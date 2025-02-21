Российский производитель шин Ikon Tyres представил на тест свои последние модели зимних шипованных и фрикционных шин. Смогла ли теперь уже российская компания сохранить высокое качество продукции, заложенное финнами?

441 километр проехали участники мероприятия Ikon Snow Challenge по маршруту Мурманск — Териберка, а также выполнили ряд упражнений на специальном полигоне с целью испытания шипованных шин Ikon Autograph Ice 9 и фрикционных Ikon Autograph Snow 3. Тестирование проходило в сложных арктических условиях, температура воздуха падала до минус 30 °C, двигаться приходилось по заметенным снегом дорогам, часто с ледяным наростом. Как проявили себя в таком экстремальном режиме шины Ikon Tyres, производство которых с марта 2023 года перешло под контроль российского собственника?

Отечественные шины на немецком автомобиле

За последние три года журналисты уже отвыкли от того, что тест-драйвы могут проходить на автомобилях западных брендов. На мероприятии же в Арктике была предоставлена возможность управления моделями BMW Х5 и Х7, обутыми в российские шины. Также партнером теста выступила китайская марка Hongqi, которая привезла в Мурманск свои премиальные кроссоверы HS3 и HS9.

И вот мы садимся за руль баварского автомобиля, на приборный панели градусник показывает температуру минус 30. Из Мурманска в Териберку протяженность дороги составляет 130 км, в среднем темпе это расстояние можно преодолеть за два часа. Однако в Арктике в декабре темнеет быстро, солнце даже не показывается над горизонтом, фигурируя на небосклоне только в режиме рассвета, быстро переходящего в закат. Так что двигаться приходится сначала в сумерках, затем в полной темноте. Особенность пути из столицы региона в Териберку заключается в том, что колеи тут почти не видно, белое дорожное полотно сливается с обочиной, к тому же трасса извивается и отличается затяжными подъемами и спусками.

Под колесами хрустит спрессованный снег, часто переходящий в чистый лед, по­этому надежная резина здесь — необходимый элемент выживания. В таких сложных условиях шины Ikon Tyres вполне справились с вызовом. Признаться, мы даже не сразу поняли, что наша BMW «обута» во фрикционную резину. Шина настолько хорошо вгрызается в снег, что поначалу мы думали, что у нас шипы. Но акустический комфорт, характерный только для «липучек», подсказал, что мы едем на фрикционной Ikon Autograph Snow 3.

Российские технологии с финскими корнями

Напомним, что финский шинный гигант Nokian ушел из России по-хорошему — в марте 2023 года завод этой компании во Всеволожске (Ленинградская область) был продан российской «Татнефти» вместе со всем оборудованием и технологиями. Выпускаемые здесь шины теперь продвигаются на российском рынке под брендом Ikon. Премиальная серия шин Ikon называется Autograph, продукция более доступного среднего ценового сегмента — Character. Но смог ли новый российский собственник сохранить прежнее финское качество? Этот вопрос особенно волнует потребителей.

Проведенный тест в Заполярье позволяет ответить на этот вопрос скорее утвердительно. Как рассказали во время мероприятия представители Ikon Tyres, у упомянутых выше фрикционных шин Ikon Autograph Snow 3 улучшенное сцепление достигается за счет мельчайших частиц, которые делают резиновую смесь шершавой, что повышает сцепление на скользких покрытиях. А центральное ребро здесь прорезано ламелями с разной глубиной нарезки — вот почему такая шина держит повороты почти как шипованная.

Ну а в шипованной модели Ikon Autograph Ice 9 теперь уже российскими инженерами реализована уникальная концепция ошиповки двумя видами шипов. Во время нашей поездки эти шины особенно проявили себя на полигоне под Мурманском — нам удалось убедиться, что скоростную дугу они прописывают четко, даже если автомобилю приходится грести по слабо устойчивому покрытию из смеси льда и снега.

В ходе тест-драйва представители Ikon Tyres рассказали, что в компании активно развивается свой инжиниринг. И в настоящее время предприятие рассматривает возможности развития продаж не только в России, но и экспорта в разные страны мира. А на долгосрочную перспективу Ikon Tyres ставит перед собой амбициозную задачу войти в список ведущих мировых производителей автомобильных шин.