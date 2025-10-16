За последний месяц я поездил сразу на трех разных пикапах. Не то чтобы я к этому стремился, но так получилось, да и спрос на автомобили этого сегмента за последние несколько лет вырос втрое
Сегодня доля пикапов среди новых легковушек достигает 2%, но дальше она у нас вряд ли вырастет. Ведь, кроме привычных бонусов обладания, у этой машины есть и огромное количество разного рода административных ограничений, объяснение которым найти очень сложно.
Начнем с азов. Согласно классификации водительских категорий, рядовой водитель легковушки категории В может управлять автомобилями полной массой до 3,5 тонны и перевозить до 8 пассажиров. Именно под эти требования по всему миру выпускается огромное количество легкой коммерческой техники начиная с отечественной «Газели», а также различного рода семейные микроавтобусы.
Эта норма остается неизменной много лет, и вроде бы никаких предпосылок для ее пересмотра нет. И пикап в указанные нормативы укладывается с запасом. Большинство подобных машин имеют снаряженную массу около 2 тонн и способны увезти еще тонну. Да и по сути они мало чем отличаются от рамных внедорожников. Они легче, чем, например Toyota Land Cruiser, и меньше Cadillac Escalade, но при этом ограничений на эксплуатацию пикапов, а вместе с ними и легкой коммерческой техники накладывается масса.
Начнем с того, что, если грузоподьемность машины превышает 1 тонну, ей нельзя выезжать на Третье транспортное кольцо. Причем доходит до абсурда. Обычную «Газель» на ТТК не пускают, но если установить на нее большую термобудку и рефрижератор, то снаряженная масса превысит 2,5 тонны, а полезная нагрузка автоматически окажется ниже тонны. Вот тогда ей в центр можно, а на более легкой машине — запрет. Изначально эта норма задумывалась как способ защиты асфальтового покрытия от тяжелой техники. Но ведь нет никаких ограничений для тяжелых внедорожников или увесистых гибридов и электромобилей. Да и в целом для дорожного покрытия лишние 500 км мало что меняют.
Теоретически можно понять ограничение на выезд в левый ряд на дорогах, где три и более полос. Дескать, раньше «Газели» были медлительными, но как это касается пикапов с современными турбомоторами, которые до сотни долетают за 10–12 и имеют максимальную скорость за 180 км/ч? Пусть плетутся вместе с грузовиками, у которых ограничитель на 90 км/ч. А вот древний УАЗ Hunter или «Буханка» доступ в левый ряд имеют.
И я сейчас даже не про вселенскую справедливость, а скорее про логику и здравый смысл. Если мы исходим из установки, что ПДД написаны кровью, то как это связать с легкой коммерческий техникой? Тут, конечно, можно сделать акцент на слове «коммерческая», и тогда вывод, что если машина зарабатывает деньги, то с нее можно и что-то взять. Но ведь именно легкие грузовики обеспечивают жизнь огромного мегаполиса, поставляют продукты в магазины, помогают с переездами и ремонтом и т. д.
Ну и вишенка на торте — грузовой каркас — перечень улиц, на которые запрещено заезжать грузовикам полной массой 2,5 тонны. В этот параметр не укладывается значительная доля крупных внедорожников, хотя им под знак можно, а пикапу или фургону — штраф. Какая в этом логика и к чему нужен отход от привычных 3,5 тонны? Что меняет эта тысяча кг?
Разумеется, нерешаемых проблем нет, и неленивые специалисты по сертификации легкой коммерческой техники давно освоили бумажную рутину по переоформлению документов и занижению грузоподьемности. И видим мы на дорогах фургоны и пикапы снаряженной массой все те же 2–2,3 тонны, но способные увезти 200–500 кг. В ход идут даже такие хитрости, как отказ от весьма увесистого запасного колеса, которое потом просто дарится покупателю «облегченного» автомобиля.
Вот и получается, что одни чиновники плодят странные нелогичные законы, а другие государственники подписывают документы о снижении полной массы, обходя недавно созданные запреты. Возможно, в скором времени дойдет дело и до взвешивания автомобилей на дороге и наказания за перевес. В целом это действительно является заботой о безопасности. Но как быть со все тяжелеющими кроссоверами и теми фургонами и пикапами, у которых в документах есть кратное занижение?
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
Sollers будет выпускать в России гибридные пикапы
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что российская компания Sollers наладит производство пикапов с гибридной силовой установкой. Сроки начала производства и конкретная модель пока не уточняются
УАЗ пикап сделали дороже во всех смыслах
В прайс-листе модели УАЗ Пикап, опубликованном на официальном сайте, появилась новая комплектация. Называется она «Base Икар пакет Limited» и стоит более 1.7 миллиона рублей
Nissan разработает новый пикап и откажется от популярного Titan
Nissan рассматривает возможность выпуска лёгкого компактного электропикапа для рынка США, о чём просят местные дилеры японской марки. Сообщается, что продавцов смущает растущая популярность Hyundai Santa Cruz
General Motors разрабатывает дешевый пикап
Популярность Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz мотивирует General Motors создать свою собственную конкурентоспособную разработку
Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей
По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть
Changan представил свой новый рамный пикап
Китайская Changan Auto представила новую модель — среднеразмерный рамный пикап Lantop, но почему знатоки китайских машин чувствуют подвох?
Volkswagen отказался от проекта легкого пикапа
Volkswagen отказался от проекта легкого бензинового пикапа. Топ-менеджеры немецкой марки решили не конкурировать в сегменте грузовичков с несущим кузовом с Ford и Hyundai. Правда, зеленый свет модели могут дать, но лишь в стане электромобилей