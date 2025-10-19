«Поэт стремится напоить читателя из чистого родника поэзии, но он не может это сделать, прежде чем там не выкупается редактор» — фраза, приписываемая Михаилу Светлову. С машинами примерно так же, первыми на новых моделях чаще всего катаются журналисты и блогеры

Дело вроде нехитрое — приехать в пресс-парк, получить автомобиль, поездить несколько дней, поснимать его, набрать впечатлений. Дальше остается вернуть машину, а потом рассказать о ней своей аудитории. Работа мечты, правда? У тебя почти всегда в полном распоряжении тот или иной новый, исправный, полностью застрахованный автомобиль. Да еще и какие-то деньги платят.

«За такое не мы тебе, а ты сам доплачивать должен», — говорил несколько лет назад один, теперь уже бывший финансовый директор автомобильного издательского дома. Да простится мне это рискованное во многих смыслах сравнение — наверное, так представляют себе тинейджеры работу, как бы это выразиться, актеров в индустрии создания развлекательного контента категории «двадцать один плюс»: одно сплошное удовольствие. Да-да, удовольствие, именно. Представьте его в режиме нон-стоп. День за днем. Месяц за месяцем. Год за годом.

Но мы отвлеклись. О пресс-парках: они изменились.

Несколько лет назад каждый контакт с пресс-парком любой автомобильной марки, работавшей на российском рынке, воспринимался как общение с постпредом суверенного автомобильного государства, уверенно чувствующего себя в глобальном мире. Каждое российское представительство той или иной марки задавало свои правила игры, в этих посольствах автомобильных империй мира встречались и добрые белые короли, и безумные черные королевы, по-всякому бывало, но неизменными оставались стабильность, предсказуемость, стандарты.

И вот пришли китайцы. Это уже не просто другие марки, за ними стоят другие ценности и стандарты. Раньше считалось, что труднее всего работать на корейцев — сегодня некоторые сотрудники «китайцев» вспоминают о тех временах как о счастье. Автожурналистам заметно другое: прежде одни и те же люди в представительствах, PR-агентствах и пресс-парках американских, европейских, азиатских марок могли работать годами. С кем-то завязывалось знакомство и даже дружба. И это было важно для компании, которая своего человека учила, воспитывала, делала носителем ценностей, иногда даже знатоком продукта и марки.

В последние же три года наблюдается нескончаемый безумный кадровый калейдоскоп, пиар-менеджеры и сотрудники пресс-парков у некоторых марок могут меняться буквально каждые два-три месяца — не успеваешь обновлять контакты в адресной книге. Может быть, кстати, именно поэтому люди, которые выдают машины, редко про них что-то знают и уж тем более могут рассказать. Многие стараются держать марку, иногда даже перед выдачей получаешь инструктаж про машину, раздаточные материалы, анкеты с обратной связью. Но бывает и то, что прежде было просто немыслимо: берешь на тест автомобиль с грязным кузовом, пустым баком и даже прокуренным салоном. Это все, конечно, об отношении к покупателю и к своему присутствию на рынке в целом. «Всерьез и надолго», или как две черные крысы во сне Городничего из гоголевского «Ревизора» «пришли, понюхали — и пошли прочь». С другой стороны, какое может быть «всерьез и надолго», если мир утратил предсказуемость…

Но вот хорошая новость: после долгого перерыва на тесты начали приходить машины ушедших было из России марок. А все просто, автодилерам, которые теперь сами завозят машины параллельным импортом, нужны продажи. Вот они и напоминают о себе покупателям через автомобильные медиа.

