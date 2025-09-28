На автомобильном рынке РФ к середине лета «наладилась хорошая погода». Здесь хоть еще и не припекает солнце, зато перестало штормить

120,6 тыс. проданных новых легковых автомобилей — с таким рекордным месячным показателем для текущего года российский авторынок выехал по результатам июля. Прирост же по второму месяцу лета по сравнению с предыдущим месяцем составил 34%, что также является рекордной динамикой. А по сравнению с июлем прошлого года рынок снизился на 11%, и это самое низкое сокращение: например, в апреле, мае и июне рынок по сравнению с аналогичными периодами прошлого года падал соответственно на 25, 28 и 28 процентов.

Аналитики «Автостата» на своей онлайн-конференции «Оперативка» назвали ситуацию на российском авторынке в середине лета «идеальным штилем». По их мнению, бушевавший в начале года шторм пока затих, продажи стабилизировались. Связано это с рядом благоприятных для потребителей факторов.

Прежде всего, склады импортеров и дилеров продолжают оставаться переполненными, из-за чего пришедшим в автосалон клиентам предлагают существенные скидки. Помимо этого, сокращается число «ждунов» — тех, кто рассчитывает на возвращение ранее ушедших из России иностранных компаний. Центробанк постепенно снижает ключевую ставку, из-за чего хранение средств на депозитах постепенно становится менее привлекательным. Люди начинают задумываться о том, чтобы забрать деньги с банковских вкладов и совершить крупные покупки, в том числе связанные с обновлением личных транспортных средств.

Сергей Удалов, исполнительный директор анали­тического агентства «Автостат»:

«Раньше все чего-то ждали — сначала снижения цен, потом возвращения иностранных марок в Россию. Но, видимо, в июле настал момент, когда люди перестали ждать и пошли в салоны. Действительно, сейчас ситуация для потребителя с точки зрения приобретения нового автомобиля очень неплохая, она даже лучше, чем в прошлом году. Склады переполнены, дистрибьюторы и дилеры финансируют хранение автомобилей, действуют различные акции, предлагаются хорошие скидки. Также субсидируется автокредитование, благодаря чему заем на приобретение новой машины можно получить с годовой ставкой, которая гораздо ниже ключевой ставки Центробанка. К тому же ключевая ставка ЦБ снижается, и, соответственно, становится все менее выгодно хранить деньги на банковских депозитах. И у кого-то сейчас эти деньги выходят со вкладов, потребители все больше готовы совершать крупные покупки».

Интересная ситуация складывается и с автомобильным кредитованием. После взвинчивания ЦБ ключевой ставки в конце прошлого года цена автомобильных займов в России резко подскочила. Однако сейчас ситуация иная: да, коммерческие банки выдают автокредиты под годовой процент 27% и выше. Хотя реально кредит можно взять гораздо дешевле. По данным Frank RG, на 1 февраля 2024 года средняя ставка по автокредиту на новые автомобили составляла 18% годовых. Но в июне текущего года она уже снизились до 13%, в июле — до 11%, а в августе — до 10%. Связано это с тем, что продавцы активно субсидируют автомобильные займы, предлагая для них очень привлекательные условия. В результате, по оценкам «Автостата», если в начале года порядка 40% новых машин приобреталось в кредит, то сегодня этот показатель поднялся до 60%. А это уже соответствует докризисному уровню — примерно такая же доля кредитных автомобилей наблюдалась на российском авторынке в 2020–2021 годах.

Что же касается конкретных участников рынка, то лидерство здесь с большим преимуществом сохраняет отечественная LADA, на долю которой в середине лета пришлось порядка четверти (23%) от общих продаж, что в количественном выражении составило 28,2 тыс. авто. А вот среди иностранных марок по итогам июля в лидеры вырвалась Chery, автомобили которой в июле разошлись тиражом 13,5 тыс. На третью строчку опустился Haval (13,1 тыс.), за которым следуют Geely и Changan (8,3 и 7,8 тыс. соответственно). Шестое место занял белорусский Belgee с показателем 6,5 тыс. автомобилей. В первую десятку также попали Jetour (4,4 тыс.), Solaris (3,3 тыс.), GAC (2,8 тыс.) и Omoda (2,7 тыс.). Шесть из десяти марок — лидеров рынка продемонстрировали в июле отрицательную динамику. При этом сильнее всех просела Omoda (-47,8%), а наименее критично — Chery (-5,1%). А вот среди брендов, показывающих рост, лучше других отличился Belgee (+75,2%). Также неплохую прибавку демонстрирует Jetour (+24,6).

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «Автостат»:

«В начале года на российском авторынке сложилась ситуация, которую можно называть «идеальный шторм», когда сошлось сразу много негативных факторов. Но в сейчас обстановку можно назвать «идеальный штиль», когда, наоборот, в июле появилось много положительных моментов.

Начать с того, что последние два дня июля пришлись на воскресенье и понедельник, когда ГИБДД не работает. Из-за этого порядка 5–7 тыс. автомобилей, которые должны были стать на учет в конце полугодия и квартала, по факту зарегистрированы в июле. Ну и еще в этом месяце в текущем году оказалось самое большое число рабочих дней — 24.

Помимо этого, мы видим, что в июле особенно активно предлагали скидки на автомобили, высоко поднялась доля автомобильных кредитов, сократилось число так называемых ждунов — людей, рассчитывающих на официальное возвращение в РФ мировых автоконцернов. Все это способствовало достижению высоких результатов рынка в июле. Однако я опасаюсь, что в августе и сентябре такая благоприятная ситуация не сможет сохраниться, столько положительных факторов воедино в этом месяце собраться уже не смогут».

В числе самых продаваемых моделей лидируют автомобили семейства LADA Granta, которые в июле были реализованы в количестве 13 тыс. единиц. Это на 28,3% меньше, чем год назад. Далее следует другое вазовское семейство — LADA Vesta, результат которого составил 6,6 тыс. проданных автомобилей (-31,6%). Бестселлером среди иномарок остается китайский кроссовер Haval Jolion, который в середине лета разошелся тиражом 5,5 тыс. (-33% к июлю прошлого года). За ним расположился кроссовер Chery Tiggo 4 (4,4 тыс.). Замыкает первую пятерку белорусский кроссовер Belgee X50 (4,2 тыс., +16,5%). Наряду с Belgee X50 рост продаж в июле продемонстрировал и кроссовер Jetour Dashing (в 2,3 раза). Остальные модели, вошедшие в топ-10, показали снижение, а самым сильным оно оказалось у кроссовера Haval Jolion.

Сможет ли российский авторынок как минимум до конца текущего года сохранить набранный темп продаж? Тут мнения аналитиков и участников рынка расходятся. Некоторые считают, что уже в начале осени скидки и субсидированные кредиты начнут постепенно заканчиваться, из-за чего динамика продаж опять заметно поедет вниз. В «Автостате» предсказывают, что, согласно базовому сценарию, авторынок завершит текущий год с показателем 1,25 млн единиц, что на 20% ниже результатов 2024 года. Но это при условии, что не возникнет каких-либо форс-мажоров, в том числе в области геополитики.

