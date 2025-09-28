Автомобильный портал Motorpage
«Идеальный штиль» на российском авторынке

Продажи новых автомобилей в России в 2025 году, тыс. шт.
Продажи новых автомобилей в России в 2025 году, тыс. шт.
Топ-10 самых популярных марок автомобилей в РФ в июле 2025 года
Топ-10 самых популярных марок автомобилей в РФ в июле 2025 года
Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в РФ в июле 2025 года
Топ-10 самых популярных моделей автомобилей в РФ в июле 2025 года

На автомобильном рынке РФ к середине лета «наладилась хорошая погода». Здесь хоть еще и не припекает солнце, зато перестало штормить

120,6 тыс. проданных новых легковых автомобилей — с таким рекордным месячным показателем для текущего года российский авторынок выехал по результатам июля. Прирост же по второму месяцу лета по сравнению с предыдущим месяцем составил 34%, что также является рекордной динамикой. А по сравнению с июлем прошлого года рынок снизился на 11%, и это самое низкое сокращение: например, в апреле, мае и июне рынок по сравнению с аналогичными периодами прошлого года падал соответственно на 25, 28 и 28 процентов.

Аналитики «Автостата» на своей онлайн-конференции «Оперативка» назвали ситуацию на российском авторынке в середине лета «идеальным штилем». По их мнению, бушевавший в начале года шторм пока затих, продажи стабилизировались. Связано это с рядом благоприятных для потребителей факторов.

Прежде всего, склады импортеров и дилеров продолжают оставаться переполненными, из-за чего пришедшим в автосалон клиентам предлагают существенные скидки. Помимо этого, сокращается число «ждунов» — тех, кто рассчитывает на возвращение ранее ушедших из России иностранных компаний. Центробанк постепенно снижает ключевую ставку, из-за чего хранение средств на депозитах постепенно становится менее привлекательным. Люди начинают задумываться о том, чтобы забрать деньги с банковских вкладов и совершить крупные покупки, в том числе связанные с обновлением личных транспортных средств.

Сергей Удалов, исполнительный директор анали­тического агентства «Автостат»:
«Раньше все чего-то ждали — сначала снижения цен, потом возвращения иностранных марок в Россию. Но, видимо, в июле настал момент, когда люди перестали ждать и пошли в салоны. Действительно, сейчас ситуация для потребителя с точки зрения приобретения нового автомобиля очень неплохая, она даже лучше, чем в прошлом году. Склады переполнены, дистрибьюторы и дилеры финансируют хранение автомобилей, действуют различные акции, предлагаются хорошие скидки. Также субсидируется автокредитование, благодаря чему заем на приобретение новой машины можно получить с годовой ставкой, которая гораздо ниже ключевой ставки Центробанка. К тому же ключевая ставка ЦБ снижается, и, соответственно, становится все менее выгодно хранить деньги на банковских депозитах. И у кого-то сейчас эти деньги выходят со вкладов, потребители все больше готовы совершать крупные покупки».

Интересная ситуация складывается и с автомобильным кредитованием. После взвинчивания ЦБ ключевой ставки в конце прошлого года цена автомобильных займов в России резко подскочила. Однако сейчас ситуация иная: да, коммерческие банки выдают автокредиты под годовой процент 27% и выше. Хотя реально кредит можно взять гораздо дешевле. По данным Frank RG, на 1 февраля 2024 года средняя ставка по автокредиту на новые автомобили составляла 18% годовых. Но в июне текущего года она уже снизились до 13%, в июле — до 11%, а в августе — до 10%. Связано это с тем, что продавцы активно субсидируют автомобильные займы, предлагая для них очень привлекательные условия. В результате, по оценкам «Автостата», если в начале года порядка 40% новых машин приобреталось в кредит, то сегодня этот показатель поднялся до 60%. А это уже соответствует докризисному уровню — примерно такая же доля кредитных автомобилей наблюдалась на российском авторынке в 2020–2021 годах.

