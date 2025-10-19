Автомобильный портал Motorpage
«Пришли, понюхали и пошли прочь». Состояние пресс-парков как зеркало авторынка

«Поэт стремится напоить читателя из чистого родника поэзии, но он не может это сделать, прежде чем там не выкупается редактор» — фраза, приписываемая Михаилу Светлову. С машинами примерно так же, первыми на новых моделях чаще всего катаются журналисты и блогеры

Дело вроде нехитрое — приехать в пресс-парк, получить автомобиль, поездить несколько дней, поснимать его, набрать впечатлений. Дальше остается вернуть машину, а потом рассказать о ней своей аудитории. Работа мечты, правда? У тебя почти всегда в полном распоряжении тот или иной новый, исправный, полностью застрахованный автомобиль. Да еще и какие-то деньги платят.

«За такое не мы тебе, а ты сам доплачивать должен», — говорил несколько лет назад один, теперь уже бывший финансовый директор автомобильного издательского дома. Да простится мне это рискованное во многих смыслах сравнение — наверное, так представляют себе тинейджеры работу, как бы это выразиться, актеров в индустрии создания развлекательного контента категории «двадцать один плюс»: одно сплошное удовольствие. Да-да, удовольствие, именно. Представьте его в режиме нон-стоп. День за днем. Месяц за месяцем. Год за годом.

Но мы отвлеклись. О пресс-парках: они изменились.

Несколько лет назад каждый контакт с пресс-парком любой автомобильной марки, работавшей на российском рынке, воспринимался как общение с постпредом суверенного автомобильного государства, уверенно чувствующего себя в глобальном мире. Каждое российское представительство той или иной марки задавало свои правила игры, в этих посольствах автомобильных империй мира встречались и добрые белые короли, и безумные черные королевы, по-всякому бывало, но неизменными оставались стабильность, предсказуемость, стандарты.

И вот пришли китайцы. Это уже не просто другие марки, за ними стоят другие ценности и стандарты. Раньше считалось, что труднее всего работать на корейцев — сегодня некоторые сотрудники «китайцев» вспоминают о тех временах как о счастье. Автожурналистам заметно другое: прежде одни и те же люди в представительствах, PR-агентствах и пресс-парках американских, европейских, азиатских марок могли работать годами. С кем-то завязывалось знакомство и даже дружба. И это было важно для компании, которая своего человека учила, воспитывала, делала носителем ценностей, иногда даже знатоком продукта и марки.

В последние же три года наблюдается нескончаемый безумный кадровый калейдоскоп, пиар-менеджеры и сотрудники пресс-парков у некоторых марок могут меняться буквально каждые два-три месяца — не успеваешь обновлять контакты в адресной книге. Может быть, кстати, именно поэтому люди, которые выдают машины, редко про них что-то знают и уж тем более могут рассказать. Многие стараются держать марку, иногда даже перед выдачей получаешь инструктаж про машину, раздаточные материалы, анкеты с обратной связью. Но бывает и то, что прежде было просто немыслимо: берешь на тест автомобиль с грязным кузовом, пустым баком и даже прокуренным салоном. Это все, конечно, об отношении к покупателю и к своему присутствию на рынке в целом. «Всерьез и надолго», или как две черные крысы во сне Городничего из гоголевского «Ревизора» «пришли, понюхали — и пошли прочь». С другой стороны, какое может быть «всерьез и надолго», если мир утратил предсказуемость…

Но вот хорошая новость: после долгого перерыва на тесты начали приходить машины ушедших было из России марок. А все просто, автодилерам, которые теперь сами завозят машины параллельным импортом, нужны продажи. Вот они и напоминают о себе покупателям через автомобильные медиа.

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Зотиков Александр, обозреватель портала "MotorPage"
19 октября 2025

"«Пришли, понюхали и пошли прочь». Состояние пресс-парков как зеркало авторынка "
Игорь Сирин, автожурналист
16 октября 2025

"Грузовое недоразумение. Нелогичные законы для пикапов в России "
Александр Андреев, автор программы «Народный тест-драйв» на радио «Вести FM»
05 октября 2025

"Китайский креатив под запретом"
Алексей Грамматчиков, главный редактор журнала «Автопанорама»
28 сентября 2025

"«Идеальный штиль» на российском авторынке "
Анна Кулешова, коммерческий директор «2050.ЛАБ»
26 сентября 2025

"Российский промдизайн все больше ценят во всем мире"

Интересные новости по теме

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

Европейские аналитики предсказали падение производства автомобилей

По мнению аналитиков компании S&P Global Mobility, из-за энергетического кризиса производство новых автомобилей в 2023 году значительно сократится. Худший сценарий – падение на треть 14 октября 2022 0
Citroen 19_19 концепт

Аналитики предсказали электрокаром светлое будущее

Электрокары пользуются пока еще очень слабым спросом, и не в последнюю очередь такая ситуация складывается из-за присущих им недостатков. Одним из них является высокая себестоимость производства, однако в этом отношении вскоре будет достигнут существенный прогресс. 28 мая 2019 0
Автомобильное мнение народа

Автомобильное мнение народа

Консалтинговая компания Deloitte опубликовала результаты опроса более 25 тыс. потребителей из 20 стран о том, какие направления и технологии в развитии мирового авторынка опрошенные считают наиболее важными и привлекательными для себя 21 февраля 2019 0
То, что тебя бесит за рулем

То, что тебя бесит за рулем

Задумывались ли вы когда-нибудь над этим вопросом? Между тем, немецкие аналитики решили ответственно подойти к данной теме и провели несколько глубоких исследований, которые проливают свет на человеческие раздражители 12 февраля 2019 0
Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Назван самый популярный первый автомобиль россиян

Первый в жизни автомобиль — это всегда событие, запоминающееся на всю жизнь. Россияне называли марки, с машин которых начиналась их водительская карьера 24 августа 2018 0
Названы самые популярные автомобили отечественных марок

Названы самые популярные автомобили отечественных марок

На российском рынке новых легковых автомобилей сейчас представлены всего две отечественные марки: Lada и УАЗ. Их модели и поделили все места в топ-10 популярности среди покупателей 22 августа 2018 0
Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Какие автомобили покупают в России с «механикой»? Названы лидеры

Автомобили с механической коробкой передач постепенно теряют позиции на рынке новых автомобилей. Аналитики назвали марки, у которых машин с тремя педалями продается больше всего 22 августа 2018 0
Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Автокомпании заработали в России больше миллиарда рублей

Выяснилось, какие компании заработали больше всего денег на российском рынке. В лидерах отнюдь не Lada, которая лидирует по продажам в количественном исчислении 20 августа 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 3 1 2