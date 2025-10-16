Автомобильный портал Motorpage
Грузовое недоразумение. Нелогичные законы для пикапов в России

За последний месяц я поездил сразу на трех разных пикапах. Не то чтобы я к этому стремился, но так получилось, да и спрос на автомобили этого сегмента за последние несколько лет вырос втрое

Сегодня доля пикапов среди новых легковушек достигает 2%, но дальше она у нас вряд ли вырастет. Ведь, кроме привычных бонусов обладания, у этой машины есть и огромное количество разного рода административных ограничений, объяснение которым найти очень сложно.

Начнем с азов. Согласно классификации водительских категорий, рядовой водитель легковушки категории В может управлять автомобилями полной массой до 3,5 тонны и перевозить до 8 пассажиров. Именно под эти требования по всему миру выпускается огромное количество легкой коммерческой техники начиная с отечественной «Газели», а также различного рода семейные микроавтобусы.

Эта норма остается неизменной много лет, и вроде бы никаких предпосылок для ее пересмотра нет. И пикап в указанные нормативы укладывается с запасом. Большинство подобных машин имеют снаряженную массу около 2 тонн и способны увезти еще тонну. Да и по сути они мало чем отличаются от рамных внедорожников. Они легче, чем, например Toyota Land Cruiser, и меньше Cadillac Escalade, но при этом ограничений на эксплуатацию пикапов, а вместе с ними и легкой коммерческой техники накладывается масса.

Начнем с того, что, если грузоподьемность машины превышает 1 тонну, ей нельзя выезжать на Третье транспортное кольцо. Причем доходит до абсурда. Обычную «Газель» на ТТК не пускают, но если установить на нее большую термобудку и рефрижератор, то снаряженная масса превысит 2,5 тонны, а полезная нагрузка автоматически окажется ниже тонны. Вот тогда ей в центр можно, а на более легкой машине — запрет. Изначально эта норма задумывалась как способ защиты асфальтового покрытия от тяжелой техники. Но ведь нет никаких ограничений для тяжелых внедорожников или увесистых гибридов и электромобилей. Да и в целом для дорожного покрытия лишние 500 км мало что меняют.

Теоретически можно понять ограничение на выезд в левый ряд на дорогах, где три и более полос. Дескать, раньше «Газели» были медлительными, но как это касается пикапов с современными турбомоторами, которые до сотни долетают за 10–12 и имеют максимальную скорость за 180 км/ч? Пусть плетутся вместе с грузовиками, у которых ограничитель на 90 км/ч. А вот древний УАЗ Hunter или «Буханка» доступ в левый ряд имеют.

И я сейчас даже не про вселенскую справедливость, а скорее про логику и здравый смысл. Если мы исходим из установки, что ПДД написаны кровью, то как это связать с легкой коммерческий техникой? Тут, конечно, можно сделать акцент на слове «коммерческая», и тогда вывод, что если машина зарабатывает деньги, то с нее можно и что-то взять. Но ведь именно легкие грузовики обеспечивают жизнь огромного мегаполиса, поставляют продукты в магазины, помогают с переездами и ремонтом и т. д.

Ну и вишенка на торте — грузовой каркас — перечень улиц, на которые запрещено заезжать грузовикам полной массой 2,5 тонны. В этот параметр не укладывается значительная доля крупных внедорожников, хотя им под знак можно, а пикапу или фургону — штраф. Какая в этом логика и к чему нужен отход от привычных 3,5 тонны? Что меняет эта тысяча кг?

Разумеется, нерешаемых проблем нет, и неленивые специалисты по сертификации легкой коммерческой техники давно освоили бумажную рутину по переоформлению документов и занижению грузоподьемности. И видим мы на дорогах фургоны и пикапы снаряженной массой все те же 2–2,3 тонны, но способные увезти 200–500 кг. В ход идут даже такие хитрости, как отказ от весьма увесистого запасного колеса, которое потом просто дарится покупателю «облегченного» автомобиля.

Вот и получается, что одни чиновники плодят странные нелогичные законы, а другие государственники подписывают документы о снижении полной массы, обходя недавно созданные запреты. Возможно, в скором времени дойдет дело и до взвешивания автомобилей на дороге и наказания за перевес. В целом это действительно является заботой о безопасности. Но как быть со все тяжелеющими кроссоверами и теми фургонами и пикапами, у которых в документах есть кратное занижение?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

