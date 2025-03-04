На российском рынке появилась новая марка шин Torero. Их выпускают на мощностях завода в Калуге, которые раньше принадлежали немецкому концерну Continental. Журналистам дали возможность испытать продукцию нового бренда на дорогах Азербайджана

…Собака с лаем бросается под колеса. Жму тормоз в пол, шины справляются с экстренным торможением, бездумное животное спасено, хотя удаляющийся позади лай демонстрирует, что четвероногий считает себя победителем в придорожной схватке. Азербайджан — страна очень интересная для автомобильных путешествий, но за рулем тут нужно быть особенно внимательным.

Дело не в климате или качестве дорог, которые в целом находятся на прие­млемом уровне. В Азербайджане очень специ­фичная местная манера вождения: развернуться с крайне правого ряда, ехать между двух полос посередине трассы, к тому же не включив в темноте внешнюю светотехнику, — все это в порядке вещей. А еще на скоростную магистраль из темноты периодически выскакивают пешеходы, задумав пересечь ее не где положено, а где захочется. И это не говоря уже о пасущихся вдоль дорог коз, коров, лошадей, а также большого числа собак, одна из которых решила предъявить права на территорию нашему экипажу.

С ситуацией помогли справиться шины Torero, которые недавно начали выпускаться под Калугой российской группой «Кордиант» (входит в холдинг S8 Capital) на мощностях, ранее принадлежавших немецкому концерну Continental.

Линейка нового шинного бренда представлена такими продуктами, как Torero MP47. Это летняя дорожная шина, ориентированная для динамичной езды на легковых машинах и кроссоверах. Здесь можно обратить внимание на ряд интересных решений — например, на протекторе видны четыре четкие продольные канавки и поперечные прорези, которые обеспечивают лучший отвод воды из пятен контакта и снижают риск аквапланирования.

То, что у такой шины отличный «держак», нам удалось убедиться в том числе во время упомянутого выше инцидента с собакой. Еще можно констатировать хороший акустический комфорт данной шины. Помимо этого, производитель обещает повышенную износостойкость за счет оптимизированного профиля и рисунка протектора, которые обеспечивают равномерное распределение давления в пятне контакта.

Также в модельном ряду шин Torero есть MP 72 — летние шины с повышенной проходимостью на бездорожье и MP 82 — модель, предназначенная для легкого бездорожья и дорог с асфальтовым покрытием. Словом, Torero пытается адаптировать свою продукцию под специфику российских условий, и однозначно стоит поприветствовать факт появления на рынке нового технологичного отечественного шинного бренда.