Что же касается конкретных участников рынка, то лидерство здесь с большим преимуществом сохраняет отечественная LADA, на долю которой в середине лета пришлось порядка четверти (23%) от общих продаж, что в количественном выражении составило 28,2 тыс. авто. А вот среди иностранных марок по итогам июля в лидеры вырвалась Chery, автомобили которой в июле разошлись тиражом 13,5 тыс. На третью строчку опустился Haval (13,1 тыс.), за которым следуют Geely и Changan (8,3 и 7,8 тыс. соответственно). Шестое место занял белорусский Belgee с показателем 6,5 тыс. автомобилей. В первую десятку также попали Jetour (4,4 тыс.), Solaris (3,3 тыс.), GAC (2,8 тыс.) и Omoda (2,7 тыс.). Шесть из десяти марок — лидеров рынка продемонстрировали в июле отрицательную динамику. При этом сильнее всех просела Omoda (-47,8%), а наименее критично — Chery (-5,1%). А вот среди брендов, показывающих рост, лучше других отличился Belgee (+75,2%). Также неплохую прибавку демонстрирует Jetour (+24,6).

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат»:
«В начале года на российском авторынке сложилась ситуация, которую можно называть «идеальный шторм», когда сошлось сразу много негативных факторов. Но в сейчас обстановку можно назвать «идеальный штиль», когда, наоборот, в июле появилось много положительных моментов.
Начать с того, что последние два дня июля пришлись на воскресенье и понедельник, когда ГИБДД не работает. Из-за этого порядка 5–7 тыс. автомобилей, которые должны были стать на учет в конце полугодия и квартала, по факту зарегистрированы в июле. Ну и еще в этом месяце в текущем году оказалось самое большое число рабочих дней — 24.
Помимо этого, мы видим, что в июле особенно активно предлагали скидки на автомобили, высоко поднялась доля автомобильных кредитов, сократилось число так называемых ждунов — людей, рассчитывающих на официальное возвращение в РФ мировых автоконцернов. Все это способствовало достижению высоких результатов рынка в июле. Однако я опасаюсь, что в августе и сентябре такая благоприятная ситуация не сможет сохраниться, столько положительных факторов воедино в этом месяце собраться уже не смогут».

В числе самых продаваемых моделей лидируют автомобили семейства LADA Granta, которые в июле были реализованы в количестве 13 тыс. единиц. Это на 28,3% меньше, чем год назад. Далее следует другое вазовское семейство — LADA Vesta, результат которого составил 6,6 тыс. проданных автомобилей (-31,6%). Бестселлером среди иномарок остается китайский кроссовер Haval Jolion, который в середине лета разошелся тиражом 5,5 тыс. (-33% к июлю прошлого года). За ним расположился кроссовер Chery Tiggo 4 (4,4 тыс.). Замыкает первую пятерку белорусский кроссовер Belgee X50 (4,2 тыс., +16,5%). Наряду с Belgee X50 рост продаж в июле продемонстрировал и кроссовер Jetour Dashing (в 2,3 раза). Остальные модели, вошедшие в топ-10, показали снижение, а самым сильным оно оказалось у кроссовера Haval Jolion.

Сможет ли российский авторынок как минимум до конца текущего года сохранить набранный темп продаж? Тут мнения аналитиков и участников рынка расходятся. Некоторые считают, что уже в начале осени скидки и субсидированные кредиты начнут постепенно заканчиваться, из-за чего динамика продаж опять заметно поедет вниз. В «Автостате» предсказывают, что, согласно базовому сценарию, авторынок завершит текущий год с показателем 1,25 млн единиц, что на 20% ниже результатов 2024 года. Но это при условии, что не возникнет каких-либо форс-мажоров, в том числе в области геополитики. 
 

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
28 сентября 2025

"«Идеальный штиль» на российском авторынке "
Анна Кулешова, коммерческий директор «2050.ЛАБ»
26 сентября 2025

"Российский промдизайн все больше ценят во всем мире"
Александр Пикуленко, журналист
21 сентября 2025

"От деревяшек до композитных материалов. Из каких материалов будут делать кузов автомобилей будущего?"
Зотиков Александр, обозреватель портала "MotorPage"
18 сентября 2025

"Старикам тут не место. Можно ли запретить старость и бедность на дорогах? "
Игорь Сирин, автожурналист
14 сентября 2025

"Операция локализация. Растущая локализация автопрома может снизить цены на авто"

Интересные новости по теме

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть 14 октября 2022 0
Citroen 19_19 концепт

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс. 28 мая 2019 0
Автомобильное мнение народа

Автомобильное мнение народа

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя 21 февраля 2019 0
То, что тебя бесит за рулем

То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители 12 февраля 2019 0
Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера 24 августа 2018 0
Названы самые популярные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей 22 августа 2018 0
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего 22 августа 2018 0
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении 20 августа 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 3 0 9