядный набор картинок, с минимумом слов. Вроде инструкции по сборке стола из IKEA или даже еще проще — предельно логично, доступно каждому и интуитивно понятно.

Надеюсь, я этого не увижу.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

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