Промышленные дизайнеры из России активно работают за рубежом, и если раньше это были чаще европейские бюро, то в последние 3–5 лет наши соотечественники появились практически в каждой крупной студии и в большинстве автоконцернов Китая

Нам всем нужно ценить те кадры, которые есть в нашей стране. Профессионалы в области промышленного дизайна в дефиците, ребят на рынке мало. Поэтому важно, чтобы талантливые дизайнеры не уезжали массово работать в Китай или Европу. И да, чтобы получить вау-дизайн, необязательно обращаться в зарубежные студии. Но пока все еще силен уже устаревший стереотип: хороший дизайн — это Италия. Хотя на международных премиях уже давно лидируют проекты из Китая.

Российские бюро получили достаточно наград — Red Dot, If Design Award и т. д., в мире дизайна они заметны и имеют большой вес. Мы, дизайн-комьюнити, отлично общаемся между собой, дружим и активно следим за проектами коллег и мировыми трендами. И для нас очевидно: свои хорошие разработки стоит признавать, радоваться и наследовать. Например, какой культовый автомобиль из России вы знаете? Можно вспомнить «Ниву» — универсальный кроссовер, знаковый для мировой индустрии. Казалось бы, довольно простая машина, но те же китайские Chery и Great Wall признаются, что вдохновляются ею при выпуске своих автомобилей. «Нива» была революционной моделью, опередившей свое время и оказавшей значительное влияние на развитие мирового внедорожного автомобилестроения.

Говоря о развитии автопрома в России, следует упомянуть о важности совершенствования дорожной инфраструктуры у нас в стране, о которой сейчас много говорят. В тех же США в начале 1920 х годов начали массово строить дороги и запустили таким образом автомобильный бум. Китай повторил этот опыт 30 лет назад, ранее там даже не все провинции были соединены. Но они начали активно строить дороги, и сегодня, спустя несколько десятилетий, в Поднебесной возникли сотни автомобильных брендов.

Последние пару лет в КНР машина становится больше чем просто автомобиль: это уже гаджет, часть интерфейса вокруг человека — прямо сейчас формируется новый образ жизни, непривычный для других стран. Еще одной важной точкой роста является автоматизация. Например, Xiaomi выпускает машины, на 90% собранные роботами. А роботизация — это точность, скорость, дверь, установленная с миллиметровым зазором. Это потрясающая передача идеи дизайнера в реальный продукт, в реальную машину, потому что практически исключены погрешности в форме и человеческий фактор.

Скорость достигается не только автоматизацией, но и подходом к проектированию. Срок разработки нового автомобиля в КНР — год. Даже в Европе на подобные процессы уходит не меньше трех лет. Китай же делает все очень быстро. Да, бывает, страдает качество, но у китайцев есть чему поучиться, особенно скорости проектирования.

Еще одно наступившее будущее — электромобили. Это уже наша реальность, для массового перехода на них осталось «подкрутить» инфраструктуру, создать мощные, качественные и эргономичные зарядки и станции. Кстати, сейчас бум не только в создании наземного электротранспорта, в мире пока только в виде прототипов появляются летающие электромобили. Визуально такие конструкции похожи на смесь машины с дроном, с убирающимися в крышу винтами. Интересные проекты есть в Китае — к примеру, у таких компаний, как Xpeng и GAC. Может быть, это наше будущее? Для развития летающей электромобильности, как в фильме «Пятый элемент», уже пора не просто менять, а перепридумывать инфраструктуру, нормативную базу, подходы. И это, наверное, займет не меньше 10–15 лет.

Но в одном мы уверены — в будущем, как и сейчас, главным останется дизайн «от человека», внимание к потребностям и желаниям пользователя. Человеку должно быть удобно, красиво и понятно, тогда технологии станут массовыми и в очередной раз поменяют нашу реальность и образ жизни. Тогда мы будем с удовольствием и с комфортом ездить или летать на машинах — так же, как пользоваться всеми новыми типами гаджетов, названия которым еще даже не придумали.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора